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На что способна самая быстра видеокарта 2018 года за $3000 – GeForce TITAN RTX в тесте SH
Суперфлагман GeForce TITAN RTX с 24 Гб видеопамяти оказался не таким быстрым, как нам казалось
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В декабре 2018 года NVIDIA выпустила суперскоростную видеокарту GeForce TITAN RTX. Это был последний представитель семейства TITAN, который получил самый большой кристалл, максимальное количество ядер CUDA и 24 Гб видеопамяти. Это была прокачанная версия GeForce RTX 2080 Ti, превосходящая флагман во всём. Неудивительно, что NVIDIA просила за столь внушительную карту 2500 долларов (купить дешевле 3500 в РФ было невозможно). Сегодня, когда мы пережили 2021 год, такая сумма кажется ничтожной, ведь даже сегодня GeForce RTX 3080 Ti стоит почти 2000 долларов в российских магазинах, а найти GeForce RTX 3090 дешевле 3 тысяч не представляется возможным. Ну а осенью, когда курс Эфира был максимальный, цены и вовсе превышали все разумные и даже неразумные пределы.

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Спустя 4 года GeForce TITAN RTX почти невозможно встретить, ведь тираж был небольшой, а видеокарта имела огромный потенциал, что до сих пор позволяет ей тянуть все игры даже в разрешении 4К. И всё же, время идёт, а новые герои теснят старый флагман по всем фронтам. Ясно, что GeForce RTX 3090 ушла далеко вперёд, но ведь есть и менее дорогие видеокарты, которые претендуют на место старого флагмана. Авторы канала TheSpyHood предлагают сравнить GeForce TITAN RTX с видеокартами Radeon RX 6750 XT и GeForce RTX 3070. Признаемся, что мы ожидали другой итог, ведь перед нами всё же наследник гордой серии TITAN с 24 Гб видеопамяти, в то время как у Radeon RX 6750 XT памяти всего 12 Гб, ну а у GeForce RTX 3070 и вовсе 8 Гб.

Обычно мы составляем таблицу, но здесь ничего подобного не требуется, ведь всё ясно по скриншотам. Блогеры провели тесты в нескольких разрешениях, начиная с 2К и оканчивая 4К, но мы предлагаем посмотреть только на 2К. Во-первых, даже после своего выхода в 2018 году GeForce TITAN RTX не справлялся с некоторыми играми в 4К@60fps. Ну а во-вторых, другие видеокарты не предназначены для 4К, поскольку не относятся к флагманам. Именно поэтому не будем требовать от них невозможного.

Что же, приходится констатировать, что новая Radeon RX 6750 XT в большинстве игр выходит на первое место, вот только это не какая-то там победа с большим отрывом. На самом деле все три видеокарты разделяют считанные единицы fps, ну а в сложных играх разница и вовсе минимальны. Да, где-то GeForce RTX 3070 выходит вперёд, а где-то даже GeForce TITAN RTX, но в 2022 году приходится признать, что времена монструозной видеокарты прошли. Если вы в 2019 году купили GeForce TITAN RTX, то до сих пор можете запускать все игры, не чувствуя ограничений в 2К. Точно такая же ситуация и с двумя другими видеокартами. Вот только обе они стоят намного дешевле даже в российской рознице. Нам кажется, что если рассматривать GeForce TITAN RTX в качестве вложения на годы вперёд, то инвестиция оказалась неудачной, ну а если у вас просто были лишние деньги, то всё в полном порядке.

Ну и было бы неверным не вспомнить о том, что уже этой осенью мы станем свидетелями выхода видеокарт NVIDIA следующего поколения. Если инсайдеры не врут, то геймеров ждёт двукратный прирост производительности. Ясно, что речь идёт только о флагманах, тогда как менее скоростные модели получат не такой большой буст. Если предположить, что уже сегодня GeForce TITAN RTX показывает результаты сравнимые с Radeon RX 6750 XT, то к концу года Radeon RX 7600 XT и GeForce RTX 4060 и вовсе окажутся намного быстрее. Вот вам и инвестиция на 4 года.

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