Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
Есть мнение, что санкционные товары могут подорожать до 20%
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Многие геймеры просидели весь 2021 год в ожидании выгодных предложений на видеокарты. В январе казалось, что нужно всего немного подождать, и цены пойдут вниз. Эксперты уверяли нас в том, что вскоре любой желающий сможет купить подходящую модель по стоимости близкой к рекомендованной. На дворе конец мая, а цены в российских магазинах пусть и упали, но даже не близки к рекомендованным. Главная причина в санкциях, ведь весь товар завозится по серым каналам, а официальные поставщики сняли с себя всю ответственность. Именно поэтому одна и та же видеокарта в Германии и Москве будет иметь двукратную разницу, а причина лежит далеко от жадности торговых сетей. Есть мнение, что ощутимых улучшений стоит ожидать с приходом параллельного импорта, о чём мы сегодня и поговорим.

реклама

Часть экспертов полагает, что параллельный импорт благотворно скажется на цене товара для конечного потребителя. Причина в том, что государство получит возможность закупать те же смартфоны там, где их начальная стоимость гораздо ниже, чем была на российском рынке. Здесь всё дело в низких налогах, а также отсутствию необходимости выплачивать американским компаниям причитающуюся им маржу. Нам такая позиция кажется нереалистичной, поэтому обратимся к более вероятному развитию событий. Предполагается, что после выхода параллельного импорта на пиковые отметки, рост цен в среднем по рынке достигнет 20%. Чудес не бывает, ведь закупки будут осуществляться в странах, где это проще всего сделать. Например, когда смартфон, видеокарта или любые другие товары заходят в Казахстан, с них выплачивается пошлина в виде единого тарифа в странах ЕАЭС, а также 12% НДС после продажи юридическому или физическому лицу в РФ. Ну а после ещё прибавляйте ещё 20% НДС уже в российском магазине. Учтите, что в цепочке поставок появится ещё один посредник, который не будет работать бесплатно. Эти ребята возьмут себе немалую долю маржи, поэтому 20% – это ещё очень оптимистичный прогноз.

Одним из самых перспективных рынков для параллельного импорта станет Китай. Здесь и цены ниже и прямые поставки с использованием самых различных видов транспорта возможны. Китайские поставщики не особенно опасаются санкций, поскольку очень часто отследить поставки крайне сложно. Эксперты полагают, что товары из Китая имеют не только преимущества, но и недостатки. Прежде всего не стоит забывать о контрафакте. Так, если раньше контролем качества занимались сами производители, имевшие разветвлённую сеть на территории России, то теперь следить за происхождением ваших кроссовок не будет никто. Именно поэтому есть опасения, что рынок РФ завалят дешёвые подделки по завышенным ценам, а обычные покупатели будут вынуждены переплачивать за копеечную продукцию из подвальчика дядюшки Ляо.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Всё это порождает много вопросов, а некоторые эксперты уже заговорили о необходимости создания отечественной базы для производства сложных механизмов. Предполагается, что комплектующие будут завозиться из того же Китая, ну а сборка проводиться силами российских компаний. Увы, реализовать этот удастся далеко не всегда. И это однозначно не все подводные камни на сложном пути возвращения на российский рынок санкционных товаров. Единственная позиция, по которой эксперты сходятся во мнении: какая бы ни была цена, продукцию будут покупать, ведь выбора просто нет. Ну а первые ласточки ожидаются уже к середине лета или даже раньше. После этого станет ясно, насколько эффективной оказалась стратегия параллельного импорта. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
128
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
104
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
32
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
2
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
28
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
47
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
23
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
9
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
26
Редакцию TikTok в Москве обворовали на 2 млн рублей без взлома замков
4

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
63
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
51
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
50
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
24
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
12
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
13:19
А Интел не предъявит за название? Или про Celeron Mendocino уже все забыли?
AMD анонсировала APU Mendocino — ядра Zen 2 и RDNA 2 графика для ноутбуков среднего класса
taurus88
13:19
>X670 предложит достаточные для энтузиастов возможности разгона, обеспечит поддержку PCIe 5.0 для устройств хранения и опциональную поддержку для графического слота то есть говоря простым языком либо...
AMD Ryzen 7000 получат до 16 ядер и максимальные частоты выше 5,0 ГГц, для плат готовят три чипсета
swr5
13:18
Ну так вот поэтому TSMC ускоренными темпами и строит заводы уже на Американском континенте.
Байден пригрозил Китаю "военным ответом" при угрозе Тайваню
ZDMN
13:17
а прикинь живут. и на меньшие деньги. а в деревнях и на пенсию родителей по 5 человек в доме выживает, работы нет. Оплаты труда достойной нет. Крановщица козлового крана получает 12 тыс рубле на завод...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
OgoGoLog
13:17
Ты хоть читай, прежде чем писать. Новость djon3volta про что, а? Деньги с газа и нефти и так текут в ЦБ напрямую (точнее 80% от валютной деятельности Газпромбанка). В статье написано "а закупки валюты...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Stupid Miner
13:17
3,8?
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Серегарус
13:17
у нищебродов с айфонами рвёт пуканы
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
taurus88
13:16
наса так вообще отжигает. отдала на аутсорс всё что только можно, настолько беззуба. многострадальный скафандр для открытого космоса лет 30 разрабатывала, запилила миллиарды баксов, ни хрена не сделал...
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
RED
13:16
12 pro сходу не нашла на Ali, а 11 pro стоит в среднем 46к.
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
swr5
13:16
Много случаев, когда покупалось новое оборудование, но работать было на нем нельзя из-за отсутствия доступности видеокарты. Теперь не только работать, но играть можно будет полноценно на процессоре)))...
Новый 16-ядерный Ryzen 9 7950 ХТ обошёл Core i9-12900K на 31% в тесте Blender – 5.5 ГГц в действии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем