Не менее перспективный Core i5-12600 уже стоит дешевле 30 000 рублей

Чаще всего покупка компьютера – это заранее спланированное мероприятие. Вы долго страдаете на своём старом системном блоке, мирясь с зависаниями и медлительностью процессора, изучаете доступные предложения, оцениваете своё экономическое состояние и приступаете к подобру наиболее оптимальной сборки. В этом случае у вас есть масса времени, а значит можно тщательно взвесить все за и против. Но бывает и так, что вас перевели на удалённую работу, а домашний ноутбук не тянет решение задач, которые ранее казались вам обыденными на ПК в офисе. Какая бы причина не привела вас в магазин, начинать нужно с процессора. Если вы думаете иначе, то с высокой долей вероятности не войдёте в бюджет. На самом деле это не так уж и плохо, ведь в таком случае у вас будет более мощное железо, хотя не всегда дороже означает лучше.

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В данном материале мы пофилософствуем на тему оптимального процессора для производительного, но не самого дорогого компьютера. На таком вы сможете играть во все игры, если купите подходящую видеокарту, но покорять вершины рейтингов не получится. К счастью и цена сборки выглядит разумно, чего не скажешь о системных блоках на флагманских камнях.

Нам кажется, что лучшим выбором для сборки нового компьютера или обновления текущего будет Ryzen 7 5800X. Стоит такое удовольствие 32 тысячи рублей, но даже коробочная версия поставляется без кулера. Это значит, что придётся потратиться на хорошую систему охлаждения. Подбирайте всё остальное с учётом ваших финансовых возможностей. Например, если вы планируете докупить видеокарту уровня GeForce RTX 3060, то лучше подумать о перспективной материнской плате с интерфейсом PCIe 4.0. В этом случае в будущем вы сможете увеличить скорость дискового накопителя, и легко поднять производительность ПК благодаря апгрейду на более скоростной процессор Ryzen 9 5950Х. Ну а в случае, если вы хотите сэкономить, то берите недорогую материнскую плату, что позволит не влететь в долги.

Core i7-11700KF может стать прекрасно альтернативой Ryzen 7 5800X. В данном случае в обязательном порядке вам потребуется хорошая материнская плата и оперативная память с низкими таймингами и разгонным потенциалом. Если вы не планируете подобные эксперименты, то возьмите другой процессор, поскольку Core i7-11700KF больше подходит для высокопроизводительной сборки энтузиаста, а не крошечного энергоэффективного системного блока.

Огромной популярностью пользуются сборки на Ryzen 7 5700G. Этот камень больше подходит для перспективного компьютера. К примеру, сегодня вы не готовы тратить 60 000 рублей на видеокарту, но хороший процессор нужен здесь и сейчас. Это значит, что можно обойтись встроенным графическим чипом, а после докупить видеокарту по сниженной цене. Вы ведь знаете, что комплектующие постоянно дешевеют в российских магазинах?

А вот Core i5-12600 идеально подойдёт для небольшого аккуратного системного блока, который не занимает много места, имеет высокую энергоэффективность, но способен справляться с любыми играми в паре с видеокартой уровня GeForce RTX 3060. Среди недостатков Core i5-12600 – полное отсутствие разгонного потенциала, но даже среди наших читателей энтузиастов всё меньше, поэтому не гонитесь за парой дополнительных процентов.

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Ну и самым бюджетным представителем нашего списка стал 6-ядерный Ryzen 5 5600X. За последние недели данный камень скинул 7 тысяч рублей, благодаря чему стоит даже ниже рекомендованной стоимости на начало продаж. До рекордов старших моделей Ryzen 5 5600X далеко, но в роль домашнего игрового компьютера он впишется идеально. Здесь всё решит видеокарта, ведь потенциала процессора хватит для того, чтобы раскрыть любой графический чип. Ну и не забудьте, что Ryzen 5 5600X неплохо разгоняется, что позволит получить лишние проценты совершенно бесплатно.