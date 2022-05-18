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NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
Противостояние на рынке бюджетных видеокарт нарастает
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Выход видеокарты Radeon RX 6500 XT стал одним из самых неожиданных событий 2022 года. Неясно, кому в компании AMD пришла в голову такая шальная идея, но спустя месяцы после этого события можно сказать с уверенностью, что это был один из самых больших провалов красной команды за многие годы. И здесь причина не в чистой производительности, ведь по этому показателю Radeon RX 6500 XT демонстрирует неплохие показатели. Всё дело в завышенной цене, ведь новинка оказалась чуть быстрее старушки Radeon RX 580, выпущенной 5 лет назад. Мало того, что на дворе 2022 год, есть также проблема с интерфейсом PCIe. Так, если у вас процессор и материнская плата поддерживают PCIe 4.0, то производительность Radeon RX 6500 XT будет не такой уж и плохой. Вот только большая часть компьютеров не имеет поддержки нового интерфейса, полагаясь на старый PCIe 3.0. Получается, что в реальных играх Radeon RX 6500 XT и вовсе может показать результат ниже Radeon RX 570.

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Дурной пример заразителен. Через несколько месяцев после этого AMD выпустила ещё более урезанную Radeon RX 6400, производительность которой с использованием PCIe 3.0. окажется даже меньше, чем у GeForce GTX 1650. Но поскольку такие подробности известны немногим потенциальным покупателям, а цены ещё не вернулись к рекомендованным, продажи урезанных видеокарт продолжаются. Неясно, насколько они успешны, но лавры AMD не дают спать Дженсену Хуангу. Глава NVIDIA видит во сне, как миллионы геймеров скупают в магазинах Radeon RX 6400, а на полках валяются никому не нужные GeForce RTX 3050. Вполне возможно, что именно поэтому он решил выпустить ещё более медленный графический чип, отняв лавры провала года у своей родственницы Лизы Су.

Пришло время новых героев, вот только в 2022 году эти самые герои настолько измельчали, что за 200 долларов нам предлагают уровень середняков 5-летней давности или даже ниже. Пробить дно рынка видеокарт должна GeForce GTX 1630. Видеокарта окажется медленнее GeForce GTX 1650 и придёт на замену истощающимся запасам GeForce GTX 1050 Ti. Неясно, сможет ли новинка вообще сравниться по производительности с последней, ведь ещё никогда графические чипы серии Х30 или Х20 не отличались скоростью и служили в качестве затычек с минимальным игровым потенциалом.

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Предполагается, что GeForce GTX 1630 будет потреблять до 75 Вт, что позволит отказаться от дополнительного питания. Поскольку видеокарта явно метит в конкуренты Radeon RX 6400, то ожидается появление 4 Гб видеопамяти GDDR6 с 64-битной шиной. Назвать точную цену пока сложно, поскольку мы не знаем подробных характеристик, а значит всё будет зависеть от производительности. Проще говоря, если GeForce GTX 1630 расположится между Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 ХТ, то цена может быть ближе к последней. Ну а в случае, если GeForce GTX 1630 и вовсе окажется самой медленной из указанных моделей, то можно ожидать ещё более демократичный ценник. Точных данных по срокам выхода нет, но эксперты уверены, что эта видеокарта находится в планах, а значит будет выпущена в ближайшее время. Скорее всего, это случится в течение нескольких месяцев. Согласитесь, что будет весьма странно выпускать нечто подобное одновременно с серией GeForce RTX 4000.

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#видеокарты #geforce gtx 1630
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