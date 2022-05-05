За такую цену GeForce RTX 3070 Ti невозможно было купить даже во время релиза

Прежде чем приступать к изложению текущего материала стоит осознавать, что во многом ценообразование на российском рынке связано с санкциями. Прямые поставки отсутствуют, а значит перед нами посредники, которые идут на определённые риски. Если вы купили видеокарту за 100 000 рублей, а в Германии она стоит 70 тысяч, то разница – это и есть риски поставщиков. Вообще не всё так просто, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что российские магазины традиционно любят накручивать стоимость на любой иностранный товар. Ритейлеры делают это регулярно, поэтому нужно не забывать, что санкциями проблемы российских геймеров не исчерпываются. Судя по нашему опыту, положение в лучшую сторону не изменится никогда. Именно поэтому, когда вы смотрите на видеокарту Radeon RX 6900 XT в американском магазине, которая там стоит 899 долларов, то лучше пройти мимо, понимая всю бесполезность такого плохого чувства, как зависть.

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Надеемся, что вы разобрались в происходящем, поэтому приступим к поиску наиболее интересных предложений в магазине Ситилинк. Начнём с GeForce RTX 3080. Помните, как в 2021 году цена на эту видеокарту доходила до 300 тысяч рублей? После майнинг становился всё менее прибыльным, а в какой-то момент можно было встретить бюджетные модели на базе графического чипа GeForce RTX 3080 за 130 000 рублей. Что же, санкции никуда не делись, а сегодня модель производства GIGABYTE можно взять за 120 000 рублей. Отличная инвестиция, которая позволит вам влиться в стройный ряд владельцев самых быстрых видеокарт на планете.

А вообще нам больше нравится GeForce RTX 3070 Ti. С момента релиза мы ни разу не видели, что бы этот графический чип стоил дешевле 100 000 рублей. Давайте подумаем, что вы получаете от покупки такой видеокарты: разрешение 2К на максимальных настройках графики; возможность играть в 4К, но на средневысоких, что весьма неплохо; экономию более чем в 100 000 рублей по сравнению с флагманами линейки; спокойствие на несколько лет, когда вы сможете перестать терзаться в сомнениях. Если вам мало, то мы даже не знаем, что сказать.

В попытке сэкономить можно присмотреться к Radeon RX 6700 XT. Это один из самых популярных графических чипов в российских магазинах. При прочих равных мы бы выбрали GeForce RTX 3070 Ti. Вот только, если у вас монитор с разрешением 2к, то нет никакого смысла переплачивать 10 000 рублей, ведь даже Radeon RX 6700 XT будет тянуть здесь все игры на максималках без компромиссов. В качестве альтернативы можно выбрать GeForce RTX 3070. Производительность у неё примерно идентичная, но манящий зелёный цвет и этикетка NVIDIA добавляет как минимум 15% к производительности. А вообще, решайте сами. Если вы не верите в волшебные свойства видеокарт Дженсена Хунга, то берите Radeon RX 6700 XT. Она будет немного быстрее.

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Ну и самая недорогая видеокарта в нашем топе – это GeForce RTX 3060 Ti. Для разрешения 2К её будет достаточно на несколько лет, а в народном 1080р вы сможете ещё очень долго чувствовать себя комфортно. Далеко не все хотят платить за развлечения под 100 000 рублей, а сэкономить 20 тысяч – это отличная идея.