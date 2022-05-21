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Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
GeForce RTX 3080 Ti с начала мая подешевела на внушительные 90 000 рублей
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!!! <b>3070 Ti уже дешевле 80 тр</b> !!! в Регарде
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

У многих наших читателей есть стойкая уверенность в том, что дорогие видеокарты вообще никто не покупает. В комментариях эти ребята пишут, что флагманы месяцами лежат на прилавках без дела, поскольку стоят слишком дорого для рядового покупателя. И вот здесь мы хотим с вами поспорить. Всё дело в том, что нам приходится ежедневно вести мониторинг наличия графических чипов в нескольких российских магазинах. Так вот, судя по нашей информации, кто-то постоянно покупает самый дорогие видеокарты. Через неделю или больше ассортимент обновляется, а после всё идёт по кругу. Если вы зашли сюда ради очередной порции критики, то можете сразу отправляться в комментарии, а вот всем остальным стоит ознакомиться с предложениями на 21 мая 2022 года.

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Ну и раз уж мы заговорили о флагманах, то будет глупо пропустить GeForce RTX 3090 Ti. Это самая быстрая видеокарта на рынке, которая получила просто невероятно быструю видеопамять на 21 Гбит/с. Для сравнения, новые суперфлагманы AMD могут предложить скромные 18 Гбит/с, что ощутимо меньше. Если для вас деньги не имеют решающего значения, то размениваться на что-то другое не стоит. К сожалению, в российской рознице есть только одна модель флагманского графического чипа, но это далеко не самое худшее решение. Ну и в качестве бонуса вас ждёт скидка в размере 43 тысяч рублей. Мелочь, а приятно.  

Бывают такие случаи, когда у вас есть всего 200 тысяч рублей. Можно обратиться к знакомым, но мы полагаем, что в этом случае стоит остановиться на GeForce RTX 3090. Да, это не самая быстрая видеокарта на рынке, но в современных играх потенциал флагмана излишен, а разница в 5% окажется незаметна. Если для вас не имеет значения приставка «Ti» после названия, то с высокой долей вероятности вы не заметите прирост количества кадров в 5 fps. Ну и для понимания того, как менялись цены за несколько недель: только за май эта видеокарта подешевела на 90 тысяч рублей.

Ну а теперь мы обращаемся к экономным геймерам. Если у вас есть деньги на дорогой компьютер, но нет желания переплачивать за него 80 тысяч рублей, то оптимальным выбором будет GeForce RTX 3080 Ti. С нашей точки зрения выбор очевиден, ведь в играх эта видеокарта почти не отстаёт от флагманов. Пожалуй, единственное её слабое звено заключается в сниженном количестве видеопамяти с 24 Гб до 12 Гб. В рабочих задачах это может оказать критическое влияние, а вот в играх почти незаметно.

Всегда есть возможность сэкономить, купив видеокарту дешевле. В данном случае в наличии обновлённый графический чип GeForce RTX 3080. Эта прокачанная модель, получившая усиленное ядро и 12 Гб видеопамяти. В большинстве сценариев между GeForce RTX 3080 и GPU с приставкой «Ti» вообще нет никакой разницы. При этом, как видите, цена на 25 тысяч ниже. Купив такую видеокарту, вы не будете испытывать проблем с любыми играми в разрешении 4К, а в будущем вам не придётся думать об апгрейде как минимум 5 лет. Вообще, если с деньгами проблем нет, то можно менять видеокарты хоть каждые два года, но это уже выбор каждого отдельно взятого миллионера.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

Ну и самым выгодным предложением на 21 мая стала видеокарта Radeon RX 6900 XT. Сегодня она вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей, поэтому кажется нам гораздо выгоднее всех вышеперечисленных графических чипов. Единственное, что может вас оставить, это откровенная неприязнь к продукции AMD. Во всех остальных случаях – только Radeon RX 6900 XT. Ну и ответим на главный вопрос зрительного зала относительно завышенных цен в пересчёте на российские рубли. Дело в том, что по данным поставщиков, время между оплатой за товар и доставкой в РФ в условиях санкций увеличилось до месяца (или больше). Поэтому вы видите видеокарты, купленные по гораздо менее привлекательному курсу, чем зафиксирован на 21 мая. Теоретически, если спустя хотя бы месяц курс продолжит оставаться на текущем уровне, то и цены продолжат снижаться.

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#видеокарты #geforce rtx 3080 ti #geforce rtx 3090 ti #оптимальные ценовые предложения
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