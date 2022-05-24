У пользователей из РФ был почти месяц на безопасный вывод средств

Демократические принципы существуют только затем, чтобы их нарушать. Именно такой вывод можно сделать, если бегло посмотреть на позицию американского руководства. Там без суда и следствия конфисковывают активы частных лиц и государств на миллиарды долларов, но продолжают утверждать о незыблемости принципов частной собственности. Неясно, как все эти противоречия умещаются в головах у сторонников подобного режима, но в последние месяцы санкционное противостояние вышло на новый уровень. Все вы знаете о масштабном давлении на Россию, результатом которого должен был стать крах экономики РФ. Увы, но Запад с грустью констатирует, что пока добиться задуманного не удалось, а вместо этого начались проблемы с благосостоянием обычных европейцев. Сюда же прибавьте дорожающие энергоносители и глобальную напряжённость.

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Ну а пока санкционное давление продолжает нарастать, к делу подключаются всё новые игроки. Ещё в апреле биржа Binance сообщила о том, что планирует заблокировать активы российских пользователей, на которых находится больше 10 000 долларов в криптовалютах. Конфискация будет не единовременной, а всем заинтересованным сторонам дадут 90 дней на вывод средств. Одновременно с этим стартовали массовые блокировки кошельков, которые считаются связанными с попавшими под западные санкции лицами. Пока ни о каких резких движения со стороны Binance не сообщалось, но пальму первенства решила перехватить американская биржа Coinbase.

Ещё в начале мая всем пользователям с российским гражданством разослали сообщение, предупредив о возможной блокировке кошельков, на которых обнаружат больше 10 000 евро. На вывод средств давался месяц, а конечным сроком называлось 31 мая. Неясно, почему некоторые люди продолжали держать свои криптовалюты в столь сомнительном месте, тем более крупные суммы. Как бы там ни было, но вчера Coinbase решила не дожидаться 31 мая, начав блокировки активов. Что важно, доступ к кошелькам начали терять не только владельцы 10 000 евро, но и те, у кого денег было куда меньше.

Некоторые пострадавшие пишут, что уже довольно давно сменили гражданство, но их всё равно блокируют по национальному признаку. Другие уверяют, что могут предоставить доказательства того, что использовали кошелёк для накопления, а значит не могли участвовать в каких-либо противоправных действиях. Представители Coinbase ссылаются на решения агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), но не дают никаких указаний на конкретные акты и не поясняют причин блокировок.

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Всем держателям криптовалют на Coinbase и других централизованных западных биржах рекомендуем вывести свои средства на децентрализованные площадки, либо на холодные кошельки. Никто не застрахован от благородной демократической конфискации, ну а пострадавшим советуем предоставить точные данные о гражданстве и другие необходимые документы. В начале мая руководство Coinbase предлагало всем гражданам РФ предоставить сведения о том, что они не попадают под санкции Евросоюза. Ясно, что американцам проще провести автоматическую блокировку, чем самостоятельно проверять каждого гражданина РФ.