Если вы хотите собрать мощный игровой компьютер, необязательно тратить на процессор 60 000 рублей, ведь отличные варианты есть дешевле 25 тысяч

Многие наши читатели совершенно несправедливо думают, что для сборки компьютера необходимо обладать огромными знаниями. Нужно признать, что столь сомнительным выводам способствуют диванные эксперты, которые годами сидят на профильных форумах, рассказывая всем вокруг о своих исключительных знаниях по предмету. На самом же деле нужно помнить, что системный блок должен быть в первую очередь сбалансированным, отвечая поставленным задачам. Например, если вы планируете экспериментировать с разгоном, то обязательно должны учитывать, что придётся раскошелиться на продвинутую материнскую плату. В то же время, если вы хотите игровую машину, то нужно не продешевить с процессором, уделив основное внимание видеокарте. Есть нюансы по оперативной памяти, но в большинстве случаев всё это не актуально, ведь даже самый дорогой комплект ОЗУ будет быстрее обычного середняка не больше, чем на 5%.

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Сегодня мы решили уделить внимание наиболее выгодным процессорам, которые позволят вам собрать оптимальный системный блок под те или иные нужды. Например, Ryzen 5 5600X прекрасно подходит под нетребовательный компьютер с недорогой материнской платой и минимальным разгонным потенциалом. Всё это позволит неплохо сэкономить, потратив больше денег на видеокарту. Никто не сказал, что Ryzen 5 5600X не нужно разгонять, но в этом случае и цены на комплект будут другими. Мы всегда предлагаем просто доплатить ещё десять тысяч рублей за более внушительный процессор, оставив всё остальное как есть.

Намного более выгодным нам кажется процессор Core i5-11600K. За последнее время он подешевел на 40%, что позволяет ему соревноваться в более низкой ценовой категории. Потенциал у камня огромный, и только от вашего выбора зависит конечная стоимость сборки. К примеру, если вы хотите поиграть с разгоном, то можно доплатить за материнскую плату, ну а в случае стратегии: «поставил и забыл», можно обойтись бюджетными комплектующими. Что бы вы не выбрали, Core i5-11600K гарантирует высокий уровень производительности за счёт способности достигать 4.9 ГГц без разгонов и любых других манипуляций.

Ryzen 5 5600G предназначен для тех, кто планирует играть лишь изредка. Если вы садитесь за виртуальные развлечения только по выходным, а ваше жанровое разнообразие ограничивается World of Tanks, то Ryzen 5 5600G ещё много лет будет верно служить вам за счёт мощной интегрированной графики. В случае, если вы вдруг сможете позволить себе новую видеокарту, либо цены на геймерскую продукцию упадут, Ryzen 5 5600G ещё и обладает огромным потенциалом, что позволит раскрыть любую видеокарту.

На пару тысяч дешевле Core i5-11600. Этот камень немного медленнее Core i5-11600K и лишён разгонного потенциала. Если вы хотите получить мощный процессор с комплектным кулером и не планируете ничего разгонять, то берите именно Core i5-11600. Это холодный камень, который лишь немного уступает своим более дорогим собратьям по скорости, но может раскрыться после установки хорошей видеокарты.

Для тех, кто хочет купить процессор последнего поколения, есть Core i5-12400F. Несмотря на цену этот камень семейства Alder Lake способен вас удивить, ведь новая архитектура и 10-нм техпроцесс действительно решают. Во многих играх менее дорогой Core i5-12400F способен конкурировать с Core i5-11600K и даже превосходить его. Нужно признать, что случается такое не везде, а 6 более быстрых ядер Core i5-11600K всё же приходят к финишу намного быстрее.

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Для тех, кто готов немного доплатить, есть Core i7-11700F. 8 ядер делают своё дело, а тактовая частота в 4.9 ГГц ставит на место выскочек с разблокированным множителем. На стороне Core i7-11700F холодное ядро и низкие требования по TDP. Обратите внимание на этот камень, когда будете собирать новый системный блок.