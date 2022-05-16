На первый взгляд Ryzen 3 4100 кажется конкурентным, но при тщательном изучении на поверхность выходят проблемы с просадкой количества кадров

Продажи флагманских процессоров никогда не были рекордными. Купить Core i9-12900К себе могут позволить меньше одного процента геймеров, поэтому вы вряд ли увидите россыпь подобных камней не вторичном рынке даже спустя пять лет. Несмотря на это именно дорогие процессоры привлекают особое внимание энтузиастов со всего мира. В интернете есть тысячи тестов, авторы которых доказывают преимущество Ryzen 9 5900Х над Core i9-12900К и наоборот. Нам кажется, что любой из подобных камней отлично подходит для построения высокопроизводительной игровой и рабочей станции, но фанаты той или иной компании с нами не согласятся.

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А вот с недорогими процессорами, которые стоят в несколько раз дешевле, всё сложнее. Очень часто на рынке появляется насколько одинаковых по цене продуктов, разница в производительности между которыми намного превышает все разумные пределы. Вот только большинство потенциальных покупателей не имеет ни малейшего понятия об этих тонкостях, а многие уверены, что хорошая видеокарта способна вытянуть даже самую слабенькую систему. Поскольку нам такая точка зрения кажется неверной, мы попробуем изучить потенциал нового бюджетника AMD Ryzen 3 4100. Это 4-ядерный камень с тактовой частотой 3.8 ГГц и рекомендованной ценой в 99 долларов, который должен был стать прямым конкурентом Core i3-12100. Давайте взглянем на тесты команды RandomGaminginHD, попытавшись оценить производительность Ryzen 3 4100 в паре с GeForce RTX 2080 SUPER. Использовался монитор с разрешением 1080р. Данных слишком мало для полноценной таблицы, поэтому обсудим результаты по каждой игре.

В Cyberpunk 2077 удалось получить 88 кадров в секунду, при этом настройки графики установлены на высокие. Картинка смотрится хорошо, а заметных просадок нет.

В Far Cry 6 указанная выше система смогла заработать 76 fps, что немного ниже предыдущей игры, но вполне комфортно для глаз. Ну а учитывая отличную картинку претензий к Ryzen 3 4100 и вовсе нет.

GTA V и вовсе удалось запустить с количеством кадров 83 единицы, а настройки графики были установлены на сверхвысокие. Ясно, что в таком качестве играть одно удовольствие.

В Red Dead Redemption 2 на средневысоких система выдаёт внушительные 93 кадра в секунду. Блогеры отмечают, что настройки аналогичны те, что можно увидеть на игровой приставке Xbox One X.

Deathloop на высоких выдаёт 69 кадров в секунду, а Forza Horizon 5 – 117 fps. Обе игры запущены на высоких графических настройках.

Кажется, что Ryzen 3 4100 вполне хороший процессор, который всего за 99 долларов способен справляться с любыми играми. Вот только блогеры констатируют, что дьявол кроется в деталях. В первую очередь удалось заметить, что GeForce RTX 2080 SUPER использовала до 60% своего потенциала, а значит Ryzen 3 4100 не вытягивает такую дорогую видеокарту. Но и это далеко не всё. Главная проблема кроется в показателе 1% low. Как оказалось, не первый взгляд равномерный игровой сеттинг с процессором Ryzen 3 4100 имеет массу проблем. Например, в Cyberpunk 2077 зафиксированы кратковременные падения до 43 кадров в секунду, тогда как при аналогичных условиях fps на Core i3-12100 не опускается ниже 60 единиц. Не стоит думать, что это единичный случай, ведь точно такая же ситуация и с Far Cry 6.

Ну а в качестве вывода мы посоветуем вам хорошенько взвесить все за и против перед покупкой Ryzen 3 4100. Скорее всего, с использованием видеокарты уровня GeForce GTX 1660 SUPER разница с Core i3-12100 будет минимальна, либо и вовсе отсутствовать.

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