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Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
С каждым днём ассортимент становится всё более скудным
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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
-25% на i7 12700Kf - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Приходится признать, что видеокарт на российских прилавках становится меньше с каждым днём. Нам кажется, что есть как минимум две причины происходящих событий. В первую очередь нужно смотреть в сторону санкций. AMD и NVIDIA ушли с российского рынка, а с ними покинули страну и партнёры, а значит если поставки и идут, то они не такие большие, а ожидать централизованных массовых отгрузок можно будет только после старта программы параллельного импорта. Но это только часть проблем российских геймеров, ведь несколько дней назад в свободный доступ попало программное обеспечение для майнинга Эфира, в котором нет и следа хитроумной блокировке хешрейта NVIDIA LHR. Это значит, что многие фермеры уже начали скупать наиболее перспективные графические чипы. Логика здесь простая, ведь на ровном месте можно получить 30% прибавку монет.

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И пусть вам кажется, что это глупо, ведь на носу PoS, Бомба сложности и криптозима. Майнеры полагают, что всего это не случится, а уже вскоре Эфир подорожает, что позволит окупить все вложения. Увы, но нам ничего не остаётся как попытаться купить наиболее перспективные видеокарты пока их не разобрали фермеры. Если вы находитесь в поиске, то присоединяйтесь, ведь мы уже готовы предложить вам оптимальные видеокарты по соотношению цены и производительности.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3080. Вообще мы планировали поговорить о предтоповом сегменте, но модель производства GIGABYTE внезапно подешевела до 120 тысяч рублей. Если у вас на руках есть всего 100 тысяч, попробуйте найти ещё 20, ведь потенциал GeForce RTX 3080 несравнимо выше, чем всех остальных видеокарт из нашего текущего списка. В большинстве игр вам покорятся максимальные настройки качества в разрешении 4К. Главное не забыть купить соответствующий монитор.

GeForce RTX 3070 Ti на целых 20 тысяч дешевле и стоит 99 990 рублей. На нашей памяти эта видеокарта ещё никогда не продавалась по такой низкой цене. Уточним, что в Европе графические чипы NVIDIA последнего поколения уже вплотную приблизились к рекомендованным ценам, но в условиях санкций и проблем с поставками ждать резкого удешевления не приходится. GeForce RTX 3070 Ti легко справляется со всеми играми в 2К на ультра, а также может работать и в 4К, но на высоких и средних настройках графики.

Всегда есть видеокарты дешевле. Radeon RX 6700 XT ещё несколько недель назад казалась оптимальным выбором, но сегодня она всего на 10 тысяч дешевле GeForce RTX 3070 Ti. С нашей точки зрения этого недостаточно для того, чтобы вы выбрали именно карту производства AMD, но у вас могут быть свои резоны. Radeon RX 6700 XT идеально подходит для 2К, а значит пусть и не является лучшим выбором на 11 мая, обязательно найдёт своего покупателя.

За 86 тысяч можно взять GeForce RTX 3070. По производительности этот графический чип примерно равен Radeon RX 6700 XT, поэтому всё же более предпочтителен для покупки. На стороне красных играет более быстрая видеопамять, которой здесь ещё и на 4 Гб больше. Зелёные привлекают трассировкой лучей, ведь AMD так до сих пор и не выпустила правильное программное обеспечение для волшебных лучиков.

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Ну и за 80 тысяч есть GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, мы спустились со 120 до 80 тысяч рублей, потеряв немалую часть чистой скорости. Данный графический чип отлично подходит для тех, у кого монитор имеет разрешение 1080р. Со скрипом можно потянуть и 2К, но на высоких. Если вы не привередливы, то GeForce RTX 3060 Ti может ещё много лет радовать вас отличной производительностью.

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#видеокарты #скидки #nvidia lhr
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