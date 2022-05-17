Жозеп Боррель заявил, что согласование санкций займёт недели

Пока в США раздумывали над тем, как побольнее ударить по России, но при этом не навредить собственным интересам, в Европе позабыли не только о ранее заключённых договорах, но и начали бить по собственной экономике. Дошло до того, что за каких-то два месяца там приняли 5 пакетов санкций, каждый из которых предусматривал те или иные ограничения. В результате даже частично разрешённые в США сферы оказались под запретом, а вскормленные американскими пасторами европейские политики с лёгкостью обошли своих учителей. Вообще, говоря о Европе, нельзя не учитывать, что это довольно разношёрстная компания, со своими проблемами и интересами. Страны Балтии уверены в том, что при любых раскладах получат деньги из США и Германии, главное не перестать обвинять Россию во всех смертных грехах. Центральная Европа столетиями переходила из одного лагеря в другой, поэтому нет ничего странно, что на этот раз ветер несёт её в сторону более богатого политического блока. Ну а немцы созданы, чтобы оплачивать чужие счета. Но вернёмся к санкциям.

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Сразу же после принятия пятого пакета, в Евросоюзе гордо заговорили об ужесточении давления на Россию. Сделать это должен был шестой пакет санкций, ключевым принципом которого стал полный отказ от поставок нефти. Любой человек, который пусть и нечасто, но использует свою голову для размышлений, понимает абсурдность подобных планов. Дело в том, что Европа пропитана российской нефтью, а отказ от чёрного золота не только обойдётся экономике ЕС в несколько десятков миллиардов евро (или сотен, сложно подсчитать), но и приведёт к дефициту бензина, а после и резкому росту цен на топливо. Проще говоря, машины встанут, перевозить грузы станет слишком дорого, а значит доставка товаров первой необходимости в магазины окажется сильно осложнена. Это только одна из проблем, с которой столкнётся Европа после введения эмбарго на российскую нефть. Так, эксперты утверждают, что благодаря уникальному составу сорта Urals, нефть из РФ смешивают с другими сортами для повышения качества конечного продукта. И вообще нефтеперерабатывающие заводы в ЕС строились с учётом переработки именно российского сорта.

Судя по всему, думать в Европе сегодня не принято, поэтому большинство стран уже было готово принять шестой пакет, но тут на пути встали интересы Греции и Венгрии (возможно, есть и другие). Первая занимается доставкой российской нефти в ЕС, на чём неплохо зарабатывает, ну а вторая и вовсе начала торговаться. Вчера, представители этой страны предложили продать свой согласие на 6-й пакет санкций всего за 35 миллиардов евро. Если Венгрия получит эти деньги, то сможет найти замену российской нефти.

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Что же, вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с грустью сообщила, что договориться о шестом пакете санкций пока не удалось. Аналогичное заявление сделал в Брюсселе глава Евросоюза Жозеп Боррель. Он констатировал, что министры иностранных дел (а их 27) так и не пришли к единому мнению. Что любопытно, сам он добавил, что никаких выплат упорствующим странам не будет. Якобы, компенсации даже не обсуждались. Жозеп Боррель не смог ответить, когда же будет принят 6-й пакет санкций. По его мнению, это может занять недели. Ну а мы пожелаем высокопоставленным чиновникам из ЕС немного отдохнуть. Последние два с половиной месяца были изнурительными. Приходилось постоянно что-то из кого-то выбивать, давить и ограничивать. Нам кажется, что отдых пойдёт им на пользу. Возможно, на трезвую голову начнут приходить более рациональные мысли. Источник.