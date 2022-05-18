GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 81 тысячу рублей, что стало самым выгодным предложением с момента начала официальных продаж

Среди наших читателей есть врачи, сантехники и моряки, которые заходят получить интересующую их информацию по той или иной теме. Кто-то просто интересуется технологиями, а к нам зашёл абсолютно случайно, ухватившись за громкий заголовок, но есть и те, кто пытается разобраться в реальной производительности видеокарт и процессоров. Этим людям нужны советы, поскольку сами они не имеют ни времени, ни желания разбираться в тонкостях компьютерных комплектующих.

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Что сказать, если даже для видавшего виды любителя видеокарт каждое новое поколение таит множество нерешённых вопросов, и только со временем можно понять, достойна ли видеокарта вашего внимания, или её стоит обходить стороной. Ну а сегодня мы проведём небольшой эксперимент, ведь наши постоянные читатели давно просят разнообразия. Они утверждают, что предложения из Ситилинк им надоели. Что же, предлагаем ознакомиться с несколькими видеокартами из магазинов Xpert и Regard.

Стоит признать, что на некоторые графические чипы цены в Xpert действительно выглядят привлекательно. Например, вы можете купить самую быструю видеокарту на планете GeForce RTX 3090 Ti за 213 500 рублей. Если предположить, что она закупалась по курсу 80 рублей за доллар, то переплата ну такая уж и большая. Обычные геймеры такое не могут себе позволить, но среди наших читателей есть энтузиасты, предпочитающие выжимать каждый процент из флагманских дорогостоящих решений. Именно для них и предназначается GeForce RTX 3090 Ti.

Немного дешевле GeForce RTX 3090. Перед вами максимально близкая к эталонной модель производства Gigabyte. Вообще это очень даже неплохо, ведь здесь вас ждёт фирменная система охлаждения, контроль качества системы питания и мощные конденсаторы. На первых этапах многие партнёры NVIDIA пытались на этих деталях сэкономить, что приводило к быстрому выходу видеокарт из строя. GeForce RTX 3090 представляет собой топовый продукт, который даже 5 лет спустя будет тянуть все игры в разрешении 2К. Ну а сегодня у владельца подобной видеокарты будут стабильные 100 кадров в секунду и выше в разрешении 4К.

Последнее, что мы рассмотрим в магазине Xpert – GeForce RTX 3080 Ti. По нашему мнению, это одна из наиболее удачных видеокарт текущего поколения NVIDIA, получившая мощный графический чип, но лишённая множества проблем старших GPU. Например, в реальных играх производительность GeForce RTX 3080 Ti почти не уступает GeForce RTX 3090, но температура самого графического чипа ниже. При этом есть выигрыш по потреблению, а благодаря снижению количества видеопамяти до 12 Гб нет необходимости волноваться о перегреве этого компонента. Ну и 124 тысячи рублей ничего быстрее вы не купите.

За 113 тысяч в Регарде есть Radeon RX 6900 XT. Это флагман AMD обладающий огромным запасом прочности на годы вперёд. По сути, благодаря внедрению технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), эта видеокарта получит дополнительный буст в играх, что позволит сравняться с более дорогой GeForce RTX 3090. Модель производства Gigabyte имеет всё необходимое для установки системы жидкостного охлаждения, а значит потратив ещё 8 тысяч рублей можно добиться преимущества над более дорогими конкурентами из зелёного лагеря.

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Если нам не изменяет память, то GeForce RTX 3070 Ti ещё никогда не стоила 81 560 рублей. А ведь перед нами настоящий субфлагман, открывающий вам двери мир игр на самом высоком разрешении 4К. С настройками графики может быть не всё так просто, но ведь вместо 200 000 вы платите всего 81 тысячу. Учитывайте это при выборе подходящей видеокарты. Помните, всегда есть возможность сэкономить, купив что-то подешевле, но главная проблема состоит только в том, готовы ли вы смириться с падением производительности.