Последний раз такая цена на Radeon RX 6900 XT наблюдалась в 2020 году

Курс рубля чуть ли не ежедневно бьёт всё новые рекорды. Неясно, как долго эта тенденция продержится, но пока национальная валюта радует обычных граждан, а цены понемногу снижаются. Многие эксперты указывают на любопытный факт. Так, когда стоимость того или иного товара растёт, то потребитель замечает даже 10% повышение цены, ну а мартовские сюрпризы со стоимостью продовольствия и вовсе застали граждан РФ врасплох. В то же время, когда те же продукты дешевеют, все вокруг делают вид, что ничего не замечают. Если вы думали, что это актуально только для сахара и подсолнечного масла, то спешим вас расстроить, ведь цены на видеокарты падают, но геймеры вокруг упрямо твердят, что ничего не происходит. Мало того, мы слышим постоянные претензии в сторону магазинов, ведь там делают слишком мало для снижения стоимости видеокарт. Согласимся, что в 2021 году эти ребята себя дискредитировали, когда соревновались в росте цен с перекупщиками. Но мы предлагаем не забывать, что санкции действуют, а параллельный импорт ещё не работает.

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Несмотря на это сегодня нам есть чем вас порадовать. Держитесь, ведь в магазине Xpert Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 674 рубля. Вполне возможно, что по текущему курсу это очень много, вот только ввозятся видеокарты по гораздо более высокому курсу, ну а такая низкая стоимость замечена впервые с момента релиза. Модель производства GIGABYTE готова к использованию с жидкостной системой охлаждения, что позволяет владельцу получить дополнительный буст. Ну а сам графический чип легко справляется с любыми играми даже в 4К. Это оптимальная видеокарта для энтузиастов, ведь конкуренты из лагеря NVIDIA обойдутся вам дороже.

Отличное ценовое предложение на Radeon RX 6700 XT есть в Регарде. Смотрите, эта видеокарта получила внушительную производительность, благодаря чему на средних может запускать игры в 4К. Многое зависит от каждой игры в отдельности, но если у вас есть на руках 68 тысяч, то мы настоятельно рекомендуем вам подумать. Ничего быстрее за такую сумму мы в магазинах больше не нашли.

Если вы не готовы тратить почти 100 000 рублей на развлечения, то можно присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Это не флагман и даже не предтоп, но в данном ценовом сегменте это не так важно, ведь GeForce RTX 3060 Ti предназначена для использования с мониторами в разрешении 1080р и 2К. Мы полагаем, что потенциала этой видеокарты вам хватит на несколько лет, прежде чем начнутся вопросы, а количество кадров снизится ниже 60 в 1080р. Не забывайте, что ещё в апреле GeForce RTX 3060 Ti стоила почти 100 000 рублей.

А вот GeForce RTX 2060 дешевеет не так стремительно, хотя в своём ценовом диапазоне этот графический чип является чуть ли не самым выгодным. Повторимся, не стоит пытаться пересчитывать цену в рублях с переводом в доллары по курсу на 20 мая, ведь оплата за всю эту продукцию проводилась месяц назад. Нам кажется, что если рубль не начнёт дешеветь, то уже к середине лета в России можно будет увидеть видеокарты по близкой к рекомендованной цене.

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Ну и для нетребовательных геймеров есть GeForce GTX 1050 Ti. Это бодрый начальный уровень, открывающий двери в игровой мир на минималках. И вот здесь приходится признать, что снижение цен идёт со скрипом. В апреле цена на GeForce GTX 1050 Ti составляла 30 000 рублей, поэтому текущие 19 000 – это всего 10 тысяч за месяц. Увы, но флагманы иногда теряют за неделю до 50 000 рублей, но ведь мы говорим о самой бюджетной игровой видеокарте. Смотрите, если месяц назад цена на GeForce GTX 1050 Ti стартовала с 30 тысяч, а сегодня её можно купить за 19 тысяч, то мы имеем почти 40% скидку за неполных 30 дней. Очевидно, что при текущем курсе рубля эта видеокарта должна стоить не дороже 8000 рубликов, но пока санкции будут продолжаться, а централизованных поставок не предвидится, мы рекомендуем не ждать больших дисконтов в бюджетном сегменте. Если вы так любите скидки, берите Radeon RX 6900 XT, тем более что ещё месяц назад эта видеокарта стоила дороже 150 тысяч рублей.