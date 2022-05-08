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На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
Несколько дней назад неизвестные вывели 11 760 монет на сумму 430 миллионов долларов
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Многие эксперты говорят о необходимости разумных инвестиций. Большинство из этих ребят сходятся во мнении, что необходимо диверсифицировать свой портфель. Проще говоря, если вы решили, что ежемесячно способны потратить на криптовалюту 10 000 рублей, то не нужно зацикливаться на одной монете. Выберите 5-10 активов, которые вам кажутся наиболее перспективными. В этом случае риски потерять всё намного ниже, а возможности для увеличения капитала выше. Но одно дело доверять экспертам, которые сами держат все деньги под подушкой, а другое – когда слово берёт миллиардер, сколотивший состояние на криптовалютах.

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По мнению Брока Пирса, который исполняет обязанности главы Bitcoin Foundation, сегодня инвесторам не стоит вкладывать все свои деньги в падающий Биткоин. Шанс многократно увеличить свой капитал есть, но есть также все основания для того, чтобы ожидать резкого падения первой криптовалюты. Криптомиллиардер и инвестор полагает, что: либо Биткоин вырастет до одного миллиона долларов, либо рухнет до нуля. Пирс отмечает, что делает такие выводы на основании отбраковки интернет-стартапов в 1999 году. Тогда eBay и Amazon удалось занять лидирующие позиции, в то время как многие конкуренты в буквальном смысле исчезли с рынка. Брок Пирс пишет, что вложил крупные суммы в несколько криптовалют, среди которых есть набирающий силу конкурент Эфира – EOS. Криптомиллиардер также стал одним из инвесторов нового маркетплейса NFT.com. Ясно, что обычные люди не имеют на руках девятизначных сумм, но совет о диверсификации остаётся единственно верным вне зависимости от суммы инвестиций.

Приходится признать, что единого мнения о будущем криптовалют нет. Правительство США подумывают об ужесточении регулирования и контроле за всеми транзакциями. Примерно о том же думают российские политики с той лишь разницей, что сегмент хождения цифровых денег станет здесь более закрытым, поскольку западные биржи могут изъять криптовалюту держателей из РФ. В Европе ждут отмашки от США, а целый ряд стран задумался о либерализации. В то же время, по криптовалютам бьёт нестабильность глобальной экономики, вызванная непрофессиональной работой ФРС США. Ведомство уверено, что все остальные страны и дальше будут платить по американским счетам, поэтому проводит щадящую монетарную политику, повысив ключевую ставку всего до 1%. Учитывая 8.5% инфляцию – это кажется верхом наивности, но полностью укладываются в имперские замашки ФРС.

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Эксперты справедливо полагают, что это не могло не сказаться на курсе Биткоина, которые сильно зависит от американского фондового рынка. В то же время, сегодня появились любопытные факты, свидетельствующие о том, что майнеры обеспокоены происходящим на рынке. Как сообщается, 5 и 6 мая неизвестные перевели на несколько бирж 11 760 Биткоинов. По курсу на тот момент это было 430 миллионов долларов. Сумма не такая большая, ведь иногда Киты выводят и больше, но в данном случае интересно происхождение этих монет. Дело в том, что подавляющее большинство Биткоинов, которых есть на биржах, это старые монеты, добытые много лет назад. Ну а все 11 760 ВТС – это новенькие токены, добытые за последние три месяца. Получается, что один или несколько крупных майнеров решили зафиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего падения рынка. Подобное не могло пройти незаметным мимо трейдеров, что и вместе с нестабильностью глобальной экономики стало одной из причин резкого обвала криптовалюты.

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#майнинг #биткоин
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