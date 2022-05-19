Что происходит с мемными криптовалютами, и стоит ли ждать подорожания? Давайте разбираться

Прежде чем переходить к изложению основного материала, нужно разобраться в истории вопроса. Известно, что первым мемным токеном стал Догикоин (Dogecoin). Он появился в конце 2013 года и привлёк внимание энтузиастов, поскольку высмеивал всю серьёзность криптовалют. Долгое время с токеном не происходило ничего интересного, а в какой-то момент его разработчик продал большую часть находящихся в его распоряжении монет за несколько тысяч долларов. Кто бы мог подумать, что спустя пару лет Dogecoin станет одним из самых желанных активов на планете.

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Ну а триггером для всего этого стал Илон Маск. Миллиардер по неизвестной причине начал рекламировать собачий токен, уверяя нас в том, что это самая лучшая криптовалюта. Поскольку Илон – весьма авторитетная персона, то уже вскоре монета начала дорожать, а одновременно с этим как грибы после дождя стали появляться собачьи клоны. Самый успешным и дорогим стал Shiba Inu. Разработчики выбрали правильную стратегию. Было видно, что эти ребята довольно состоятельны, поскольку об убийце Догикоина вещали из каждого утюга. При этом, время расцвета Shiba Inu совпало с закатом Догикоина, а также временным затишьем на рынке криптовалют. Создатели Shiba Inu пустили слух о том, что уже вскоре состоится листинг на площадке Robinhood, и тысячи желающих разбогатеть начали скупать монеты. Стоит признать, что листинг всё же случился, но произошло это уже после того, как курс Shiba Inu рухнул вслед за Догикоином.

Не стоит забывать, что в то недолгое время, когда Shiba Inu стоил ну очень дорого, разработчики успели обналичить миллиарды долларов. Именно поэтому все насмешки в интернете, где этих ребят часто называют самыми большими неудачниками 2021 года, выглядят по меньшей мере смешно. Сколько точно денег было выведено, никому не известно, но сегодня у разработчиков Shiba Inu есть надёжная подушка безопасности, ведь они прикарманили несколько миллиардов долларов в виде заблокированных монет по типу стейкинга в Ethereum 2.0. В качестве развлечения парни занимаются созданием игр для смартфонов, удачно продали партию NFT и вообще делают всё, что им заблагорассудится. Как вы понимаете, что бы не произошло, разработчики Shiba Inu уже победители, а вот для держателей есть плохие новости.

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы Shiba Inu и другие собачьи токены обесценятся до нуля. Всё дело в том, что мемные криптовалюты пришли на незрелый рынок, вот только рано или поздно торги стали централизованными, инвесторы осознали риски и перестали вкладывать в мусорные токены. Ну а в результате мы видим, что только за месяц стоимость актива упала в 2 раза. При этом по сравнению с пиковыми значениями общая капитализация обвалилась в 8 раз. Проще говоря, если вы купили в 2021 году на пиковых значениях Shiba Inu на 8 тысяч долларов, то сегодня можете продать монеты за 1000 долларов. С чем вас и поздравляем.

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Учтите, что примерно такое же положение у всех инвесторов, покупавших собачьи токены. Как вы понимаете, хороших советов владельцам Shiba Inu нет. Если вы повелись на советы псевдоэкспертов, вложив свои деньги в мемные криптовалюты, то есть все основания ожидать, что в ближайшие годы ваши инвестиции испарятся. Кроме централизации и взросления рынка причина происходящих изменений в давлении регуляторов. Все финансисты понимают, что Shiba Inu это пирамида в чистом виде. Именно поэтому мемные токены будут выдавливать с рынка.