Стоит ли инвестировать в криптовалюты, и сколько вообще будет стоить Биткоин в перспективе? Давайте разбираться

Если вы хотя бы иногда читали аналитические финансовые прогнозы, то могли прийти к одному простому выводу: даже когда рынок находится в спящем положении, а рассматривать почти нечего, в прессе достаточно материалов относительно будущего Биткоина в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Что же, сегодня мы займёмся изучением нескольких подобных источников. Скажем сразу, это всего лишь прогнозы, сделанные теми же людьми, которые уверяли нас в том, что к концу 2021 года цифровое золото подорожает до 100 000 долларов, а через пару лет и вовсе достигнет отметки 1 миллиона долларов за 1 монетку.

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Прежде всего нужно запомнить, что прогнозы делятся на краткосрочные и долгосрочные. В первом случае эксперты предлагают своё мнение относительно формирования ценообразования на рынке криптовалют с учётом недельной, месячной или даже годичной перспективы. Последняя не совсем укладывается в общую логику, но спорить с экспертами относительно того, что считать краткосрочной перспективой, мы не будем. Что до более глубоких прогнозов, то на первый взгляд они кажутся менее надёжными. Что любопытно, если относительно предсказаний курса Биткоина на месяц вперёд между экспертами нет согласия, то большинство аналитиков видят развитие рынка криптовалют на ближайшие годы почти одинаково. Так, очень многие полагают, что следующие 8 лет для цифрового золота будут нелёгкими. Первая проблема состоит в государственных регуляторах, которые будут всё сильнее сжимать хватку вокруг криптовалют. Всё дело в том, что виртуальные активы воспринимаются крупными финансистами в качестве рискованных инвестиций, поэтому политики попытаются поместить криптовалюту в рамки действующих законов.

Вообще, это уже происходит в США, но пока там не хотят поднимать лишнюю шумиху вокруг полной деанонимизации пользователей бирж. Скорее всего, все идёт к переходу подобных компаний под контроль государства с раскрытием личности владельцев всех кошельков, когда-либо зарегистрированных централизованно. Вызовет ли это исход на децентрализованные площадки, пока неясно, но крупные держатели всегда договорятся с любым правительством, а вот обычные работяги будут вынуждены отдать немалую часть денег дядюшке Сэму. И это мы не обсудили конфликт интересов, ведь в ЕС, России и многих других странах захотят пойти по аналогичному сценарию. Так вот, эксперты предполагают, что Биткоин выйдет из этого периода не без потерь, но в итоге ощутимо подорожают по сравнению с текущим статусом. Называются цифры от 140 000 долларов до 1 миллиона вечнозелёных. Нам кажется, что всё самое интересное с Биткоином случится после 2024 года. Именно тогда случится халвинг, предполагающий двукратное снижение количество монет в блоке. Обычно, после подобных явлений происходил рост курса цифрового золота.

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То до краткосрочной перспективы, то здесь есть два сценария. Согласно первому: на дворе криптозима, а текущий курс – это локальное дно. Таким образом, уже к концу года можно ожидать небольшой коррекции, но здесь многое будет зависеть от финансовых показателей экономики США. Кроме того, не исключены распродажи Биткоинов, ведь пока держатели продолжают сдавать свои накопления. Согласно второму сценарию: локальное дно ещё на достигнуто. Таким образом курс может упасть до 8 тысяч долларов, а значит инвестировать в Биткоин сегодня не стоит. Что до текущего положения, то 23 мая криптовалюты немного подорожали. Суточные торги по Биткоину растут, но происходит это потому, что в субботу активность традиционно снижается. Нужно помнить, что ещё недавно за 24 часа держатели цифрового золота покупали и продавали ВТС на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Ну а сегодня это жалкие 24 миллиарда.