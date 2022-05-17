В реальности всё обстоит совсем иначе

Сегодня рынок видеокарт разделился следующим образом: 75.85% за NVIDIA, 15.02% за AMD и оставшиеся 8.92% за Intel (интегрированная графика). Вообще число процессоров Intel со встроенными графическими чипами намного превышает количество выпущенных видеокарт NVIDIA, но в данном случае мы говорим о статистике Steam, учитывающей только активные GPU. Через один абзац вы можете увидеть упрощённых график, свидетельствующий о том, что текущее поколение видеокарт AMD не оказало никакого влияния на рыночную долю этой компании. Проще говоря, даже с учётом целого ряда успехов, красным не удалось отбить у зелёных ни одного процента.

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Если попытаться спросить у наших читателей, какую видеокарту они выберут из двух: GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 ХТ, то в большинстве случаев в фаворитах окажется именно первая. И геймерам даже не важно, что Radeon RX 6700 ХТ быстрее, ведь за многие годы AMD сделала всё, чтобы её продукты считали нишевыми. Мало того, как только красные выпускают достойный графический чип, то тут же взвинчивают на него цену. Ну а на выходе разница в производительности между NVIDIA и AMD оказывается минимальной, как и цена, поэтому выбор очевиден. А может это только нам так кажется, может на самом деле видеокарты AMD намного быстрее и выгоднее прямых конкурентов? Если вы верите в сказки, то ниже есть таблица, доказывающая правомерность данного утверждения. Вообще, прежде чем вы как следует погрузитесь в представленные данные, стоит запомнить, что нам приводят только рекомендованную цену. Ну а в реальности всё немного иначе. Как видите (через абзац скриншот), в Ситилинк цены настолько перемешались, что разница между графическими чипами явно не соответствует их производительности и рекомендованной стоимостей.

Ну а в идеальном мире главного архитектора по игровым решениям и маркетингу Фрэнка Азора из AMD всё иначе. Например, новая видеокарта Radeon RX 6950 ХТ оказывается на 80% выгоднее GeForce RTX 3090 в пересчёте на доллар и на 22% выгоднее в пересчёте на Вт с точки зрения прироста количества кадров в секунду. GeForce RTX 3080 Ti уступает Radeon RX 6900 ХТ по этим же показателям на 19%, а супербюджетная Radeon RX 6400 умудряется обходить GeForce GTX 1050 Ti на 89% по чистому приросту fps и оказывается до 123% выгоднее по количеству кадров на Вт.

анонсы и реклама Много 3070 дешевле 100тр в Регарде Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Нет никакого сомнения, что видеокарты AMD текущего поколения имеют массу конкурентных преимуществ, вот только для начала руководству красной команды стоило бы позаботиться о регулировании цен на свои продукты. Даже если в каком-то магазине стоимость GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 ХТ соответствует указанной выше таблице, выбор в сторону зелёных для многих более очевиден. Джесен Хуанг не ангел и никогда не заявлял о готовности продавать видеокарты по цене грибов, но его политика более близка геймерам. Тогда как Лиза Су от лучшей подруги фанатского сообщества перешла в лагерь любителей высокой маржи, игнорируя запросы потенциальных покупателей. Будем надеяться, что в следующем поколении AMD сможет выполнить свои обещания, а иначе придётся ещё долго убеждать оставшихся фанатов с помощью вот таких таблиц.