Первая реалистичная утечка подтвердила часть слухов, доказав наличие высоких тактовых частот и высокопроизводительной интегрированной графики

По состоянию на 3 квартал 2018 года AMD занимала 10.8% рынка Х86 процессоров. Сегодня за красными 27.7% от всех поставок, при этом несмотря на успехи Intel процентное соотношение постоянно меняется в пользу AMD. Виной всему серия Ryzen, которая стала визитной карточкой Лизы Су и кардинально изменила отношение экспертов к продукции AMD. Сегодня мы обойдёмся без дифирамбов в сторону команды инженеров, поскольку за 4 года красным так и не удалось отбить 50% рынка, о чём неоднократно вещали эксперты. Возможно, причина в жадности, ведь последние полтора года цены на процессоры Ryzen не радуют, а может дело в такой незначительной детали, как интегрированная графика.

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Некоторым кажется, что это мелочи, но на самом деле далеко не всем пользователям нужна дискретная игровая видеокарта. Что до процессора, то часто это рабочий инструмент, а значит на рынке есть очевидный запрос на мощный продукт, содержащий высокопроизводительный камень и достаточно быструю графику. В последние годы AMD пошла другим путём, а результаты явно не те, что можно было ожидать. Судя по последним утечкам, следующее поколение процессоров Ryzen 7000 с кодовым названием Raphael получит недостающую деталь в виде интегрированного графического чипа.

Пока данных слишком мало, но уже известно, что iGPU будет основан на архитектуре RDNA 2 и окажется примерно равен по производительности с интегрированной графикой на процессорах серии Ryzen 6000 Rembrandt. Можно предположить, что интегрированный графический чип предложит скорость не хуже, чем есть сегодня на процессоре Ryzen 7 5700G или даже лучше за счёт архитектурных улучшений использования более скоростной оперативной памяти и высоких тактовых частот, о чём немного ниже.

Судя по всему, проблема с массовым внедрением интегрированной графики – это далеко не всё, что будет реализовано в следующем поколении процессоров красной команды. Как сообщается, неизвестный камень Ryzen 7000 работал на тактовой частоте 5.2 ГГц, тогда как показатели iGPU доходили до 2 ГГц. Инсайдеры уточняют, что речь идёт о 8-ядерном процессоре, а ведь в арсенале AMD есть ещё 12 и 16 ядер, а значит теоретически мы можем увидеть и более высокие тактовые частоты. По аналогии: Ryzen 7 5800X сегодня предлагает 4.7 ГГц, тогда как Ryzen 9 5900Х может разгоняться до 4.9 ГГц. Стоит учитывать, что Лиза Су ещё в начале текущего года рассказывала о намерении выйти за пределы 5 ГГц в новом поколении процессоров, поэтому высокие тактовые частоты пусть и не стали сюрпризом, но воспринимаются с позитивной точки зрения. Неизвестный процессор Ryzen 7000 работал вместе с 16 Гб оперативной памяти DDR5. Предполагается, что благодаря более зрелой серии ОЗУ, AMD удастся интегрировать поддержку высоких тактовых частот.

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Инсайдеры также сообщают, что серия Raphael будет включать как настольную, так и мобильную платформу. Во втором случае она станет доступна под кодовым названием Dragon Range, где также получит интегрированный графический чип и будет предназначаться для высокопроизводительных ноутбуков. Что до основной Ryzen 7000 Raphael, то ходят слухи о том, что флагманы могут рассчитывать на TDP 170 Вт, а анонс новой платформы, сокета АМ5 и всего сказанного выше случится всего через несколько недель в рамках выставки Computex 2022.