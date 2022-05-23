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Западные компании нашли способ вернуться в РФ – название меняется, а имя владельца не сообщается
Ушли, громко хлопнув дверью – западные компании возвращаются в РФ
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Сегодня в России работает небольшая часть западных компаний, в то время как большинство ушло, громко хлопнув дверью. Неясно, на что рассчитывало руководство крупных брендов, но пока складывается такое ощущение, что среди этих ребят преимущественно находятся неучи и бездарности. Почти два месяца нам объясняли, что российский рынок крайне мал и любой производитель может уйти, почти не почувствовав негативных последствий. Неясно, то ли рынок оказался большим, то ли к некоторым всё же начал возвращаться разум, но сегодня мы всё чаще слышим о желании тех или иных компаний вернуться. Поскольку звук от закрытой двери был ну очень громким, а рядом с этой самой дверью стоит строгий дядюшка Сэм, то большинство желающих скромно переминаются, не решаясь протянуть руку к позолоченной ручке.

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Возможно, ещё недавно громогласно обвиняющие Россию во всех смертных грехах западные предприниматели так и стояли бы возле дверей ещё несколько месяцев, но тут совершенно внезапно о желании заменить западные бренды заявило турецкое правительство. Очевидно, что составить конкуренцию мировым лидерам в Турции не могут, но отнять часть рынка у европейцев вполне возможно. Ну и не стоит забывать о появлении параллельного импорта. В РФ западные компании продают товары с огромной маржой, тогда как в Китае цены намного ниже. Ясно, что выгода есть, но европейские миллионеры хотят и дальше приумножать свои состояния, а не терять деньги.

Похоже, некоторые особенно нетерпеливые уже нашли выход их сложившейся ситуации. Например, знаменитые бутики Reserved и Cropp уже продали права на франшизу неизвестному лицу, запретив использовать товарные знаки. При этом новый владелец слегка изменит название, оставив его узнаваемым и будет продавать все товары в полном объёме. По проторённому пути идёт Zara. Сообщается, что компания ищет партнёра в РФ, либо и вовсе зарегистрируется как новое юридическое лицо. Кстати, брендом владеет холдинг Inditex, имеющий права на знаменитую Ikea. Журналисты сообщают, что в настоящее время обе компании находятся на пути перестроения логических цепочек, а после войдут на российский рынок. Кстати, Zara получала в РФ около 8.5% всей мировой прибыли.

Эксперты поясняют, что даже если и происходит некая продажа, то в условиях соглашения мелким почерком в неприметном месте указано, что владелец имеет право на выкуп компании в течение нескольких лет. Получается весьма странная ситуация, ведь мы не знаем, кому вообще продают свои магазины западные бренды и продают ли вообще. Российский покупатель будет продолжать посещать привычные ему торговые точки, европейцы смогут получать прибыль, ну а США и подконтрольные им политики и вовсе не смогут ничего предъявить, ведь официально ни Zara, ни другие в РФ не возвращались.

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Ну а самая популярная схема – это франшиза. Некое лицо в РФ получает права на сеть магазинов или ресторанов, но лишается возможности рекламировать продукцию от лица западного бренда. Название тоже придётся сменить, но оно окажется созвучно предыдущему. Ярким примером является McDonald's. Российская компания путём уменьшения количества букв сменит название, а также упаковку и наименования в меню. Судя по всему, вкус останется прежним, ведь на 99% производство полагалось на российскую продукцию. Любопытным журналистам совать нос в закрытые контакты строго запрещено, ведь содержание договоров строго засекречено. В какой-то момент вы наутро будете проезжать мимо магазина «Идея», как вдруг заметите старую вывеску «Ikea». Ничего личного, только бизнес. Источник

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