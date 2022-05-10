Уже летом жёсткие диски объёмом 22 Тб станут доступны обычным пользователям

Смерть жёстких дисков диванные эксперты предрекали ещё 10 лет назад. Нам говорили, что уже вскоре твердотельные накопители вытеснят винчестеры не только с домашних компьютеров, но и из облачного сектора. Предполагалось, что цена за 1 Гб на SSD продолжит снижаться, что позитивно скажется на стоимости сверхъёмких накопителей, а 10 Тб войдут на каждый компьютер уже к 2020-му года. Неясно, в чём причина текущего застоя, ведь в последнее время твердотельные накопители дешевеют неохотно, а прогнозы о вытеснении жёстких дисков и вовсе исчезли из информационного поля. Вполне возможно, что дело в полупроводниковом дефиците, что негативным образом повлияло на планы производителей нарастить объёмы SSD и их ёмкость.

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Как бы там ни было, но альтернативы у традиционных жёстких дисков пока нет. Очевидно, что многие облачные сервисы, для которых важна не только надёжность, но и скорость доступа, уже перешли на SSD, но немалая часть остаётся верна HDD. Мало того, тройка компаний, занимающаяся выпуском жёстких дисков, не планирует сдавать позиции. В отличие от твердотельных накопителей, ёмкость здесь растёт, что позволяет путём покупки одного винчестера покрыть требования к домашнему архиву видео и фотографий на десятилетия вперёд. Очередным подтверждением наших слов стало официальное заявление Western Digital, сообщившей о начале поставок HDD ёмкостью 22 и 26 Тб.

Первые основаны на технологии записи CMR и являются единственными жёсткими дисками на рынке, получившими сразу 10 пластин. Коммерческие покупатели могут обратить внимание на модель DC HC570, которая стала частью серии Ultrastar. Она больше подходит для облачных хранилищ и центров обработки данных, обладая повышенными показателями прочности по сравнению с пользовательскими сериями Red Pro, Purple Pro и Gold. Каждая платина имеет объём 2.2 Тб, при этом Western Digital обещает появление новых жёстких дисков в свободной продаже этим летом.

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А вот HDD на 26 Тб представляет собой серию для центров обработки данных. Здесь также 10 пластин по 2.6 Тб, запись на которые осуществляется при помощи технологии SMR. Для заказа доступна только одна модель DC HC670, ставшая флагманом серии Ultrastar. Western Digital не стремится раскрывать характеристики новой серии жёстких дисков, а значит больше подробностей мы узнаем от энтузиастов, которые получат подобные накопители первыми. Известно, что все новинки получили технологию кеширования OptiNAND. Она предполагает ощутимое ускорение записи для случайных и больших блоков. Согласно официальным данным, блоки размером 256 Кб могут записываться на 40% быстрее. Что до блоков размером больше 1 Мб, то они и вовсе получат буст до 80%. Эксперты отмечают, что речь идёт о пиковых значениях, а значит во многих пользовательских сценариях мы вообще можем не увидеть никакого прироста. В целом жёсткие диски большого объёма ценят не за скорость, а за надёжность и способность работать длительное время под нагрузкой в режиме 24/7.