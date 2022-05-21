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Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
Стоит помнить, что между видеокартами почти двукратная разница в цене
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RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
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-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Несмотря на то, что противостояние между NVIDIA и AMD длится уже довольно давно, градус страстей только повышается. Иногда происходит небольшое затишье, когда зелёные кладут красных на лопатки на пару лет. Но даже тогда инженеры AMD не прекращают выпускать интересные продукты. Можно с уверенностью сказать, что именно на этих этапах случаются настоящие прорывы, которые в будущем становятся основой для более успешных разработок. К примеру, Лизе Су так и не удалось добиться ощутимого эффекта от появления в пользовательском сегменте скоростной видеопамяти HBM. Это однозначное поражение, но сегодня именно HBM используется в высокопроизводительных графических чипах для облачных вычислений, обладающих колоссальной производительностью.

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Триумфальное возвращение видеокарт AMD состоялось в 2020 году, а видеокарта Radeon RX 6900 XT доказала, что красные способны конкурировать даже в самом производительном сегменте. К сожалению, дефицит полупроводников не позволил планам на мировую экспансию стать реальностью, но уже во второй половине 2022 году появится следующее поколение, которое обещает стать ещё более впечатляющим. Не стоит думать, что в межсезонье на рынке ничего не происходит. Так, зелёные вывели на рынок суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti, окончательно закрепив за собой первое место. Приходится констатировать, что новинка действительно является самой быстрой, вот только у красных есть достойный ответ в виде Radeon RX 6950 XT.

Новый флагман AMD уже начал поступать в магазины по цене 1099 долларов. Пока встретить видеокарты по рекомендованной стоимости сложно даже в США, но есть небольшой нюанс. Так, GeForce RTX 3090 Ti получила куда более внушительный ценник – 1999 долларов, а значит при прочих равных красный флагман будет почти в 2 раза дешевле. Именно на эту особенность обратили внимание эксперты сайта eTeknix. Они провели большой тест, в рамках которого можно изучить количество кадров в секунду на нескольких видеокартах в актуальных играх. Есть данные по показателям в разрешении от 1080р до 4К. Мы предлагаем взглянуть на показатели в 2К.

Как видите, всё очень запутанно. Так, в некоторых играх Radeon RX 6950 XT выходит на первое место, тогда как других уступает даже самой первой версии GeForce RTX 3080 на 10 Гб. Получается, что те или иные выводы будут сильно отличаться от предпочтений каждого геймера. Авторы ролика уверяют, что Radeon RX 6950 XT является самым лучшим и перспективным продуктом на рынке. Якобы, даже в тех играх, где этот графический чип выходит на третье или пятое место, отставание не такое критическое.

Если уж речь зашла о незначительном разрыве между видеокартами, то почему тогда не обратить внимание на тот факт, что GeForce RTX 3080 отстаёт от GeForce RTX 3090 Ti всего на 10-12%, тогда как по цене между ними трёхкратный разрыв? Отрицать очевидные выгоды Radeon RX 6950 XT нельзя, как и не замечать завышенной цены GeForce RTX 3090 Ti. Нам кажется, что выводы вы сделаете самостоятельно. С нашей точки зрения, любой из флагманов стоит рассматривать для покупки только в том случае, если у вас есть лишние деньги, но это уже тема для другого материала.

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3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
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#видеокарты #тесты #geforce rtx 3090 ti #radeon rx 6950 xt
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