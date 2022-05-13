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Процессор Ryzen 9 7950Х получит прирост IPC до 37% и тактовую частоту 5 ГГц на всех 16 ядрах – MLID
Инсайдеры рассказали о том, что ждёт потенциальных покупателей процессоров AMD следующего поколения
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Сегодня в сеть просочилась масса утечек о грядущей линейке процессоров AMD Ryzen 7000. Прежде всего радует наличие мощного графического ядра, что повысит привлекательность продукта в глазах конечных потребителей. При этом такой шаг никак не повлияет на производительность самого процессора, поскольку инженерам AMD удалось превысить тактовые частоты нового поколения выше 5.2 ГГц. Не обойдётся без поддержки оперативной памяти DDR5, а также интерфейса PCIe 5.0. Приходится констатировать, что большинство наших читателей даже не перешли на PCIe 4.0, но жизненный цикл данного стандарта оказался краткосрочным. Кроме того, несмотря на появление PCIe 5.0 осенью 2021 года, до сих пор нет ни одного пользовательского твердотельного накопителя, способного раскрыть скоростной потенциал интерфейса. Ну а Лиза Су прибудет к началу праздника, поскольку этим летом начнутся первые продажи подобных SSD.

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Как вы поняли, новости на этом не заканчиваются, поэтому продолжим. Прежде всего спешим порадовать фанатов красного лагеря. Как ожидается, рост IPC на новой архитектуре Zen 4 по сравнению с уже существующей Zen 3 достигнет невероятных 24%. При этом нигде не указывается, что нас ждёт компромисс между энегоэффективностью и скоростью, как это обычно делают конкуренты. Рост тактовой частоты до 14% вы уже видели, а вот ожидаемый прирост производительности в одноядерных задачах достигнет 37%. Это значит, что Alder Lake с жалкими 10% не сможет составить никакой конкуренции Ryzen 7000. Что до многоядерной производительности, то она будет повышена на те же 37% или немного выше. А вообще раз уж мы заговорили о повышении производительности, то будет логичным указать, что инсайдеры ожидают, что флагманы следующего поколения смогут предложить стабильные 5 ГГц на всех ядрах. Представьте себе 16-ядерный камень Ryzen 9 7950Х с подобными характеристиками.

Не стоит на месте и серверный сегмент. Если настольные процессоры поступят в продажу уже осенью 2022 года, то линейка Genoa на базе Zen 4 увидит свет только к концу года. Здесь ожидается появление 96-ядерного монстра, который станет перспективным серверным флагманом на ближайшие несколько лет. Есть информация и о появлении серии Bergamo, которая получит урезанный графический чип, пониженную тактовую частоту, 128 ядер и 256 потоков. Предполагается, что без роста TPD здесь не обойтись, а кажущиеся немыслимыми 600 Вт, вполне могут стать реальными. Ожидаются также модели с памятью типа HBM и технологией 3D V-Cache.

Больше об этом будет известно в рамках выставки Computex 2022, но даже сейчас подобные инсайды кажутся впечатляющими. Учтите, что осенью Intel планирует представить 13-е поколение процессоров, которое получит 10-нм техпроцесс. Это значит, что революционного прироста чистой производительности не будет, но всё это уже из области предположений.

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#процессоры #процессоры amd #ryzen 9 7950х
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