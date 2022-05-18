Хороших новостей для держателей криптовалют пока нет

После рекордного обвала, курсы основных криптовалют так и не стабилизировались. Временами Биткоин поднимается выше 30 000 долларов, а после снова падает на несколько тысяч. Происходит это с завидной регулярностью, поэтому можно предположить, что в ближайшее время ожидать каких-либо экстраординарных событий на этом направлении не стоит. Торги на фондовых биржах также стабильны, а поскольку эти два рынка тесно связаны между собой, снижение котировок на одном из них может потянуть за собой и второй. При этом отдельные эксперты уже приговорили цифровые деньги. По словам крупного аналитика Питера Шиффа, занимающего пост CEO Euro Pacific Capital, Биткоин уже не сможет вернуться к росту в краткосрочной перспективе. Причина в том, что ключевая линия поддержки, на которую цифровое золото опиралось, пробита, а значит курс будет только падать. В ближайшие месяцы всё будет плохо, а к концу 2022 года стоимость первой криптовалюты может составить 8 тысяч долларов.

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В данном случае Питер Шифф оперирует несколькими факторами, но некоторые аналитики указывают на снижение интереса к криптовалютам со стороны обычных людей. Как видите, недельная кривая Биткоина выглядит стабильно, а вот падение суточных торгов достигло рекордных отметок. Так, незадолго до того, как цифровое золото перешло к падению, за 24 часа через биржи проходило до 75 миллиардов долларов в Биткоинах, тогда как сегодня эта цифра уменьшилась больше чем в 2 раза. Аналитики напоминают, что в 2018 году, когда криптовалюты начали дешеветь, наблюдалось снижение запросов в поисковиках на тему криптовалют, а потенциальные покупатели выбирали более надёжные акции и другие инвестиции.

Если вам кажется, что проблема только у Биткоина, то вы сильно ошибаетесь. Ниже аналогичный график по Эфиру. Как видите, недельные перепады цен также не внушают доверия, но это не самое важное, ведь суточные торги просто рухнули. В хорошие времена, торги за 24 часа превышали 50 миллиардов долларов, ну а за прошедшие сутки у нас всего 17 миллиардов, а значит налицо 3-кратное падение. Эксперты полагают, что времена дорогих криптовалют ушли в прошлое. Со своей стороны отметим, что никто из них не говорит о полном исчезновении цифровых денег. Скорее, речь о наступлении криптозимы, после чего можно ожидать новый виток роста. Но пока на носу большой обвал Эфира. Известный аналитик Джон Рок, вещающий из офиса компании 22V Research, полагает, что уже вскоре мы увидим Эфир по 420 долларов. Джон ссылается на изучение ежедневных графиков, но куда более убедительно выглядит приближение Proof of Stake (PoS).

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Напомним, уже в 2022 году будут предприняты шаги по блокированию майнинга на видеокартах. В первую очередь планируется снизить доходность криптовалюты. С этой целью состоится активация хардфорка «Бомба сложности». В его обязанности входит увеличение временного промежутка выпадения блоков с Эфиром. Если всё это будет реализовано к концу 2022 года, то к середине 2023 года доходность упадёт в 5 раз даже без привязки к цене самой криптовалюты. Все эти факторы в комплексе и приведут к тому, что Эфир не сможет удержаться на высоких позициях.