Когда AMD весной 2017 года выпустила видеокарту Radeon RX 580, немалая часть игрового сообщества стала возмущаться беспрецедентной наглостью руководства красной команды. Шутка ли, это была уже третья реинкарнация одного и того же графического чипа без видимых улучшений. Мало того, AMD даже не подумала поставить на видеокарту конкурентный ценник, продавая довольно медленное и явно устаревшее изделие за 229 долларов. В российскую розницу Radeon RX 580 и вовсе пришла значительно дороже, поэтому только в 2019 году начала пользоваться спросом. До этого большинство геймеров предпочитало купить GeForce GTX 1060 даже несмотря на то, что последняя имела чуть выше ценник и на 2 Гб меньше видеопамяти.
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По итогам 2021 года сообщество геймеров оказалось буквально растерзано погоней за видеокартами, а также бесполезной борьбой с майнерами и перекупщиками. Немногие тратят сотни тысяч рублей, а некоторые уже почти 2 года находятся в режиме ожидания. Сегодня, когда цены почти вернулись к рекомендованным, выяснилась любопытная подробность: геймеры настолько устали ждать, что уже не хотят покупать видеокарты. Сообщается, что NVIDIA столкнулась с беспрецедентным падением спроса на свою продукцию, что может иметь негативные последствия для рынка. Но всё это нам стоит ждать во второй половине текущего года, тогда как есть те, кто здесь и сейчас делают нелёгкий выбор. Возвращаясь к старушке Radeon RX 580 нельзя не вспомнить, что совсем недавно AMD выпустила видеокарту Radeon RX 6400, которая стала самой бюджетной в текущей линейке. Рекомендованная цена бюджетной новинки зафиксирована на отметке 160 долларов, а в Европе встретить её дешевле 180-200 евро крайне сложно.
И вот здесь и возникает необходимость оценки реальной производительности весьма сомнительной Radeon RX 6400. Выводы мы сделаем ниже, ну а тесты проведены блогерами Benchmark. Давайте рассмотрим таблицу с результатами.
Прежде всего стоит констатировать, что даже старая Radeon RX 580, вышедшая больше 5 лет назад, неплохо справляется с играми в 2022 году. Разрешение нужно выставить на 1080р, а настройки на средние и высокие. В итоге можно получить стабильные 70 кадров в секунду, а значит владельцы Radeon RX 580 могут ещё несколько лет спокойно пересидеть разразившуюся бурю на рынке игровых видеокарт. Но на этом хорошие новости оканчиваются. Дело в том, что Radeon RX 6400 умудрилась вчистую проиграть видеокарте, выпущенной 5 лет назад. О чём вообще думало руководство красной команды, когда создавало такой жалкий продукт, нам неясно.
Что до выводов, то они не так просты, как может показаться. Смотрите, в большинстве игр обе видеокарты демонстрируют идентичную производительность, а в итоге даже Radeon RX 6400 тянет все игры в 1080р@60fps. Это оптимистичная информация, но здесь на первое место выходит цена видеокарты. Пока в магазинах РФ мы Radeon RX 6400 не встречали, поэтому не можем даже примерно назвать её цену. В то же время мы бы хотели предупредить наших читателей, ведь Radeon RX 6400 крайне плохо работает с интерфейсом PCIe 3.0. Если у вас процессор и материнская плата не поддерживает стандарт четвёртого поколения, то покупать Radeon RX 6400 и вовсе не стоит.