Radeon RX 6400 категорические не рекомендуется к покупке, хотя в магазинах РФ вы её всё равно не встретите

Когда AMD весной 2017 года выпустила видеокарту Radeon RX 580, немалая часть игрового сообщества стала возмущаться беспрецедентной наглостью руководства красной команды. Шутка ли, это была уже третья реинкарнация одного и того же графического чипа без видимых улучшений. Мало того, AMD даже не подумала поставить на видеокарту конкурентный ценник, продавая довольно медленное и явно устаревшее изделие за 229 долларов. В российскую розницу Radeon RX 580 и вовсе пришла значительно дороже, поэтому только в 2019 году начала пользоваться спросом. До этого большинство геймеров предпочитало купить GeForce GTX 1060 даже несмотря на то, что последняя имела чуть выше ценник и на 2 Гб меньше видеопамяти.

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По итогам 2021 года сообщество геймеров оказалось буквально растерзано погоней за видеокартами, а также бесполезной борьбой с майнерами и перекупщиками. Немногие тратят сотни тысяч рублей, а некоторые уже почти 2 года находятся в режиме ожидания. Сегодня, когда цены почти вернулись к рекомендованным, выяснилась любопытная подробность: геймеры настолько устали ждать, что уже не хотят покупать видеокарты. Сообщается, что NVIDIA столкнулась с беспрецедентным падением спроса на свою продукцию, что может иметь негативные последствия для рынка. Но всё это нам стоит ждать во второй половине текущего года, тогда как есть те, кто здесь и сейчас делают нелёгкий выбор. Возвращаясь к старушке Radeon RX 580 нельзя не вспомнить, что совсем недавно AMD выпустила видеокарту Radeon RX 6400, которая стала самой бюджетной в текущей линейке. Рекомендованная цена бюджетной новинки зафиксирована на отметке 160 долларов, а в Европе встретить её дешевле 180-200 евро крайне сложно.

И вот здесь и возникает необходимость оценки реальной производительности весьма сомнительной Radeon RX 6400. Выводы мы сделаем ниже, ну а тесты проведены блогерами Benchmark. Давайте рассмотрим таблицу с результатами.

Прежде всего стоит констатировать, что даже старая Radeon RX 580, вышедшая больше 5 лет назад, неплохо справляется с играми в 2022 году. Разрешение нужно выставить на 1080р, а настройки на средние и высокие. В итоге можно получить стабильные 70 кадров в секунду, а значит владельцы Radeon RX 580 могут ещё несколько лет спокойно пересидеть разразившуюся бурю на рынке игровых видеокарт. Но на этом хорошие новости оканчиваются. Дело в том, что Radeon RX 6400 умудрилась вчистую проиграть видеокарте, выпущенной 5 лет назад. О чём вообще думало руководство красной команды, когда создавало такой жалкий продукт, нам неясно.

Что до выводов, то они не так просты, как может показаться. Смотрите, в большинстве игр обе видеокарты демонстрируют идентичную производительность, а в итоге даже Radeon RX 6400 тянет все игры в 1080р@60fps. Это оптимистичная информация, но здесь на первое место выходит цена видеокарты. Пока в магазинах РФ мы Radeon RX 6400 не встречали, поэтому не можем даже примерно назвать её цену. В то же время мы бы хотели предупредить наших читателей, ведь Radeon RX 6400 крайне плохо работает с интерфейсом PCIe 3.0. Если у вас процессор и материнская плата не поддерживает стандарт четвёртого поколения, то покупать Radeon RX 6400 и вовсе не стоит.

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