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Цены на видеокарты NVIDIA снижаются в магазинах РФ – 20 мая скидки доходят до 40%
GeForce RTX 3050 впервые с начала продаж стоит дешевле 40 000 рублей
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Мы продолжаем внимательно следить за поставками видеокарт в российские магазины. Ещё недавно можно было увидеть, что количество доступных моделей резко снизилось, а цены перестали падать несмотря на рост курса рубля. Что же сегодня можно заявить, что ситуация изменилась кардинальным образом. Приходится признать, что на середину февраля доступность графических чипов и отдельных моделей была выше, но спустя 3 месяца санкций становится очевидно, что поставки не прекратились, а в некоторых случаях даже увеличились. Но на этом новости не заканчиваются, ведь цены падают на глазах.

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Прежде всего предлагаем взглянуть на GeForce RTX 2060, которая ещё совсем недавно стоила больше 60 тысяч рублей, а на 20 мая доступна за 43 тысячи в Ситилинк. Разговоры о том, что в 2020 году было дешевле лучше не вести, ведь российская розница не только находится в состоянии санкционного давления, но и в отличие от европейских магазинов не успела оправиться от криптовалютной лихорадки. Мы предполагаем, что к середине лета GeForce RTX 2060 будет ещё дешевле, но и сегодня она смотрится конкурентно.

Не менее интересно смотрится GeForce RTX 3050. Нужно помнить, что у каждой видеокарты есть свои преимущества. Например, GeForce RTX 2060 имеет 192-битную шину памяти, поэтому в сложных сценариях может вырваться вперёд. Вот только GeForce RTX 3050 получила 8 Гб видеопамяти (на 2 Гб больше), поэтому через пару лет будет обходить видеокарту с 6 Гб памяти абсолютно во всех сценариях. Ну и не стоит забывать об энергоэффективности, ведь GeForce RTX 3050 в этом плане выглядит куда лучше.

GeForce GTX 1660 SUPER слегка уступает двум указанным выше видеокартам. Вообще, если у вас процессор уровня Core i5-10400, то разницы в производительности и вовсе не будет. Ну а главным козырем старших моделей считается поддержка трассировки лучей. Нам кажется, что технология не настолько впечатляющая, чтобы тратить на неё на 10 тысяч рублей больше. Смело покупайте GeForce GTX 1660 SUPER, ведь куда важнее количество кадров в секунду, а не волшебные лучики, которые ещё нужно отыскать.

Раз уж пошла тема экономии, то можно купить Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта имеет как преимущества, так и недостатки. Например, она явно не соответствует своей рекомендованной стоимости и сильно переоценена. Но когда никто не соблюдает никаких рекомендаций, приходиться выбирать наиболее выгодный лот. Модель производства PowerColor получила простенькую систему охлаждения и довольно громкий кулер. Если вы не отличаетесь музыкальным слухом и вовсе играете в наушниках, то эта видеокарта создана для вас. Radeon RX 6500 XT уступает GeForce GTX 1660 SUPER по чистой производительности, но ведь разница между видеокартами достигает 9000 рублей.

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

В качестве прямого конкурента со стороны зелёного лагеря для Radeon RX 6500 XT принято выставлять GeForce GTX 1650. Нам кажется, что видеокарта AMD выглядит гораздо эффектнее, но есть важный нюанс. Так, если ваша система поддерживает интерфейс PCIe 4.0, то смело берите Radeon RX 6500 XT. Разница между видеокартами будет достигать 15% в пользу красных. А вот владельцам более старых компьютеров, у которых есть только PCIe 3.0, лучше присмотреться к GeForce GTX 1650. Увы, но инженеры AMD выпустили явную халтуру, поэтому обязательно учитывайте наши рекомендации при выборе бюджетной видеокарты. Кстати, нам сообщают, что GeForce GTX 1650 подешевела на 40%. Неясно, за какой это срок, но всё равно приятно.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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