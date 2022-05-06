Команда канала Testing Games предлагает изучить потенциал старого флагмана

В середине 2014 года автор данного материала раздумывал над тем, чтобы купить новый системный блок. Предполагалось, что сердцем станет изрядно подешевевший Core i7-4770K, но после целого месяца терзаний было принято решение отказаться от такой затратной идеи. Ждать пришлось больше года, но это в данном случае не имеет значения. Суть в том, что в то же время в продажу поступил ещё более производительный камень, который буквально переполняла мощь. Времена, когда Intel выпустила Core i7-4790K, сегодня считаются одними из самых лучших за всю историю, ведь цены были низкими, а жадность ещё не заслонила все чувства руководства компании. Иногда наши читатели пишут, что у них дома стоит именно такой камень, уверяя всех остальных в том, что потенциал у процессора настолько огромен, что сегодня вообще не нужно ничего обновлять.

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Что же, с тех пор прошло слишком много времени, поэтому мы даже не можем себе представить, действительно ли этот процессор до сих пор актуален, или некоторые наши читатели слегка лукавят. Поскольку разобраться в вопросе крайне сложно, то мы решили изучить тесты, проведённые командой Testing Games. Блогеры взяли старый флагман 2014 года и сравнили его с самым бюджетным представителем линейки Alder Lake – Core i3-12100F. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Напомним, Core i7-4790K имел 4 ядра и мог разгоняться до 4.4 ГГц. В то же время выпущенный спустя 8 лет Core i3-12100F лишён многопоточности и разгоняется до 4.3 ГГц, но имеет гораздо более эффективную архитектуру и 10-нм техпроцесс. Давайте взглянем в таблицу и сделаем выводы.

Как видите, все слова об актуальности Core i7-4790K в 2022 году – это не больше, чем попытка уговорить самих себя. По сути, старый флагман уже не актуален и может использоваться исключительно в качестве нетребовательной системы для интернета или учёбы. Согласимся, что в случае разгона показатели могут вырасти на 15-20%, но это не решит проблемы с критическим отставанием от самого бюджетного камня 2022 года. Если вы имеете на руках что-то подобное, то мы настоятельно рекомендуем не вкладывать деньги в дорогую видеокарту. В этом случае потери производительности будут критичны.

Что до Core i3-12100F, то он доказывает один простой факт: несмотря на всю критику Intel не останавливает прогресс. Возможно, нам бы хотелось увидеть более серьёзные результаты, а вместо всё тех же четырёх ядер, хотя бы 40, но пока приходится констатировать, что выйти за пределы законов физики инженеры не способны. Переход на более совершенные технологические процессы за 8 лет позволил покупателям бюджетного камня обходить тех, кто потратил неимоверные суммы на флагман в 2014 году. Возможно, это одна из причин, по который автор данного материала решил раз и навсегда отказаться от покупки дорогостоящих процессоров и материнских плат. Вместо этого проще обновлять этот комплект раз в 2 года, получая неплохой прирост без необходимости менять всю систему.

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