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AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
Как оказалось, не всё так радужно, ведь в средний прирост оказался минимальным
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Среди фанатов AMD бытует легенда о так называемом скрытом потенциале, который можно получить в случае покупки правильной видеокарты. Автор данного материала не имел возможности проверить эту истину на собственном опыте, поэтому приходиться либо верить слухам, либо изучать тестовый материал. В то же время есть и вполне конкретные факты. Например, на момент своего выхода Radeon RX 580 позиционировалась в качестве прямого конкурента GeForce GTX 1060, вот только спустя годы первая ушла вперёд и гораздо лучше справляется с новыми играми, чем графический чип NVIDIA. Неясно, можно ли такую же логику применять и к другим продуктам красной команды. Фанаты уверяют, что скрытый потенциал раскрывается со временем, а происходит это за счёт большего количества видеопамяти и постоянным улучшениям в драйверах.

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Описанная выше теория встречает массу противоречий, но главное не проходит проверку временем поскольку спустя 4 года после своего выхода ожидать от старой видеокарты раскрытия потенциала и прибавки к производительности на пару процентов – это несусветная глупость. Любая новинка по аналогичной цене будет куда быстрее, поэтому вся эта перспектива хороша только на бумаге, тогда как и Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 в 2022 году с трудом годятся для игр в разрешении 1080р на средневысоких настройках графики. Именно поэтому мы не против существования некого потенциала, но полагаем, что покупать видеокарту с надеждой на то, что в будущем она раскроется и станет быстрее – не стоит.

Судя по всему, очередной вызов скептикам решили сделать программисты AMD. Совсем недавно эти ребята выпустили новый драйвер за версией Adrenalin Edition 22.5.1. Именно он включал поддержку обновлённых графических чипов для настольных компьютеров (6650 XT, 6750 XT и 6950 XT). Большинство геймеров либо проигнорировало драйвер, либо установило его в автоматическом режиме, но лишь немногие заметили версию Software Preview Driver May 2022. В описании утверждалось, что Radeon RX 6950 XT получил буст до 8% во всех играх, тогда как вся линейка Radeon RX 6000 ощутимо увеличит количество кадров в секунду благодаря неким оптимизациям под DirectX 11. Мало того, благодаря продвинутой технологии SAM (Smart Access Memory) и вовсе можно заметить рост производительности до 24% в играх Death Stranding и Watch Dogs Legion. Что же, эксперты TechSpot не могли пройти мимо такого вызова. Именно поэтому они взяли 50 игр и как следует прогнали их в разрешении от 1080р до 4К. С результатами можно ознакомиться ниже. В качестве тестовой видеокарты выбрана Radeon RX 6700 ХТ.

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Как видите, средний прирост производительности с новым драйвером не превысил 3%, что весьма показательно, ведь волшебный драйвер оказался далеко не таким продвинутым, как заявляли представители AMD. И всё же, есть масса игр, в которых прирост заметен невооружённым взглядом, а значит всё зависит от конкретной игры. Особенно увеличение производительности есть в разрешении 2К и 4К, ну и не стоит забывать, что огромное количество игр вообще претерпело никаких улучшений. Также отметим, что использовалась не флагманская видеокарта. Возможно, если бы авторы тестирования нашли Radeon RX 6950 XT, то итоговый результат был бы выше. Ну и для скептиков: если AMD даже раз в несколько месяцев будет увеличивать производительность своих видеокарт на 3%, то в год можно будет увидеть все 10% или 25% за 2 года. Вы слышали о том, чтобы у NVIDIA было нечто подобное? Так вот, несколько месяцев назад мы приводили результаты тестирования, в котором эксперты взяли несколько видеокарт GeForce и прогнали их на драйверах 5-летней давности и на тех, что вышли совсем недавно. К счастью, никакого падения производительности замечено не было, но и роста хотя бы на пару процентов тоже нет.

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#видеокарты #radeon rx 6000 #тесты
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