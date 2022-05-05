Стоит ли покупать дорогие видеокарты для игр? Давайте разбираться

Споры о том, стоит ли вообще покупать дорогостоящие видеокарты, не утихают. Если вы сегодня изучите ассортимент российских магазинов, то знаете о том, что найти GeForce RTX 3090 дешевле 230 рублей почти нереально. На Авито можно встретить несколько объявлений до 200 тысяч, но там есть вопросы по гарантии, ведь видеокарты завезены из США и Европы. И всё же, есть ли вообще смысл инвестировать такую огромную сумму, если флагман следующего поколения окажется как минимум на 50% быстрее. Бывает и так, что в ходе перехода на более совершенный технологический процесс и продвинутую архитектуру происходят поистине революционные изменения. Ну а в результате то, что считалось ещё совсем недавно самой быстрой видеокартой, становится через одно поколение бодрым середняком. Вообще стратегии покупки видеокарт разнятся от одного геймера к другому. Кто-то и правда предпочитает брать флагманы в момент выхода, оправдывая свой поступок тем, что таким образом удаётся выгодно пристроить свою старую видеокарту. В таком случае перед нами настоящие энтузиасты, которые могут себе позволить подобные траты. В то же время есть и такие, кто покупает флагманы с рук, когда цена на подобные модели становится значительно ниже.

реклама

Какой бы не была логика у тех, кто покупает дорогие видеокарты, сегодня мы рассмотрим, на что способен один из представителей суперфлагманов спустя 9 лет. Согласитесь, что для видеокарты такой срок кажется вечностью, но только не для GeForce GTX TITAN. Это настоящий монстр, который был выпущен весной 2013 года. Он получил 6 Гб скоростной памяти GDDR5, которую удалось разогнать до 6 Гбит/с. По тем временам TDP в 250 Вт казалось просто невероятным, а цена в 999 долларов отпугивала потенциальных покупателей по обе стороны океана. Учтите, что являющаяся на тот момент самой быстрой видеокартой семейства NVIDIA – GeForce GTX 680 стоила всего 499 долларов, а за более скоростную Radeon HD 7970 просили 549 долларов. Вся эта мощь смотрелась внушительно, а число желающих потратить на видеокарту 1000 долларов было не велико.

Спустя годы большая часть видеокарт затерялась во времени, но блогеры канала zWORMz Gaming где-то раздобыли старушку GeForce GTX TITAN. Они не стали долго её мучить, использовав только для прогона Forza Horizon 5. Были проведены тесты в разрешениях от 1080р до 4К как на средних, так и на высоких настройках графики. В качестве процессора использовался Ryzen 9 5900X. Посмотреть на то, как суперфлагман 2013 года справляется с современной игрой, можно в ролике ниже, а мы разберём итоги теста.

В разрешении 1080р GeForce GTX TITAN на средних и высоких настройках выдаёт чуть больше 50 кадров в секунду. Приходится констатировать, что даже современный середняк типа GeForce GTX 1660 Super выдаёт больше, но ведь мы говорим о видеокарте 2013 года выпуска. В разрешении 2К старый флагман всё ещё остаётся в строю, позволяя получить стабильные 38 fps на высоких и 44 fps ни средних настройках графики. Это немного, но позволяет без проблем проходить даже самые сложные трассы в Forza Horizon 5. А вот в 4К не всё так радужно. Выжать больше 33 кадров в секунду на средних из GeForce GTX TITAN не удалось, ну а на высоких получилось 28 fps.

Мы полагаем, что многое зависит от ваших предпочтений. Если вы привыкли к игровым приставкам, то посчитаете 33 кадра в секунду отличным показателем. А вот геймеры, которые регулярно меняют дорогие видеокарты, окажутся недовольны. Ну а в целом GeForce GTX TITAN остаётся неплохим решением, хотя причислять её к флагманам сегодня уже не приходится.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



