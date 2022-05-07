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Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
В какую сторону пойдут криптовалюты станет известно после следующего ответа ФРС США
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Американская экономика тяжело больна. Госдолг превысил 30 триллионов долларов и держится только на вере. Поясним свою позицию. Многие десятилетия государственные банки всех стран мира использовали доллар в качестве основного золотовалютного резерва. Все вокруг полагали, что в США работают лучшие экономисты планеты, которые знают своё дело, поэтому доверие к зелёным бумажкам находилось на крайне высоких позициях. Удивительно, но даже постоянный рост суверенного долга не мог поколебать веры в Америку, и только события последних лет стали для многих откровением. Как оказалось, гигант на глиняных ногах крайне агрессивен и реагирует на любые изменения финансовых потоков в мире неадекватно. Выяснилось, что нет никакой гениальной стратегии, а экономисты там вполне заурядные, ведь вместо решения насущных проблем, США накачали миллиардеров виртуальными долларами, что только усилило кризис производства по всему миру. Почитайте об этом в нашем материале.

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Суть проблемы в том, что руководство США полагает, что сможет заставить всех вокруг и дальше поставлять в страну товары и услуги в обмен на обесценивающийся доллар. Судя по всему, остановить внутреннюю инфляцию не удастся, а все действия ФРС – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Именно об этом свидетельствует падение биржевых индексов, следом за которыми рухнули и криптовалюты. Эксперты считают, что сегодня Биткоин прочно коррелирует с фондовым рынком. Мало того, когда индекс Nasdaq падает на 5% – криптовалюты обваливаются на 10% и больше.

Ситуация настолько плоха, что только за вчера держатели криптовалют потеряли около 430 миллионов долларов на фоне закрытия маржинальных позиций. Сегодня высказываются различные мнения, но места оптимизму больше не осталось. Неясно, ждёт ли нас криптозима, но эксперты ожидают, что фондовый рынок США и дальше будет терять позиции, а за ним вниз уйдут и криптовалюты. Аналитики полагают, что очень многое будет зависеть от возникновения паники. Если держатели почувствуют опасность своим сбережениям, то можно ожидать обвала рынка криптовалют. А вот одни лишь негативные факторы не способны пробить курс Биткоина ниже 30 000 долларов.

Дело в том, что за последние дни были открыты тысячи позиций на покупку Биткоинов на отметке близкой к 30 000 долларам. Это значит, что уровень поддержки у цифрового золота очень силён. Огромное количество инвесторов верит в будущее криптовалюты и намерено выкупить значительное количество монет, как только они подешевеют. Стоит учитывать, что всё может резко измениться. Инвесторы отменят короткие позиции, как только увидят признаки падения ниже 30 000 долларов.

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Ну а мы с вами ждём середины мая, когда будут озвучены результаты усилий ФРС США по стабилизации экономики. Если действия регулятора не окажут влияния на рост инфляции, ведомство усилит давление на рынок, повысит ставку, что приведёт к падению фондовых рынков и снижению курса криптовалют.

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#криптовалюта #биткоин
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