Сам магазин приложений скачали 600 тысяч раз

Apple и Google не только ушли с российского рынка, но и продолжают вредить владельцам смартфонов на базе операционных систем iOS и Android. Первым делом монополисты заблокировали бесконтактные платежи, хотя многие годы рекламировали эту функцию как ключевую и очень важную. Следом подтянулись блокировки отдельных приложений, а после начали уничтожаться целые направления бизнеса. К примеру, сегодня у пользователей из России нет возможности покупать платные приложения, поскольку выданные в РФ карты просто не принимаются к оплате. Получается, что у разработчиков есть всего два варианта: либо сделать своё приложение полностью бесплатным, либо оставить ранее купивших ту или иную программу без платных обновлений. Точно такая же ситуация и с приложениями от российских банков. Apple и Google удалили официальное ПО, лишив российских пользователей возможности скачивать программы через магазин приложений.

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На сегодня скачать всё это можно с официальных сайтов банков, но далеко не все пользователи умеют совершать подобные манипуляции со своим смартфоном. Какое-то время казалось, что на помощь придёт китайский магазин приложений HUAWEI, но эти ребята полностью подчинились американским санкциям, в результате чего и эта площадка стала бесполезна. Оставалось только создавать свои. Что же, поскольку эта очень актуальная тема, то уже вскоре свою версию предложит группа VK. RuStore будет ориентирован на российских разработчиков, позволив проводить оплату в рублях, а также включать таргетированную рекламу и многие другие функции, доступные в аналогах от Apple и Google. Запуск проекта состоится этим летом, но пока стоит подвести итоги первой недели работы ещё одной отечественной площадки NashStore.

Напомним, магазин изначально позиционировался как российский, а разработчики уверяют, что не спешат увеличивать количество приложений в ущерб качеству. К примеру, за неделю на площадке было размещено больше 5000 различных приложений как от частных лиц, так и крупных российских компаний. При этом только 1500 из них прошли модерацию, которая пока осуществляется индивидуально живыми людьми. За это время NashStore скачали 600 тысяч пользователей, ну а количество внутренних загрузок перевалило за 1.3 миллиона. Это цифра может показаться незначительной, но не стоит забывать, что о существовании нового магазина знает слишком мало людей. Ну и прибавьте сюда масштабную хакерскую атаку, которая была совершена на серверы NashStore. Нет никаких сомнений, что попытки помешать работе магазина будут предприниматься и дальше.

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Ну и ещё немного статистики: самым популярным приложением стала система 2ГИС, которую скачали 100 000 раз. Это настоящий рекорд для столь молодой площадки, как NashStore. В десятку вошли клиенты для работы «Альфа-банк», «Сбер» и «ВТБ», а также «Почта России». Неожиданно в лидеры вышел RuTube. Разработчики отмечают, что не станут зацикливаться на количестве, но сделают всё возможное, чтобы в магазин попадали только оригинальные версии программ. Сегодня идёт подготовка к запуску платёжной системы, что позволит авторам тех или иных приложений подключить монетизацию контента. В будущем появится возможность оплачивать платные подписки, ну а в планах расширение количества доступного ПО, но пока есть масса насущных задач, над решением которых трудится команда программистов.