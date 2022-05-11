Поддержка трассировки лучей также реализована на видеокартах Radeon HD 7000

Нам кажется, что технология трассировки лучей явно переоценена. Да, в некоторых сценах эта технология позволяет создавать действительно впечатляющие графические моменты, но в большинстве случаев мы видим обратный эффект от снижения чистой производительности и падения количества кадров в секунду. Есть мнение, что причина лежит намного глубже и кроется в нежелании разработчиков игр реализовывать поддержку этой технологии в своих движках. Правильнее будет сказать, нужно не только поставить галочку, указав что трассировка есть в нескольких сценах, но и добиваться максимального эффекта от её наличия. Приходиться констатировать, что сегодня разработчики не заинтересованы ни в чём подобном, ведь видеокарт с поддержкой трассировки лучей на рынке совсем мало, а значит создавать технологические движки просто не для кого. Вполне возможно, что вскоре всё изменится.

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Как стало известно, инженеры AMD выпустили специальное программное обеспечение, позволяющее внедрить полноценную трассировку лучей на видеокарты начиная с серии Radeon HD 7000 и GeForce GTX 6000-й серии. Поддержка осуществляется только с использованием популярного API Vulkan. Это значит, что владельцы всех видеокарт, выпущенных за последние 10 лет, могут опробовать новую технологию. Реализация стала возможна благодаря Linear Bounding Volume Hierarchy, обеспечивающей обработку трассировки в реальном временим. Эксперты отмечают, что несмотря на такой широкий жест со стороны разработчиков, воспользоваться трассировкой могут далеко не все.

Прежде всего проблемы наблюдаются на бюджетных графических чипах, мощности которых недостаточно для обработки трассировки в реальном времени. Ну а вообще подобная инновация не решает проблем AMD, ведь по показателю трассировки лучей текущее поколение графических чипов серии Radeon RX 6000 значительно уступает линейке GeForce RTX 3000 от NVIDIA. Предполагается, что Лиза Су реабилитируется уже в 2022 году благодаря архитектуре RDNA 3. Насколько всё это реально, мы узнаем только осенью, а пока AMD не собирается сдавать рынок без боя, сделав всем владельцам видеокарт серии Radeon RX 6000 подарок в виде выхода более продвинутой технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0).

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Напомним, это технология масштабирования, предполагающая увеличение fps в играх без необходимости использования нейросетей и машинного обучения. Фактически, выходное разрешение снижается на ступеньку ниже, а умный алгоритм масштабирует его в исходное положение без видимого падения качества картинки. Многие пользователи уверены, что визуальная составляющая становится намного хуже, что недалеко от истины. И всё же, именно эта технология позволяет на недорогих видеокартах получать доступ даже к разрешению 2К, что при прочих равных сделать было бы просто невозможно. Все владельцы видеокарт серии Radeon RX 6000 получат доступ к FSR 2.0 уже 12 мая. Пока поддержка заявлена в 12 играх, но в будущем число их будет расти, ведь программное обеспечение имеет открытый исходный код, а значит реализация его крайне проста. Особенно легко интегрировать поддержку FSR 2.0 в игры, уже имеющие поддержку технологии DLSS от NVIDIA.