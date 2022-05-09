Предполагается, что до начала осени курс будет находиться на текущих отметках, тогда как в 3 квартале может подняться до 82 рублей за доллар

Глобальный валютный рынок устроен таким образом, что главную скрипку там играет американский доллар. Это значит, что у властей США есть немало инструментов давления на страны и континенты, что позволяет управлять не только финансовыми потоками, но и курсами национальных валют. Вспомните происходящее в 2008 году, когда ипотечный кризис в США внезапно перекинулся на соседние страны. В итоге по счетам заплатили мы с вами, а простые американцы отделались лёгким испугом. Ещё более суровую встряску национальной валюте России устроила Америка в 2014 году, но обо всём этом вы знаете и без нас. Сегодня эксперты констатируют, что впервые за многие десятилетия рубль перестал зависеть от внешней конъюнктуры и попыток белых воротничков обрушить российскую экономику.

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По мнению ведущих финансовых экспертов, в дальнейшем курс национальной валюты будет определяться соотношением экспорта и импорта товара, что позволит снизить опасную волатильность и риски давления со стороны США. При этом снижается также и влияние санкций, поскольку определяющим фактором остаётся способность продавать энергоресурсы и другие товары с максимальной эффективностью. Совокупность этих и других факторов уже привела к рекордному укреплению рубля. Напомним, ещё 28 марта курс рубля доходил до 90.5 за 1 доллар, тогда как 6 мая на Мосбирже 6 за 1 доллара США давали 65.8 рубля. В то же время, эксперты полагают, что долго длиться такое положение не будет. Предполагается, что следующие несколько месяцев курс национальной валюты может опускаться до 60 рублей за 1 доллар, но к началу осени всё может круто измениться.

Первая причина лежит в области Центробанка, который постепенно снимает ограничения на покупку и продажу валюты. Рынок заработает, а с ним и возрастёт спрос на доллары. Если гражданам снова разрешат осуществлять валютные операции, то курс тут же подпрыгнет до 75. Сюда же прибавьте снятие строгих норм по сдаче валютной выручки от продажи энергоресурсов, а в целом приходится констатировать, что ввезённые запасы зарубежной продукции к осени иссякнут. Придётся наращивать закупки, а это очевидно отразится на курсе рубля, который начнёт двигаться вслед за уходящими из страны долларами и евро. Вообще страна вполне может прожить несколько месяцев с некоторым дефицитом электроники и автомобилей, но потребители явно не готовы вернуться в девяностые годы, отказавшись от благ цивилизации.

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Некоторые аналитики констатируют, что глобальная экономика находится в настолько сложном состоянии, что предсказать курс рубля невозможно. Не стоит забывать и о влиянии санкций, которое сегодня кажется незначительным. Да, пока Европа не сможет отказаться от российского газа и нефти. Некоторые горячие головы перестали закупать российские энергоносители (например, Польша), но тут же переориентировались на поставки реверсом из Германии. В итоге туда идёт тот же газ, но деньги в РФ поступают через посредников. В случае, если обстановка на политической арене накалится, а поставки в ЕС остановятся, то разница в экспорте и импорте станет не в пользу российской экономике. И вот здесь уже есть опасность обрушения до 82 рублей за доллар и выше, но пока это только предположения. Источник.