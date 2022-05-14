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Биткоин пошёл вниз – Киты скупают криптовалюту пытаясь удержать цифровые активы от падения
Криптовалютный рынок на пороге очередной волны. Ну а когда наступит локальное дно, мы узнаем в самое ближайшее время
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Эта неделя стала самой сложной за 2022 год для миллионов держателей криптовалют по всему миру. Курс Биткоина опускался до 25 тысяч долларов, а Эфир рухнул ниже 1700 долларов, что стало настоящим ударом для майнеров. Особенно сложно пришлось тем, кто совсем недавно инвестировал в расширение мощностей. Если вы оказались среди тех, кто взял кредит под покупку видеокарт, то придётся делать выбор между быстрой продажей здесь и сейчас или попыткой пересидеть криптозиму. Во втором случае нужны другие источники дохода, ведь, находясь на дне, Эфир не способен приносить прибыль. И вот здесь и возникает главный вопрос, на который не могут ответить даже самые опытные эксперты.

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Сегодня мы всё чаще слышим о том, что нужно покупать криптовалюту, которая находится на локальном дне. У вас есть точный способ определения этого дна? Изучив несколько подобных материалов, приходится констатировать, что среди них нет ни одного достоверного, поскольку все аналитики используют нехитрую науку предположений и догадок. Проще говоря, если вы относитесь к будущему Биткоина скептически, то с высокой долей вероятности окажетесь неудовлетворены существующими рассказами о локальном дне. Получается, что сегодня нам рекомендуют покупать, поскольку дно достигнуто, но что делать, если уже на следующей неделе цифровое золото снова пойдёт вниз, пробив очередное дно на уровне 20 000 долларов? Ответов на эти вопросы нет, а эксперты и вовсе предпочитают рассказывать о преимуществах инвестиций, игнорируя опасения обычных держателей.

Прежде чем делать прогнозы, нужно обсудить причины падения криптовалютного рынка. Всё началось в 2020 году, когда правительство США решило поддержать бизнес за счёт долларовой прививки. С этой целью стартовала раздача 9 триллионов долларов немалая часть из которых хлынула на рынок криптовалют. Риски были минимальны, ведь курс постоянно рос, а всё новые токены делали своих разработчиков миллиардерами. Дошло до абсурда, когда инвесторы всерьёз стали рассматривать мусорные криптовалюты, вливая миллиарды в собачьи токены. Поскольку рынок требовал срочно регуляции, политики по всему миру ухватились за попытку контроля криптовалют. Особенно на этом направлении активна Америка, ну а в Китае и вовсе было решено прогнать западные цифровые активы из страны. Но куда сильнее по криптовалютам ударили последствия безграмотной монетарной политики США.

Сегодня там фиксируется двузначная инфляция, а экономика трещит по швам. Последствия антироссийских санкций бьют по Европе, а крупные игроки справедливо полагают, что сегодня куда надёжнее компании, производящие продукты питания, чем несколько раздутых технологических пузырей. Фондовый рынок просел, а рисковать своими деньгами хотят единицы. Ну а в результате мы видим небывалый отток реальных денег. Учтите, что на пике весь рынок криптовалют оценивался в 3 триллиона долларов. Сегодня это всё ещё внушительные 1.25 триллиона, поэтому раньше времени хоронить Биткоин всё же не стоит.

Киты упираются. За пятницу 13 мая крупная рыба купила 43 600 Биткоинов на 1.2 миллиарда долларов. Ясно, что это не один игрок, но между некоторыми из неизвестных существуют явные договорённости. Только это остановило рынок от дальнейшего падения. Вот только фундаментальные факторы красноречиво свидетельствуют о том, что новая волна уже здесь. Обратите внимание на курсы основных криптовалют на вечер 14 мая. Как видите, абсолютно все цифровые активы падают. Биткоин снова ниже 29 тысяч долларов, а Эфир пытается зацепиться за 2000 долларов. Можно предположить, что следующая волна снижения будет ещё более сильной, чем первая, но пока именно Киты изо всех сил пытаются остановить неизбежное.

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О многом можно узнать из цифр. Так, за прошедшие 24 часа из Биткоина было выведено 1.5 миллиарда долларов. По данным экспертов, это разнообразные переводы, в которых есть и большие и множество маленьких до 5 тысяч долларов. За это же время в Биткоин зашли 1.6 миллиарда долларов. Как мы видели выше, только 400 миллионов относятся к небольшим транзакциям, тогда как 1.2 миллиарда – это деньги Китов. Скорее всего, мы находимся только в начале противостояния. Денег у крупной рыбы много. За 2021 год эти ребята умудрились заработать десятки миллиардов долларов, поэтому сделать всё зависящее от них для удержания курса на нужных им отметках.

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#криптовалюты #биткоин
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