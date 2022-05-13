Илон Маск надеется неплохо сэкономить на снижении курса акций Twitter

2021 год прошёл под флагом Илона Маска. Миллиардер заигрывал с конкурентами, критиковал действующего президента и давал невыполнимые обещания. Время от времени он вспоминал о космической мисси на Марс, но пока на этом направлении без перемен. Точно такая же ситуация и с отправкой людей на Луну, которая запланирована на 2024 год. Очевидно, что в условиях падения американской экономики найти средства на всё это не удастся. Не то что бы денег не было совсем, ведь нашли же для поддержания экономики Украины 40 миллиардов долларов. Похоже, пока космос в США не в приоритете.

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Ну а Илон Маск так и не перестал рассказывать о преимуществах Дигикоина (Dogecoin). Буквально вчера он заявил, что собачий токен всё ещё может стать глобальной валютой. По мнению основателя Tesla, криптовалюта трезво оценивает свои возможности, поэтому более реалистична, чем другие цифровые активы. А вообще тема криптовалют в 2022 уже не привлекает столько внимания, поэтому Илон решил переключиться на что-то другое. В качестве временного развлечения была выбрана социальная сеть Twitter. Недавно стало известно о решении Маска купить актив за 44 миллиарда долларов.

Поскольку сделка пока не зафиксирована на бумаге, то всегда есть шанс передумать, ну или сбить цену. Судя по всему, именно этим и планирует заняться миллиардер. Как стало известно, сегодня он сообщил о приостановке сделки. Поскольку сделать это без причины нельзя, то в качестве формального предлога были выбраны курсирующие слухи о наличии в социальной сети не менее 5% спам-аккаунтов. Поскольку конечная оценка была осуществлена с учётом всех активных аккаунтов, то подобная проблема может стать предлогом для пересмотра цены. А вообще в пользу последнего говорит тот факт, что за последние дни курс акций Twitter опустился с 50 до 45 долларов. Илон не намерен платить 44 миллиарда за компанию, которая стоит на 10 миллиардов дешевле, поэтому будет и дальше пытаться сбить цену.

Кстати, миллиардер ещё не стал владельцем социальной сети, а уже сделал ряд громких заявлений. Например, он сообщил о намерении сразу же разблокировать аккаунт Дональда Трампа, поскольку любые запреты не согласуются с возможностью свободного волеизъявления и демократии. В то же время Илон полагает, что кандидатура Трампа на выборах 2024 не является оптимальной. Несмотря на наличие мощной поддержки, он разобщает общество, поэтому Маск полагает, что нужен кто-то другой. Как бы там ни было, но есть все основания ожидать, что республиканцы на выборах выставят именно Трампа, а вот кто поборется за пост президента вместо Байдена, большой вопрос. Надеемся, что старика не понесут на избирательную комиссию на носилках.

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Возвращаясь к Илону Маску напомним, что даже американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что миллиардер ранее пытался сбить цену, манипулируя данными о покупке социальной сети. Сам Маск предпочитает подобное не комментировать, а недавно появившаяся информация подтверждает, что Илон нашёл инвесторов для выкупа всей доли одним махом. Это позволит не использовать акции Tesla.