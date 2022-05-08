Radeon RX 6600 ещё никогда не стоила 53 тысячи рублей

Эксперты уверены, что летом российский рынок электроники ждёт дефицит. Всё дело в том, что серые поставки не способны обеспечить покупателей достаточным количеством товаров, а параллельный импорт ещё не заработал. Почитайте наш материал на эту тему, где есть подробный разбор полётов. Очевидно, что поставки идут и сейчас, но эксперты считают, что праздник жизни не будет длиться долго. Не будем предаваться плохим мыслям, ведь в интересах торговых сетей забить полки товарами под завязку. Вполне возможно, что так и произойдёт, но есть косвенные свидетельства того, что на игровой рынок дефицит уже приближается.

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Время от времени мы заглядываем в Ситилинк в поисках интересных товаров, что позволяет отыскать наиболее выгодные предложения. Так вот, ещё месяц назад игровые видеокарты располагались на четырёх страницах. Первая, если сделать ранжирование по убыванию, завершалась чем-то типа GeForce RTX 3070. Вторая стартовала с Radeon RX 6700 ХТ и заканчивалась на Radeon RX 6600 вперемешку с GeForce RTX 2060. На третьей располагалась многочисленная серия GeForce GTX 1660 и Radeon RX 6500 ХТ, тогда как только на четвёртой можно было увидеть откровенные бюджетные графические чипы типа GeForce GTX 1050 Ti. Завершалось все затычками типа GeForce GT 1030, а иногда была ещё и пятая страница из GeForce GT 730 и иже с ними.

Сегодня мы имеем всего полторы страницы видеокарт. Многих моделей нет, а оставшиеся не демонстрируют разнообразия. Нам неизвестно, в чём дело. Вполне возможно, что геймеры активно разбирают видеокарты, что происходит быстрее, чем идут поставки. А возможно, поставок и вовсе нет, а магазины торгуют остатками. В любом случае вскоре мы об этом узнаем, а пока разберёмся, что ещё можно взять в Ситилинк на 8 мая 2022 года. Начнём с Radeon RX 6600. Это бодрый середняк, производительности которого вам хватит на несколько лет. Вообще покупать такую видеокарту стоит только владельцам монитора с разрешением 1080р, ведь в 2К могут возникнуть проблемы с низким количеством кадров в секунду и постоянными просадками в сложных сценах. От игры к игре Radeon RX 6600 демонстрирует различные возможности, поэтому однозначно заявлять о том, что видеокарта гарантирует вам 60fps@1080р, мы не будем. Текущая цена самая низкая с момента выхода на рынок. Если честно, мы ещё никогда не видели эту видеокарту за 53 тысячи рублей.

GeForce RTX 2060 пусть и не является прямым конкурентом для Radeon RX 6600 с точки зрения производительности, но играет в том же ценовом диапазоне. Дело в том, что видеокарта NVIDIA на 10% медленнее, поэтому покупатели данного графического чипа должны понимать, что их выбор зелёного бренда будет иметь последствия. Да, красные показывают посредственные успехи в трассировке лучей, но технология сыровата, поэтому здесь не всё так очевидно.

Если вы хотите сэкономить, то мы бы посоветовали присмотреться к двум видеокартам: GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. Первая немного медленнее, но в реальных играх разницы почти нет. Обе видеокарты произведены Palit и имеют посредственную систему охлаждения. Если вас не беспокоит слегка назойливый шум от громоздкого кулера, то берите любую из указанных выше моделей. Вообще GeForce GTX 1660 SUPER почти не отстаёт от GeForce RTX 2060 и отличается только отсутствием трассировки лучей.

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Выиграть ещё пару тысяч можно за счёт покупки GeForce GTX 1660. Обычно этот графический чип считается крайне выгодным, но менеджеры Ситилинк явно не успели пересмотреть на него цену, ведь он ощутимо медленнее указанных выше видеокарт. Если вы планировали сэкономить и готовы подождать, то запаситесь терпением. Скорее всего, на следующей неделе GeForce GTX 1660 скинет ещё пару тысяч рублей, что позволит вам взять его с немалой выгодой.