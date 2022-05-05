Получив более скоростную память новый флагман AMD умудрился вырваться вперёд

Когда NVIDIA и AMD только разрабатывали графические чипы текущего поколения, то не рассчитывали столкнуться с самым сильным дефицитом полупроводников в истории. Это уже привело к весьма печальным последствиям, ведь видеокарты только недавно начали дешеветь. Есть мнение, что обе компании планировали использовать во флагманах скоростную видеопамять стандарта GDDR6X, но только зелёным удалось получить к ней доступ, подписав эксклюзивные права с Micron. В результате AMD пришлось довольствоваться сниженными тактовыми частотами и стандартной GDDR6. Именно этот недостаток считается решающим в противостоянии флагманов Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090. Что любопытно, в некоторых играх красные даже умудряются выходить на первое место, но тактовая частота видеопамяти даёт о себе знать.

реклама

Не добавил оптимизма Лизе Су и выход суперфлагмана GeForce RTX 3090 Ti. Дженсен Хуанг, похоже, просто надсмехается над своей родственницей, ведь пока AMD выживают на низких тактовых частотах, NVIDIA позволяет себе немыслимые 24 Гбит/с. Такое безобразие терпеть было нельзя. Уже вскоре красные выпустят обновлённую серию Radeon RX 6950 XT, получившую расширенный порог TDP и более скоростную память. Это всё та же GDDR6, но с тактовой частотой 18 Гбит/с, против 16 Гбит/с на уже существующих флагманах. Казалось, что такой незначительный прирост не окажет никакого влияния на результаты. Что же, у нас есть подтверждение тому, что новая Radeon RX 6950 XT станет самой быстрой видеокартой на рынке.

В качестве теста был выбран 3DMark TimeSpy, поэтому в реальных играх показатели могут быть ещё более впечатляющими. Разрешение установили на отметку в 2К, а процессор Ryzen 7 5800X3D работал оперативной памятью DDR4-3600. Как видите, новый флагман от госпожи Су на 6.5% быстрее GeForce RTX 3090 Ti. А вот скоростные показатели двух младших видеокарт не сильно впечатляют. Судя по всему, только большой флагманский графический чип способен в полной мере воспользоваться преимуществами более скоростной видеопамяти.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Выше вы можете ознакомиться с полной линейкой видеокарт AMD текущего поколения. Никаких откровений там нет, а данные не раз подтверждались утечками. С ценами пока ничего не ясно, но не обошлось без любопытных моментов. К примеру, в американской сети Newegg можно купить видеокарту Radeon RX 6900 XT на 100 долларов дешевле её официально рекомендованной стоимости на момент выхода. В обычное время это бы не вызвало удивления, ведь прошло больше полутора лет с момента релиза. Сколько видеокарт доступно, сказать сложно, но тот факт, что в США можно получить флагман по такой низкой цене не может не расстраивать российских геймеров.