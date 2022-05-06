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Мошенник, выдающий себя за Сатоши Накамото, потребовал запретить Биткоин обвинив биржи в подделке
По мнению Крейга Райта, ваши Биткоины - это обычная подделка, которая неправомерно использует право его частной собственности
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Первый блок в сети Биткоина был получен в 2009 году после чего создатель криптовалюты сгенерировал ещё ряд блоков, что позволило ему стать владельцем 1 миллиона монет. История до сих пор имеем массу белых пятен, но доподлинно известно, что в 2010 году Сатоши Накамоту отдал управление программным кодом Гэвину Андресену. До 2014 года именно этот человек отвечал за все изменения и контролировал работу сети. Только в 2014 году бразды правления получил программист Владимир ван дер Лаан, а сегодня система управляется целой группой лиц, которые имеют широкие права доступа к первому коду, написанному создателем криптовалюты.

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После исчезновения Сатоши Накамоту журналисты принялись искать этого человека по всему миру. Есть масса теорий, большая часть из которых не выдерживает критики, но в какой-то момент на небосклоне блокчейна появился нескромный товарищ по имени Крейг Райт. Многим кажется, что это обычный мошенник, но парень он довольно небедный, а также имеет массу последователей. Всё это позволяет ему инициировать постоянные судебные слушанья, в рамках чего он пытается получить контроль над заветным миллионом Биткоинов, которые даже сегодня стоят 36 миллиардов долларов. Борьба идёт с переменным успехом. В большинстве случаев Крейг Райт остаётся ни с чем, но иногда он находит нужные слова, позволяющие ему убедить судью в своей правоте. Сам он никуда не спешит, медленно двигаясь к своей цели. Доказать миру, что он и есть Сатоши Накамоту, мошеннику пока не удалось, но парень не теряет надежды получить права на первый документ (white paper), в котором и были описаны основы Биткоина.

Похоже, у мошенника появились новые идеи. Несколько дней назад Крейг Райт подал исковое заявление на криптобиржи Coinbase и Kraken. Самопровозглашённый создатель Биткоина уверяет, что эти и другие организации годами вводили миллионы людей в заблуждение, выдавая поддельные монеты взамен настоящего цифрового золота, которое сам Грейг и создал 13 лет назад. Якобы, сегодня все люди владеют активом под названием Bitcoin Core. Он является ни чем иным, как программной реализацией оригинального Биткоина и сильно отличается от того, что некогда придумал Райт (он же Сатоши Накамото). Мошенник заверяет суд, что только он может предложить тот самый настоящий Bitcoin Satoshi Vision (Bitcoin SV), который должен остаться единственным на рынке. Крейг обвиняет биржи во введение сообщества в заблуждение, поэтому существующее сокращение ВТС считает неправомерным. Неясно, что хочет Райт добиться в данный момент, что до его глобальных целей, то они ясны, как день. Но для этого нужно понять, что же вообще такое Bitcoin Core.

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Если проще, то это первый клиент для добычи и хранения Биткоинов, который был создан в 2010 году Гэвином Андресеном. Одновременно с этим это и программа для управления сетью, позволяющая контролировать все транзакции. По словам поддельного Сатоши, команда разработчиков может ввести специальный код, позволив ему вернуть утраченные кошельки, которые были у него украдены в 2011 году с биржи Mt.Gox. Это больше чем 120 000 ВТС, которые даже сегодня стоят 4.3 миллиарда долларов. Разработчики пока отказываются сотрудничать, поскольку сам Крейг Райт так и не доказал, что он является тем самым Сатоши Накамоту. Также они полагают, что вмешательство в работу системы создаст опасный прецедент, выпустив джина из бутылки. На 2021 год среди разработчиков числились 16 человек с разной степенью доступа. Пока Bitcoin Core держится, а организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) даже выиграла против мошенника ключевое дело в суде. Как мы написали выше, противостояние продолжается. С высокой долей вероятности можем заявить, что суд не встанет на сторону Райта, а значит ни о каком запрете Биткоина речь не идёт. С высокой долей вероятности Крейг попытается создать дополнительную шумиху в прессе. Но даже если он и победит (что нереалистично), то просто потребует компенсацию с бирж. Это будут десятки миллиардов долларов, но говорить о такой нелепице мы пока не будем. Ссылка

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#биткоин #сатоши накамото #крейг райт
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