Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
Если вы хотите собрать мощный игровой компьютер, необязательно тратить на процессор 60 000 рублей, ведь отличные варианты есть дешевле 25 тысяч
анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Многие наши читатели совершенно несправедливо думают, что для сборки компьютера необходимо обладать огромными знаниями. Нужно признать, что столь сомнительным выводам способствуют диванные эксперты, которые годами сидят на профильных форумах, рассказывая всем вокруг о своих исключительных знаниях по предмету. На самом же деле нужно помнить, что системный блок должен быть в первую очередь сбалансированным, отвечая поставленным задачам. Например, если вы планируете экспериментировать с разгоном, то обязательно должны учитывать, что придётся раскошелиться на продвинутую материнскую плату. В то же время, если вы хотите игровую машину, то нужно не продешевить с процессором, уделив основное внимание видеокарте. Есть нюансы по оперативной памяти, но в большинстве случаев всё это не актуально, ведь даже самый дорогой комплект ОЗУ будет быстрее обычного середняка не больше, чем на 5%.

реклама

Сегодня мы решили уделить внимание наиболее выгодным процессорам, которые позволят вам собрать оптимальный системный блок под те или иные нужды. Например, Ryzen 5 5600X прекрасно подходит под нетребовательный компьютер с недорогой материнской платой и минимальным разгонным потенциалом. Всё это позволит неплохо сэкономить, потратив больше денег на видеокарту. Никто не сказал, что Ryzen 5 5600X не нужно разгонять, но в этом случае и цены на комплект будут другими. Мы всегда предлагаем просто доплатить ещё десять тысяч рублей за более внушительный процессор, оставив всё остальное как есть.

Намного более выгодным нам кажется процессор Core i5-11600K. За последнее время он подешевел на 40%, что позволяет ему соревноваться в более низкой ценовой категории. Потенциал у камня огромный, и только от вашего выбора зависит конечная стоимость сборки. К примеру, если вы хотите поиграть с разгоном, то можно доплатить за материнскую плату, ну а в случае стратегии: «поставил и забыл», можно обойтись бюджетными комплектующими. Что бы вы не выбрали, Core i5-11600K гарантирует высокий уровень производительности за счёт способности достигать 4.9 ГГц без разгонов и любых других манипуляций.

Ryzen 5 5600G предназначен для тех, кто планирует играть лишь изредка. Если вы садитесь за виртуальные развлечения только по выходным, а ваше жанровое разнообразие ограничивается World of Tanks, то Ryzen 5 5600G  ещё много лет будет верно служить вам за счёт мощной интегрированной графики. В случае, если вы вдруг сможете позволить себе новую видеокарту, либо цены на геймерскую продукцию упадут, Ryzen 5 5600G ещё и обладает огромным потенциалом, что позволит раскрыть любую видеокарту.

На пару тысяч дешевле Core i5-11600. Этот камень немного медленнее Core i5-11600K и лишён разгонного потенциала. Если вы хотите получить мощный процессор с комплектным кулером и не планируете ничего разгонять, то берите именно Core i5-11600. Это холодный камень, который лишь немного уступает своим более дорогим собратьям по скорости, но может раскрыться после установки хорошей видеокарты.

Для тех, кто хочет купить процессор последнего поколения, есть Core i5-12400F. Несмотря на цену этот камень семейства Alder Lake способен вас удивить, ведь новая архитектура и 10-нм техпроцесс действительно решают. Во многих играх менее дорогой Core i5-12400F способен конкурировать с Core i5-11600K и даже превосходить его. Нужно признать, что случается такое не везде, а 6 более быстрых ядер Core i5-11600K всё же приходят к финишу намного быстрее.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Для тех, кто готов немного доплатить, есть Core i7-11700F. 8 ядер делают своё дело, а тактовая частота в 4.9 ГГц ставит на место выскочек с разблокированным множителем. На стороне Core i7-11700F холодное ядро и низкие требования по TDP. Обратите внимание на этот камень, когда будете собирать новый системный блок.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #скидки #core i5-11600k
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Инсайдеры ожидают от iGPU в APU AMD Phoenix производительности NVIDIA GeForce RTX 3060M на 60 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
16
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
61
Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
18
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
44
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
6
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
73
Volvo станет первым автопроизводителем, который переведет весь модельный ряд на электричество
1
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
6
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
20
В Epic Games Store добавили функцию фильтрации игровой библиотеки
1
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
173
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
26
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
217
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
19
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
54

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
132
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
7
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
67
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
12

Сейчас обсуждают

swr5
20:18
Прикинь, даже математические формулы на латинском, а цифры так вообще арабские и римские. Жесть.
Российский магазин приложений NashStore уже доступен для разработчиков
Александр Дедок
20:17
Где там чувак с который все рисунок петуха вставлял как только биткоин расти начинал?
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
Sheshenbek
20:17
Такое ощущение, как будто ты сидишь в четырёх стенах, как собака, и тебе сказали: напиши комментарий. Я сам кореной Краснодарец, хоть я здесь не родился, приезжий. Я просто хороший человек, всегда пом...
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
VRoman
20:14
Не совсем понимаю зачем им нужны люди со стороны для разработки заказных чипов. Вот архитектуру создавать сложно, но это как говориться другое. А разработку чипов и саму разводку нынче делает софт, ту...
AMD ищет сотрудника для работы над чипом для новой PlayStation 6
Игорь Гурьянов
20:12
Вполне возможно, но ьут скорее всего больше можно учесть момент что скоро выйдет 40 серия и просто от 30 серии по тихоньку отступаются и чтоб продать остатки LHR видеокарт их надо сбагрить а кто может...
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
Игорь Гурьянов
20:09
Это ты такой агресивный изза того что цены на видеокарты большие? А вот про авоомобили что скажешь изза роста их цен когда веста по цене bmw? Наверно таксисты виноваты и таксопарки скупают все авоомоб...
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
nukotonu
20:08
на всю котлету завтра 60
Цена на Bitcoin упала до самого низкого уровня с июля 2021 года
Леди Яга
20:07
i5-12600KF всего 22к на али
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
saf-saf
20:06
По зову сердца вышли, за пачку сахара только ты себя продаешь))) Свой ценник и озвучиваешь)))
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Виктор Сергиенко
20:05
Приятно что есть такие энтузиасты! Может быть он открыл бы сбор на поддержку.
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем