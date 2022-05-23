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Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
Цены снижаются вслед за укреплением курса национальной валюты
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3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
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-30% на RTX 3050 в Ситилинке
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-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Когда речь идёт о покупке новой видеокарты, нужно взвесить все за и против. Вполне возможно, что видеокарта не нужна вам и вовсе, а значит тратить на неё десятки и даже сотни тысяч рублей глупо. Точно такая же ситуация, если вы играете в нетребовательные тайтлы. К примеру, вдруг все ваши предпочтения ограничиваются World of Tanks. В таком случае вам не стоит пытаться удивить своих знакомых, ведь инвестиция в Radeon RX 6900 ХТ не принесёт вам ничего, кроме сомнительной минуты славы в глазах нескольких друзей. Совсем другое дело, если вы играете регулярно, а предпочтение отдаёте новым проектам.

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Многие полагают, что в этом случае геймерам нужно потуже затянуть пояса, ведь только флагманы тянут современные игры на максималках. Сегодня мы попытаемся помочь вам подыскать видеокарту под любой бюджет, при этом не потерять возможность доступа к полюбившимся тайтлам. Первое, на что стоит обратить внимание 23 мая – Radeon RX 6600. Это одна из самых популярных видеокарт на рынке, которые имеет отличные показатели производительности и демократичную цену. Как вы понимаете, вторая часть не относится к российскому рынку, но скидки на Radeon RX 6600 есть и здесь. Так, модель производства MSI подешевела на 30%, конечная цена зафиксирована на отметке в 48 000 рублей.

Есть все основания приглядеться к GeForce RTX 2060. Этот графический чип вышел 3.5 года назад, но от этого не потерял своей привлекательности для игр в разрешении 1080р. Если у вас есть 42 тысячи рублей, а монитор не выше Full HD, то мы настоятельно рекомендуем вам купить мидель производства GIGABYTE. Она получила вполне комфортную для ушей систему охлаждения, поэтому не будет оглушать вас даже во время длительных забегов по виртуальным мирам. Ну и в довесок идёт технология трассировки лучей. Если вам интересны реалистичные тени, то выбор очевиден.

GeForce RTX 3050 примерно равна по производительности с GeForce RTX 2060, но многие геймеры предпочитают проверенный временем графический чип. Всё дело в том, что первая получила 128-битную шину. Именно поэтому ходят слухи, что в некоторых сложных сценах GeForce RTX 3050 будет пестрить просадками. Это негативно скажется на игровом опыте, хотя мы не видели тестов, где самая бюджетная видеокарта NVIDIA последнего поколения действительно имеет озвученные выше проблемы.

Приятно порадовала GeForce GTX 1660 SUPER. Учтите, что в большинстве игр между этим графическим чипом и предыдущими двумя видеокартами разница минимальна. При этом сегодня последняя стоит намного дешевле. Вполне возможно, что это объясняется большой скидкой в размере 30% на модель производства Palit. Напомним, GeForce GTX 1660 SUPER уже не может похвастать былым лоском, но всё ещё тянет все игры в 1080р на высоких настройках графики. Если у вас проблемы с бюджетом, то просто покупайте эту видеокарту и не морочьте себе голову долгими бессонными ночами у монитора.

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RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
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RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Ну и последний лот на сегодня – спорная Radeon RX 6500 XT. Кто-то пишет в адрес AMD дифирамбы, рассказывая о том, что эта видеокарта не уступает более дорогим графическим чипам NVIDIA, но большинство осталось недовольно. Как показывают многочисленные тесты, всё дело в наличии на вашем компьютере поддержки интерфейса PCIe 4.0. Так, если у вас есть только старый стандарт PCIe 3.0, то количество кадров в секунду может обвалиться на 10-15%, а вот владельцам новых процессоров и материнских плат с поддержкой PCIe 4.0 мы порекомендуем покупку Radeon RX 6500 XT. В случае, если у вас старый стандарт, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1650. Это добротная бюджетная видеокарта, которая будет тянуть все игры на средних настройках графики. Чудес от неё не ждите, но и цена здесь довольно демократичная.

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#видеокарты #radeon rx 6600 #оптимальные ценовые предложения
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LMK
06:43
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Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
lеad
06:37
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