Есть мнение, что санкционные товары могут подорожать до 20%

Многие геймеры просидели весь 2021 год в ожидании выгодных предложений на видеокарты. В январе казалось, что нужно всего немного подождать, и цены пойдут вниз. Эксперты уверяли нас в том, что вскоре любой желающий сможет купить подходящую модель по стоимости близкой к рекомендованной. На дворе конец мая, а цены в российских магазинах пусть и упали, но даже не близки к рекомендованным. Главная причина в санкциях, ведь весь товар завозится по серым каналам, а официальные поставщики сняли с себя всю ответственность. Именно поэтому одна и та же видеокарта в Германии и Москве будет иметь двукратную разницу, а причина лежит далеко от жадности торговых сетей. Есть мнение, что ощутимых улучшений стоит ожидать с приходом параллельного импорта, о чём мы сегодня и поговорим.

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Часть экспертов полагает, что параллельный импорт благотворно скажется на цене товара для конечного потребителя. Причина в том, что государство получит возможность закупать те же смартфоны там, где их начальная стоимость гораздо ниже, чем была на российском рынке. Здесь всё дело в низких налогах, а также отсутствию необходимости выплачивать американским компаниям причитающуюся им маржу. Нам такая позиция кажется нереалистичной, поэтому обратимся к более вероятному развитию событий. Предполагается, что после выхода параллельного импорта на пиковые отметки, рост цен в среднем по рынке достигнет 20%. Чудес не бывает, ведь закупки будут осуществляться в странах, где это проще всего сделать. Например, когда смартфон, видеокарта или любые другие товары заходят в Казахстан, с них выплачивается пошлина в виде единого тарифа в странах ЕАЭС, а также 12% НДС после продажи юридическому или физическому лицу в РФ. Ну а после ещё прибавляйте ещё 20% НДС уже в российском магазине. Учтите, что в цепочке поставок появится ещё один посредник, который не будет работать бесплатно. Эти ребята возьмут себе немалую долю маржи, поэтому 20% – это ещё очень оптимистичный прогноз.

Одним из самых перспективных рынков для параллельного импорта станет Китай. Здесь и цены ниже и прямые поставки с использованием самых различных видов транспорта возможны. Китайские поставщики не особенно опасаются санкций, поскольку очень часто отследить поставки крайне сложно. Эксперты полагают, что товары из Китая имеют не только преимущества, но и недостатки. Прежде всего не стоит забывать о контрафакте. Так, если раньше контролем качества занимались сами производители, имевшие разветвлённую сеть на территории России, то теперь следить за происхождением ваших кроссовок не будет никто. Именно поэтому есть опасения, что рынок РФ завалят дешёвые подделки по завышенным ценам, а обычные покупатели будут вынуждены переплачивать за копеечную продукцию из подвальчика дядюшки Ляо.

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Всё это порождает много вопросов, а некоторые эксперты уже заговорили о необходимости создания отечественной базы для производства сложных механизмов. Предполагается, что комплектующие будут завозиться из того же Китая, ну а сборка проводиться силами российских компаний. Увы, реализовать этот удастся далеко не всегда. И это однозначно не все подводные камни на сложном пути возвращения на российский рынок санкционных товаров. Единственная позиция, по которой эксперты сходятся во мнении: какая бы ни была цена, продукцию будут покупать, ведь выбора просто нет. Ну а первые ласточки ожидаются уже к середине лета или даже раньше. После этого станет ясно, насколько эффективной оказалась стратегия параллельного импорта. Источник.