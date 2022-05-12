Продажи начнутся в 3 квартале 2022 года, а вот цены способны удивить даже видавших виды экспертов

На протяжение последних пяти лет многие российские эксперты обсуждали необходимость создания собственных полупроводниковых мощностей и инвестирования в производство высокопроизводительных процессоров. Ну а пока всё это происходило, шли торги между ведомствами, а компании пытались выбить себе побольше денег под проекты, реализовывать которые никто не планировал. Очевидно, что на 24 февраля российский полупроводниковый сектор оказался неготов к санкциям. В результате выпускать чипы внутри страны невозможно, а тайваньская TSMC разорвала все соглашения в одностороннем порядке. Мало того, сегодня нет никакой возможности даже разрабатывать новые чипы, поскольку британская ARM отозвала все лицензии с использованием собственной архитектуры.

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Сложно сказать, в каком направлении пойдут российские разработчики, но пока всё сводится к наиболее лёгкому пути, который пусть и не решает проблем, но вызывает одобрение в нужных инстанциях. Как стало известно, китайская компания Zhaoxin готова поставлять компьютеры на базе собственного процессора KX-U6780A в Россию без ограничений. Что любопытно, камень поступает в распаянном виде на материнской плате MBX-Z60A производства Dannie. Инсайдеры упрямо утверждают, что это российская компания, а значит перед нами один из первых плодов сотрудничества в области полупроводников.

Как было сказано выше, процессор Zhaoxin уже распаян на материнской плате, а полноценный набор контроллеров уже доступен в самом камне. Мало того, поскольку комплект выполнен в форм-факторе micro-ATX, то установить его можно даже в самый крошечный корпус. А вот доказать российское происхождение Dannie пока не удалось. Головной офис компании находится в китайском Шэньчжэне, но есть ещё два в Литве и Турции, куда идут непосредственные отгрузки товаров и построена сеть продаж. Если Dannie действительно имеет отношение к российскому бизнесу, то ребята там откровенно шифруются. Так, домен расположен в зоне Кокосовых островов, а на сайте нет ни одного русского слова и упоминания страны происхождения.

А вообще это не так важно. Платы продаются, а значит на них будет спрос. Из технических характеристик MBX-Z60A: два слота под оперативную память до DDR4-3200, два разъёма PCIe x16, один М.2 и дополнительный порт для модулей Bluetooth или Wi-Fi. Также можно подключить до четырёх накопителей стандарта SATA 3 и до шести USB 3.0. Есть и другие популярные интерфейсы, а размер платы равен 225х205 мм. Технические характеристики процессора не впечатляют, а в тестах он очень сильно отстаёт от конкурентов на AMD и Intel. К примеру, в Geekbench 5 MBX-Z60A умудрился набрать минимальные 355 и 2187 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. Сравнивать это с современными камнями просто негуманно, ведь бюджетный Core i3-12100 набирает 1745 и 6525 баллов.

По оценкам экспертов, Zhaoxin KX-U6780A примерно равен по производительности Core 2 Quad Q8400 в одноядерных тестах и Core i5-2500 в одноядерных. Получается, что перед нами аналог процессора, выпущенного по 45-нм нормам в далёком 2009 году. При этом китайский камень выполнен по 16-нм технологическому процессу. Он получил 8 ядер с тактовой частотой до 2.6 ГГц и TDP 25 Вт. Первый продукт, который уже поступил на российский рынок, это ноутбук TN4004. Он включает твердотельный накопитель на 256 Гб, дисплей на 14 дюймов и всего 8 Гб оперативной памяти. Есть также неттоп со странным названием «Тонк». Это небольшой системный блок, включающий материнскую плату, процессор и все необходимые для работы компоненты.

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Предполагается, что поставки в РФ стартуют в 3-4 квартале текущего года, а вот цены не радуют. Так, за ноутбук будут просить 730 долларов, тогда как за неттоп – 599 долларов.