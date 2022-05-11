Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
Поддержка трассировки лучей также реализована на видеокартах Radeon HD 7000
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
-25% на i7 12700Kf - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Нам кажется, что технология трассировки лучей явно переоценена. Да, в некоторых сценах эта технология позволяет создавать действительно впечатляющие графические моменты, но в большинстве случаев мы видим обратный эффект от снижения чистой производительности и падения количества кадров в секунду. Есть мнение, что причина лежит намного глубже и кроется в нежелании разработчиков игр реализовывать поддержку этой технологии в своих движках. Правильнее будет сказать, нужно не только поставить галочку, указав что трассировка есть в нескольких сценах, но и добиваться максимального эффекта от её наличия. Приходиться констатировать, что сегодня разработчики не заинтересованы ни в чём подобном, ведь видеокарт с поддержкой трассировки лучей на рынке совсем мало, а значит создавать технологические движки просто не для кого. Вполне возможно, что вскоре всё изменится.

реклама

Как стало известно, инженеры AMD выпустили специальное программное обеспечение, позволяющее внедрить полноценную трассировку лучей на видеокарты начиная с серии Radeon HD 7000 и GeForce GTX 6000-й серии. Поддержка осуществляется только с использованием популярного API Vulkan. Это значит, что владельцы всех видеокарт, выпущенных за последние 10 лет, могут опробовать новую технологию. Реализация стала возможна благодаря Linear Bounding Volume Hierarchy, обеспечивающей обработку трассировки в реальном временим. Эксперты отмечают, что несмотря на такой широкий жест со стороны разработчиков, воспользоваться трассировкой могут далеко не все.

Прежде всего проблемы наблюдаются на бюджетных графических чипах, мощности которых недостаточно для обработки трассировки в реальном времени. Ну а вообще подобная инновация не решает проблем AMD, ведь по показателю трассировки лучей текущее поколение графических чипов серии Radeon RX 6000 значительно уступает линейке GeForce RTX 3000 от NVIDIA. Предполагается, что Лиза Су реабилитируется уже в 2022 году благодаря архитектуре RDNA 3. Насколько всё это реально, мы узнаем только осенью, а пока AMD не собирается сдавать рынок без боя, сделав всем владельцам видеокарт серии Radeon RX 6000 подарок в виде выхода более продвинутой технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0).

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Напомним, это технология масштабирования, предполагающая увеличение fps в играх без необходимости использования нейросетей и машинного обучения. Фактически, выходное разрешение снижается на ступеньку ниже, а умный алгоритм масштабирует его в исходное положение без видимого падения качества картинки. Многие пользователи уверены, что визуальная составляющая становится намного хуже, что недалеко от истины. И всё же, именно эта технология позволяет на недорогих видеокартах получать доступ даже к разрешению 2К, что при прочих равных сделать было бы просто невозможно. Все владельцы видеокарт серии Radeon RX 6000 получат доступ к FSR 2.0 уже 12 мая. Пока поддержка заявлена в 12 играх, но в будущем число их будет расти, ведь программное обеспечение имеет открытый исходный код, а значит реализация его крайне проста. Особенно легко интегрировать поддержку FSR 2.0 в игры, уже имеющие поддержку технологии DLSS от NVIDIA.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #трассировка лучей
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
44
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
16
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
86
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
3
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
3
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
24
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
14
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
8
Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
8
В Сеть выложили геймплей Duke Nukem Forever образца 2001 года
3
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
26
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
23

Популярные статьи

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
49
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
119
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
146
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
96
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
14
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
13
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
2

Сейчас обсуждают

Николай Врублевский
12:00
"В югословии геноцидили народ." Также, как и в Чешских Судетах в 1938...Как наглосаксы умеют полоскать мозги - я в курсе. Иди с этими сказочками на базар - петухи и гуси такое любят слушать. "В Сенат ...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
zens
11:58
я 4 года назад за 90к 1080ти брал, так, что цены очень похожи. Ну и, как всегда у всепропальщиков, у нас все плохо, а вот в европах то людям деньги с неба падают)) И почтальон по пятницам на вилисипед...
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
Hivi77
11:57
Гражданин сама некомпетентность. Фоткать экран это лютая дичь. Ставить винду 32 бита на 8 гиг просто абсурд. И где обзор потрошков?
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
IRanPast
11:56
Ты как-то неубедительно кудахчешь. "укры везде о6сераются"? Это раха везде обсерается. Нищая, разворованная, обосранная, забытая всеми.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:55
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резня_в_Сребренице
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
11:54
Есть еще видос, как русаки-морячки енчат, как их, цитирую, "зае6ал этот байрактар", выпустивший по ним 4-ую ракету.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:52
Что такое фашизм.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Андрей Смарыгин
11:50
Очередные проститутки продались,флаг им в жопу и скатертью дорога)
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:49
sadfsd
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Николай Врублевский
11:49
Именно как франшиза ФИФА перестает существовать, не нужно вводить в заблуждение. >>а не закрывает - лицензии на клубы, футболистов и т.д. останутся<< Т.к. больше ни одной игры под лэйблом FIFA не выйд...
Electronic Arts закрывает франшизу FIFA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем