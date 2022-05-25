Radeon RX 6800 XT впервые за последние полгода стоит 95 тысяч рублей

Не проходит и дня чтобы наши читатели не возмущались высоким ценам на компьютеры и комплектующие в российской рознице. Приходится признать, что проблема есть, но в связи с ростом курса российского рубля она носит весьма специфический характер. Если вы внимательно следите за ценами на видеокарты в магазинах РФ, то должны были заметить, что они стоят намного ниже, чем в середине февраля. Это бесспорный факт, поспорить с которым невозможно. Но есть важный нюанс. Так, на тот момент за 1 доллар давали 75 рублей, тогда как сегодня – это скромные 56 рубчиков. Как бы ситуация с курсом национальной валюты не развивалась дальше, но сегодня налицо резкий рост цен в долларовом эквиваленте.

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Искать виноватых мы не будем, поскольку это тема для другого материала, но попытаться подобрать несколько видеокарт с хорошими скидками попробуем. Ну и начнём с магазина Xpert, где любителей флагманов ждёт GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, когда эта видеокарта заехала в российские магазины, то стоила 270 тысяч рублей. Ясно, что даже сегодня это крайне неразумная покупка, но энтузиасты могут с нами не согласиться, а любители флагманов NVIDIA и вовсе готовы переплачивать за каждый лишний fps в любимой игре. В GeForce RTX 3090 Ti прекрасно всё, начиная от продвинутой системы охлаждения и заканчивая скоростной видеопамятью на 21 Гбит/с. Такого ещё рынок потребительской графики не видел.

Если у вас есть лишние деньги на обновление компьютера, но вы предпочитаете разумные инвестиции, то оптимальным вариантом может стать именно GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта уступает флагману не больше, чем на 7-10%, а стоит на 80 000 рублей дешевле. С нашей точки зрения выбор очевиден, ведь сегодня в разрешении 4К оба графических чипа будут выдавать отличную картинку на максимальных настройках графики. Конкурентов у GeForce RTX 3080 Ti почти нет, а благодаря масштабным скидкам, за месяц эта видеокарта подешевела на 50 000 рублей и больше. Интересно, о чём сегодня думают те, кто купил GeForce RTX 3080 Ti за 200 000 рублей в апреле?

Раз уж мы заговорили о конкурентах, то самое время вспомнить о существовании Radeon RX 6800 XT. Напомним, этот графический чип почти на год исчез из российской розницы, поскольку стал жертвой майнеров, обладая отличным соотношением между ценой и хешрейтом. В последние недели Radeon RX 6800 XT всё чаще становится гостем российских магазинов, а геймеры буквально разрывают видеокарты. Причина проста, ведь данная видеокарта стоит дешевле GeForce RTX 3080, при этом не уступает ей по чистой производительности. Ну а сегодня модель производства PowerColor можно отхватить за 95 тысяч рублей. Что бы вы не говорили, но с нашей точки зрения, это самая выгодная видеокарта данного списка. Надо брать!

Что бы там не говорило соотношение между ценой и производительностью, но далеко не все могут себе позволить потратить 95 тысяч рублей на развлечения. Если у вас есть 60 450 рубликов, то мы настоятельно советуем обратить внимание на Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта не претендует на звание флагмана, что не мешает ей тянуть все игры в разрешении 2К на максимальных настройках. Ну и стоит отметить, что за последние полтора года мы не видели, чтобы Radeon RX 6800 XT стоила так дёшево. Настоящий рекорд.

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Если вы ещё не устали от рекордов, то вот вам Radeon RX 6600 за 30 тысяч рублей. Только не пишите, что это 500 долларов, уверены, что все наши читатели умеют считать. Всё дело в том, что сегодня крайне сложный период, когда параллельный импорт ещё не заработал, а поставки идут с опозданием в месяц. Может быть, к середине лета всё нормализуется. Что до Radeon RX 6600, то это идеальный боец для покорения игровых вершин в 1080р. Особенно, если у вас нет планов брать продвинутый монитор.