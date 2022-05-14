Какую бы видеокарту купили вы: новую GeForce GTX 1660S или бывшую в употреблении GeForce GTX 1080 Ti

Никто точно не считал, но есть немалый процент людей, предпочитающих покупать видеокарты на вторичном рынке. Если не считать того безобразия, которое творилось в 2021 году, то такая стратегия годами позволяла геймерам находить выгодные предложения и одновременно экономить немалые суммы. Каждый год на рынок попадает несколько десятков миллионов видеокарт. Иногда цифра меньше, но нужно ещё учитывать игровые приставки и интегрированную графику, поэтому число геймеров действительно велико. Но раз уж кто-то новые видеокарты покупает, то есть и те, кто их продаёт на вторичном рынке.

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Мы не предлагаем вам поселиться на Авито, выискивая лучшие предложения по соотношению цены и производительности. И всё же, если вы сравните положение на вторичном рынке и в магазине, то можете убедиться в том, что у бывших в употреблении видеокарт есть свой шарм. Сегодня мы предлагаем вам сравнить две видеокарты. В левом углу ринга GeForce GTX 1660 SUPER, цена на которую в магазине Ситилинк составляет 46 тысяч рублей. Видеокарта не хватает звёзд с небес и с большим трудом справляется с максимальными настройками графики в разрешении 1080р. Мечтать о 2К не приходится, а потенциал отсутствует, ведь уже через год вам придётся ограничивать графические настройки. Полтора года назад GeForce GTX 1660 SUPER была значительно дешевле, но в условиях санкций цена снижается медленно.

В правом углу ринга GeForce GTX 1080 Ti. Нам кажется, что это самый удачный и выверенный флагман NVIDIA за последние десять лет или даже больше. Столь внушительным потенциалом до этого обладала GeForce 8800 GT, которая как минимум 5 лет после выгода оставалась актуальной. Автор данного материала одно время рассматривал GeForce GTX 1080 Ti для покупки, но решил сэкономить, ограничившись GeForce GTX 1070. Стоит отметить, что GeForce GTX 1080 Ti до сих пор актуальна и неплохо справляется со всеми играми.

Если вы сомневаетесь в наших словах, то изучите видео ниже. Авторы преследовали немного иные цели, пытаясь оценить возможности трассировки лучей, но в конце каждого тестового отрезка есть данные без трассировки. И вот в этом режиме производительность старого флагмана поражает. Если попытаться сравнить GeForce GTX 1080 Ti с новым поколением NVIDIA, то наиболее близко находится GeForce RTX 3060. Вот только стоит последняя от 65 000 рублей, поэтому GeForce GTX 1080 Ti при прямом сравнении всё же выгоднее. Если вы действительно решили обратить внимание на вторичный рынок, то должны знать основные правила некоторые из которых мы и разберём.

Не покупайте видеокарту у пользователя из другого города. Берите только то, что вы можете потрогать.

Согласуйте с владельцем своё желание протестировать видеокарту.

Спешить не нужно, не стесняйтесь изучить все аспекты видеокарты.

Рассмотрите механику, если система охлаждения выходила из строя, то видеокарту использовали для добычи Эфира.

Если вам позволят, загляните под капот. Это позволит увидеть, была ли видеокарта в ремонте. Если обнаружите следы пайки, либо отказывайтесь от товара, либо требуйте скидку.

При любых сомнениях отказывайтесь, через пару дней появится более выгодное объявление, где автор окажется обычным геймером, а не мошенником, скупающим горелые видеокарты у майнеров за копейки.

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