Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Radeon RX 6600 ещё никогда не стоила 53 тысячи рублей
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Эксперты уверены, что летом российский рынок электроники ждёт дефицит. Всё дело в том, что серые поставки не способны обеспечить покупателей достаточным количеством товаров, а параллельный импорт ещё не заработал. Почитайте наш материал на эту тему, где есть подробный разбор полётов. Очевидно, что поставки идут и сейчас, но эксперты считают, что праздник жизни не будет длиться долго. Не будем предаваться плохим мыслям, ведь в интересах торговых сетей забить полки товарами под завязку. Вполне возможно, что так и произойдёт, но есть косвенные свидетельства того, что на игровой рынок дефицит уже приближается.

реклама

Время от времени мы заглядываем в Ситилинк в поисках интересных товаров, что позволяет отыскать наиболее выгодные предложения. Так вот, ещё месяц назад игровые видеокарты располагались на четырёх страницах. Первая, если сделать ранжирование по убыванию, завершалась чем-то типа GeForce RTX 3070. Вторая стартовала с Radeon RX 6700 ХТ и заканчивалась на Radeon RX 6600 вперемешку с GeForce RTX 2060. На третьей располагалась многочисленная серия GeForce GTX 1660 и Radeon RX 6500 ХТ, тогда как только на четвёртой можно было увидеть откровенные бюджетные графические чипы типа GeForce GTX 1050 Ti. Завершалось все затычками типа GeForce GT 1030, а иногда была ещё и пятая страница из GeForce GT 730 и иже с ними.

Сегодня мы имеем всего полторы страницы видеокарт. Многих моделей нет, а оставшиеся не демонстрируют разнообразия. Нам неизвестно, в чём дело. Вполне возможно, что геймеры активно разбирают видеокарты, что происходит быстрее, чем идут поставки. А возможно, поставок и вовсе нет, а магазины торгуют остатками. В любом случае вскоре мы об этом узнаем, а пока разберёмся, что ещё можно взять в Ситилинк на 8 мая 2022 года. Начнём с Radeon RX 6600. Это бодрый середняк, производительности которого вам хватит на несколько лет. Вообще покупать такую видеокарту стоит только владельцам монитора с разрешением 1080р, ведь в 2К могут возникнуть проблемы с низким количеством кадров в секунду и постоянными просадками в сложных сценах. От игры к игре Radeon RX 6600 демонстрирует различные возможности, поэтому однозначно заявлять о том, что видеокарта гарантирует вам 60fps@1080р, мы не будем. Текущая цена самая низкая с момента выхода на рынок. Если честно, мы ещё никогда не видели эту видеокарту за 53 тысячи рублей.

GeForce RTX 2060 пусть и не является прямым конкурентом для Radeon RX 6600 с точки зрения производительности, но играет в том же ценовом диапазоне. Дело в том, что видеокарта NVIDIA на 10% медленнее, поэтому покупатели данного графического чипа должны понимать, что их выбор зелёного бренда будет иметь последствия. Да, красные показывают посредственные успехи в трассировке лучей, но технология сыровата, поэтому здесь не всё так очевидно.

Если вы хотите сэкономить, то мы бы посоветовали присмотреться к двум видеокартам: GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. Первая немного медленнее, но в реальных играх разницы почти нет. Обе видеокарты произведены Palit и имеют посредственную систему охлаждения. Если вас не беспокоит слегка назойливый шум от громоздкого кулера, то берите любую из указанных выше моделей. Вообще GeForce GTX 1660 SUPER почти не отстаёт от GeForce RTX 2060 и отличается только отсутствием трассировки лучей.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Выиграть ещё пару тысяч можно за счёт покупки GeForce GTX 1660. Обычно этот графический чип считается крайне выгодным, но менеджеры Ситилинк явно не успели пересмотреть на него цену, ведь он ощутимо медленнее указанных выше видеокарт. Если вы планировали сэкономить и готовы подождать, то запаситесь терпением. Скорее всего, на следующей неделе GeForce GTX 1660 скинет ещё пару тысяч рублей, что позволит вам взять его с немалой выгодой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки #radeon rx 6600
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Руководство NVIDIA признало факты манипуляции данными по продажам видеокарт майнерам
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
138
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
49
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
36
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
35
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
8
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
1
Цены на процессоры в магазинах РФ продолжают снижаться – Ryzen 7 5700G впервые стоит дешевле 30 000р
5
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
18
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
8
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
7
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
3
AMD объявила об интеграции будущих процессоров Zen-5 с ПЛИС фирмы Xilinx
4
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
99
Мошенник, выдающий себя за Сатоши Накамото, потребовал запретить Биткоин обвинив биржи в подделке
1
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
51
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
78
Линейка видеокарт Intel будет дорогой, медленной и появится в продаже в июне 2022г – Hardwaretimes
7
Илон Маск убеждён, что руководители должны обладать отличными компетенциями в предметных областях
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
33
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
23
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Главные игры мая 2022 года
14
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
28
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
32
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
11
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
3
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
+

Сейчас обсуждают

Ам Шегар
01:20
То-есть, российская армия отступает? Ты это имеешь в виду? Что всё, это конец? Россия проиграла? Ты это по карте определил? А тебе знакомы такие вещи, как тактические передвижения войск, манёвры? Преж...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Вежливый_Паладин_
01:19
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен производиться после завершения военных действий (...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Rey.B.
01:18
Да просто это начальники поверили в "плохое". Которое затем по факту пришлось отменить.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Леди Яга
01:18
Москва. Перекресток и евроспар.
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
Abril Maya
01:17
Долларов напечатали столько, что девать некуда. Вот теперь будет куда девать, глупцы будут умирать ради бумажек.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Rey.B.
01:16
Половину цены на мазут и дизель, вообще-то. Да и бакс Россия поддерживала изрядно.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Черный Русский
01:16
Сайт терпил. Просто всё. каждый уголок этой помойки в рекламе и пропагандоней хуuне. Я сваливаю отсюда, а вы терпите дальше. Ведь рузким не привыкать!
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Rey.B.
01:15
Про победу Ленд-Лиз ничего не обещает. Только про возврат.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
korney
01:15
Если в https://overclockers.ru/st/legacy/blog/403081/301808_O.jpg обозначения проставить правильно,то может оказаться, что триод работает несколько иначе 😉
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Вежливый_Паладин_
01:13
Ну все, все, далбаеб. Давай серьезно, убалтал. Что там с успехами, а то со стороны может показаться что тебе нечего предъявить по существу кроме менторского тона. В смысле не работник генштаба? Если н...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем