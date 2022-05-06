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Новые смартфоны Apple и Samsung продолжают поступать на российский рынок при помощи серых поставок
Пока параллельный импорт ещё не работает, в дело вступают серые импортёры
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Серый импорт смартфонов существовал всегда. Были годы, когда процентное соотношение с легальными поставками считалось внушительным, но со временем завозить из-за границы ту или иную продукцию становилось всё сложнее. Законы ужесточались, а крупные криминальные схемы постоянно попадали в прессу. Это не значит, что ключевые участники серого рынка чувствовали себя плохо. Продажные коррумпированные чиновники многие годы покрывали организованную преступность, ну а выгоднее всего было завозить именно смартфоны. Всё дело в разном подходе к налоговым сборам, а также эксклюзивности, когда тот или иной товар должен официально появится на полках российских магазинов значительно позднее европейского релиза.

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Поскольку ещё в марте крупные производители смартфонов ушли с российского рынка, то и завоза новых моделей не было. Вывозить электронику из РФ нельзя, поэтому ритейлеры распродают уже завезённый ранее товар. Насколько его хватит, будет зависеть от спроса, но эксперты уже фиксируют рост популярности серого импорта. Известно, что продажи нового iPhone SE стартовали 18 марта, но из-за санкций Apple отказалась завозить свой новый бюджетник в Россию. При этом, несмотря на этот факт, первые серые поставки стартовали ещё в первой половине апреля. На тот момент встретить смартфон было сложно, поскольку из-за перепадов курса рубля цена на него была откровенно неразумной, но к началу мая стоимость гаджета стабилизировалась, хотя назвать её нормальной сложно.

Эксперты отмечают, что большая часть iPhone SE завезена из ОАЭ, где такой аппарат стоит около 37 тысяч рублей по курсу на 6 мая. Речь идёт о телефоне с количеством памяти на 128 Гб, который в Австралии продают за 40 500 рублей. Что же, пока новенький бюджетник добрался до российских прилавков, цена на него подросла до 60 тысяч, а значит мы видим 50% накрутку, которая и должна окупить риски при пересечении границы. Важно понимать, что это всё ещё не тот параллельный импорт, который должен спасти российскую розницу. Серые поставки идут незначительными партиями, но сегодня именно они позволяют любителям новинок получить доступ к продукции западных производителей. А вот с параллельным импортом всё куда сложнее.

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Аналитики поясняют, что несмотря на то, что закон в целом принят и категории товаров обозначены, многие аспекты бизнеса непонятны. Мало того, никто из чиновников не собирается давать разъяснения, поэтому пока всё остановилось не начавшись. Крупные вендоры полагают, что после снятия санкций у них могут возникнуть проблемы с официальными поставщиками. Также есть вопросы относительно сервисного обслуживания, ведь производители могут отказать в ремонте и гарантии. На самом деле правовые основы для ввоза в страну смартфонов Apple и Samsung существуют. Получается, что при пересечении границы, такой товар считается легальным, поскольку проходит по всем таможенным декларациям, а значит к ритейлерам и поставщикам не будет вопросов. И всё же, пока механизм не отлажен, может наступить дефицит отдельных моделей и даже брендов. Хотя эксперты считают, что в итоге цена на подобные товары может даже снизиться за счёт закупок на рынках, где стоимость электроники ниже, чем в среднем по Европе. Источник

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#смартфоны #санкции
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