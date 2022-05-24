Глава крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners полагает, что многие криптовалюты не переживут приход криптоимы

Криптовалюты являются слишком непредсказуемыми, поэтому относительно будущего того или цифрового актива делаются исключительно общие предсказания. Например, есть мнение, что в 2025 году Биткоин сильно подорожает. Если вы подумали, что это очередное гадание на кофейной гуще, то спешим вас обнадёжить, ведь речь идёт о вполне реальном халвинге. Это событие уже несколько раз приводило к ростку стоимости цифрового золота, поэтому не исключено, что в начале 2025 года случится очередной рывок. Что до остальных криптовалют, то позиция по ним скорее осторожная, ведь Эфир уходит на PoS, а совсем недавно рухнула одна из ранее считавшихся надёжными Luna.

реклама

И всё же, есть фактор, свидетельствующий о приближении криптозимы. Эксперты полагают, что нужно обращать внимание не только на настроения трейдеров и обычных держатели, но и на глобальные денежные потоки. В качестве одного из них предлагаем изучить количество Биткоинов, хранящихся на централизованных биржах. Простой пример: на 2 мая текущего года биржи располагали 2 481 000 ВТС. 7 мая количество монет кратковременно достигало 2 532 000 ВТС, но уже во второй половине месяца резко пошло вниз. На вечер 23 мая количество монет упало до 2 503 000 ВТС, но всё это не идёт ни в какое сравнение с показателем от 12 марта 2020 год, когда биржи могли похвастать тремя миллионами монет. Аналитики полагают, что сегодня крупные держатели предпочитают хранить свои деньги на холодных кошельках, а в будущем биржи продолжат терять ликвидность.

Раз уж мы заговорили о приходе криптозимы, то самое время обсудить так называемое локальное дно. Пикантность ситуации в том, что сегодня многие вкладывают все свои сбережения в криптовалюты. Глобальный экономический кризис уже рядом, а люди просто ищут тихую гавань. Вот только есть все основания считать, что текущие 30 000 долларов – это ещё не дно. По мнению главы крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners, всё самое интересное впереди. Скотт Майнерд уверен, что кулуарные обсуждения необходимости роста ключевой ставки приведут к очередному затяжному падению рынка криптовалют. Аналитик полагает, что происходящее очень напоминает так называемый пузырь доткомов. Не секрет, что некоторые компании (Yahoo и America Online) изначально считались фаворитами, поэтому их возвращение к росту не стало сюрпризом. А вот в какой-то момент выбрать между Amazon и Pets.com было просто невозможно.

Скотт Майнерд пишет, что Биткоин и Эфир точно переживут криптозиму, при этом первый обвалится до 8000 долларов. А вот большинство других цифровых активов уже не восстанут из пепла. Эксперт прямо говорит о том, что основная часть криптовалют – это мусор, который ничего не стоит. А определить судьбу того или иного токена будет не только рынок, но и желание держателей и инвесторов поддерживать актив реальными деньгами. К примеру, разработчики Shiba Inu умудрились распродать большую часть монет по очень высокой цене, а также получили несколько миллиардов долларов на стейкинговых депозитах. Вполне возможно, что эти ребята захотят оставить токен на плаву.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Предполагается, что очень многое будет зависеть от эффективности тех или иных решений ФРС США. Пока всё складывается не лучшим образом, а следующий этап большого ралли состоится в начале лета. Именно тогда регулятор озвучит показатели инфляции за май. По итогам этих данных будет приниматься решение по ужесточению кредитной политики. Пока всё идёт к тому, что ставку поднимут, что снова приведёт к обвалу фондового рынка, за которым последуют и криптовалюты.