Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 81 тысячу рублей, что стало самым выгодным предложением с момента начала официальных продаж
анонсы и реклама
RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке
<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>
Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 3060 Ti дешевле 70 тр в Регарде

Среди наших читателей есть врачи, сантехники и моряки, которые заходят получить интересующую их информацию по той или иной теме. Кто-то просто интересуется технологиями, а к нам зашёл абсолютно случайно, ухватившись за громкий заголовок, но есть и те, кто пытается разобраться в реальной производительности видеокарт и процессоров. Этим людям нужны советы, поскольку сами они не имеют ни времени, ни желания разбираться в тонкостях компьютерных комплектующих.

реклама

Что сказать, если даже для видавшего виды любителя видеокарт каждое новое поколение таит множество нерешённых вопросов, и только со временем можно понять, достойна ли видеокарта вашего внимания, или её стоит обходить стороной. Ну а сегодня мы проведём небольшой эксперимент, ведь наши постоянные читатели давно просят разнообразия. Они утверждают, что предложения из Ситилинк им надоели. Что же, предлагаем ознакомиться с несколькими видеокартами из магазинов Xpert и Regard.

Стоит признать, что на некоторые графические чипы цены в Xpert действительно выглядят привлекательно. Например, вы можете купить самую быструю видеокарту на планете GeForce RTX 3090 Ti за 213 500 рублей. Если предположить, что она закупалась по курсу 80 рублей за доллар, то переплата ну такая уж и большая. Обычные геймеры такое не могут себе позволить, но среди наших читателей есть энтузиасты, предпочитающие выжимать каждый процент из флагманских дорогостоящих решений. Именно для них и предназначается GeForce RTX 3090 Ti.

Немного дешевле GeForce RTX 3090. Перед вами максимально близкая к эталонной модель производства Gigabyte. Вообще это очень даже неплохо, ведь здесь вас ждёт фирменная система охлаждения, контроль качества системы питания и мощные конденсаторы. На первых этапах многие партнёры NVIDIA пытались на этих деталях сэкономить, что приводило к быстрому выходу видеокарт из строя. GeForce RTX 3090 представляет собой топовый продукт, который даже 5 лет спустя будет тянуть все игры в разрешении 2К. Ну а сегодня у владельца подобной видеокарты будут стабильные 100 кадров в секунду и выше в разрешении 4К.

Последнее, что мы рассмотрим в магазине Xpert – GeForce RTX 3080 Ti. По нашему мнению, это одна из наиболее удачных видеокарт текущего поколения NVIDIA, получившая мощный графический чип, но лишённая множества проблем старших GPU. Например, в реальных играх производительность GeForce RTX 3080 Ti почти не уступает GeForce RTX 3090, но температура самого графического чипа ниже. При этом есть выигрыш по потреблению, а благодаря снижению количества видеопамяти до 12 Гб нет необходимости волноваться о перегреве этого компонента. Ну и 124 тысячи рублей ничего быстрее вы не купите.

За 113 тысяч в Регарде есть Radeon RX 6900 XT. Это флагман AMD обладающий огромным запасом прочности на годы вперёд. По сути, благодаря внедрению технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), эта видеокарта получит дополнительный буст в играх, что позволит сравняться с более дорогой GeForce RTX 3090. Модель производства Gigabyte имеет всё необходимое для установки системы жидкостного охлаждения, а значит потратив ещё 8 тысяч рублей можно добиться преимущества над более дорогими конкурентами из зелёного лагеря.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке
Цены 3070 идут к 70 тр - смотри
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует
Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
-30% на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке

Если нам не изменяет память, то GeForce RTX 3070 Ti ещё никогда не стоила 81 560 рублей. А ведь перед нами настоящий субфлагман, открывающий вам двери мир игр на самом высоком разрешении 4К. С настройками графики может быть не всё так просто, но ведь вместо 200 000 вы платите всего 81 тысячу. Учитывайте это при выборе подходящей видеокарты. Помните, всегда есть возможность сэкономить, купив что-то подешевле, но главная проблема состоит только в том, готовы ли вы смириться с падением производительности.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #geforce rtx 3070 ti #geforce rtx 3090 ti #оптимальные ценовые предложения
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
47
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
15
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
21
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
7
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
30
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
11
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
11
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
27
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
100
Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
7
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
Тираж ролевого боевика Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий
1
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
109
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
7
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
105

Популярные статьи

Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
109
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
93
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18
История игр про выживание
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

djon3volta
22:18
Zelot, по твоим новостям про ВК, цены каждый день падают и падают (уже год падают), по идеи ВК должны стать не просто бесплатные, а людям должны в магазине давать ВК и + её стоимость. Пришёл в Стилинк...
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
IRanPast
22:18
Так вот ты какой, лахтинский троль.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
ахахах
22:15
зато высокоточная,она этим берёт
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
IRanPast
22:14
Труп реанимирован? Феня, тебя с того света откачали?
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
IRanPast
22:11
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
ахахах
22:11
по киевскому телевиденью и не сдаются в плен азовцы массово и ракеты все посбивали в небе уже,потом правду сам увидишь
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
djon3volta
22:10
Почему люди в России, отрицают очевидное? Но ведь ассортимент электроники сократился, почему вместо того что бы признать правду, они минусуют? 😂
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
Андрей Филиппов
22:09
Один хер, на CU это всё раза в полтора дешевле уже. Одна проблема, что не везут пока, да. Но думается, это не навсегда так.
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
Андрей Филиппов
22:08
Поделится с кем надо, придумают вместе красивую историю, как его обманули партнеры и получит условку - к гадалке не ходи.
«Русский Илон Маск» задержан полицией по делу о хищении 340 000 000 рублей
ахахах
22:06
это пока тебе дверь невыбьют с ноги,а потом ты начнёшь кудахтать в сизо
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем