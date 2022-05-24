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Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
Глава крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners полагает, что многие криптовалюты не переживут приход криптоимы
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Криптовалюты являются слишком непредсказуемыми, поэтому относительно будущего того или цифрового актива делаются исключительно общие предсказания. Например, есть мнение, что в 2025 году Биткоин сильно подорожает. Если вы подумали, что это очередное гадание на кофейной гуще, то спешим вас обнадёжить, ведь речь идёт о вполне реальном халвинге. Это событие уже несколько раз приводило к ростку стоимости цифрового золота, поэтому не исключено, что в начале 2025 года случится очередной рывок. Что до остальных криптовалют, то позиция по ним скорее осторожная, ведь Эфир уходит на PoS, а совсем недавно рухнула одна из ранее считавшихся надёжными Luna.

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И всё же, есть фактор, свидетельствующий о приближении криптозимы. Эксперты полагают, что нужно обращать внимание не только на настроения трейдеров и обычных держатели, но и на глобальные денежные потоки. В качестве одного из них предлагаем изучить количество Биткоинов, хранящихся на централизованных биржах. Простой пример: на 2 мая текущего года биржи располагали 2 481 000 ВТС. 7 мая количество монет кратковременно достигало 2 532 000 ВТС, но уже во второй половине месяца резко пошло вниз. На вечер 23 мая количество монет упало до 2 503 000 ВТС, но всё это не идёт ни в какое сравнение с показателем от 12 марта 2020 год, когда биржи могли похвастать тремя миллионами монет. Аналитики полагают, что сегодня крупные держатели предпочитают хранить свои деньги на холодных кошельках, а в будущем биржи продолжат терять ликвидность.

Раз уж мы заговорили о приходе криптозимы, то самое время обсудить так называемое локальное дно. Пикантность ситуации в том, что сегодня многие вкладывают все свои сбережения в криптовалюты. Глобальный экономический кризис уже рядом, а люди просто ищут тихую гавань. Вот только есть все основания считать, что текущие 30 000 долларов – это ещё не дно. По мнению главы крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners, всё самое интересное впереди. Скотт Майнерд уверен, что кулуарные обсуждения необходимости роста ключевой ставки приведут к очередному затяжному падению рынка криптовалют. Аналитик полагает, что происходящее очень напоминает так называемый пузырь доткомов. Не секрет, что некоторые компании (Yahoo и America Online) изначально считались фаворитами, поэтому их возвращение к росту не стало сюрпризом. А вот в какой-то момент выбрать между Amazon и Pets.com было просто невозможно.

Скотт Майнерд пишет, что Биткоин и Эфир точно переживут криптозиму, при этом первый обвалится до 8000 долларов. А вот большинство других цифровых активов уже не восстанут из пепла. Эксперт прямо говорит о том, что основная часть криптовалют – это мусор, который ничего не стоит. А определить судьбу того или иного токена будет не только рынок, но и желание держателей и инвесторов поддерживать актив реальными деньгами. К примеру, разработчики Shiba Inu умудрились распродать большую часть монет по очень высокой цене, а также получили несколько миллиардов долларов на стейкинговых депозитах. Вполне возможно, что эти ребята захотят оставить токен на плаву.

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Предполагается, что очень многое будет зависеть от эффективности тех или иных решений ФРС США. Пока всё складывается не лучшим образом, а следующий этап большого ралли состоится в начале лета. Именно тогда регулятор озвучит показатели инфляции за май. По итогам этих данных будет приниматься решение по ужесточению кредитной политики. Пока всё идёт к тому, что ставку поднимут, что снова приведёт к обвалу фондового рынка, за которым последуют и криптовалюты.

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#криптовалюты #биткоин
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