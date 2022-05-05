Сложно предсказать, сможет ли фабрика вообще начать работу в условиях санкций

Ещё в 2021 году в РФ была принята стратегия, предполагающая разворачивание собственных полупроводниковых мощностей. С этой целью к 2030 году планировалось освоить 16-нм технологический процесс, сделав его полностью независимым от иностранных разработок. Пока сложно предположить, как всё это будет реализовываться, ведь сегодня ключевые патенты принадлежат западным компаниям, которые не устают шантажировать Китай, вынуждая его играть по своим правилам. Подвижки на этом направлении идут, но создать что-то принципиально иное, крайне сложно.

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В подтверждение этих слов можно привести новые санкции, в рамках которых британская компания Arm замораживает сотрудничество с российскими компаниями, аннулировав уже ранее выданные лицензии. Пострадают процессоры Baikal, которые выпускаются по 16-нм нормам. Может показаться, что это не проблема, но на самом деле никто в здравом уме не станет производить для «Байкал Электроникс» продукцию на архитектуре Arm без лицензии. Эксперты отмечают, что нужно переходить на открытые архитектуры (например, RISC-V, MIPS или VLIW), но это будет стоить колоссальных инвестиций.

Так вот, несмотря на всё это российские компании продолжают следовать намеченному плану по переходу на более продвинутые технологии. Сообщается, что в Зеленограде занимаются строительством совершенно новой фабрики, которая будет выпускать чипы согласно 28-нм нормам. Общая площадь производственных мощностей достигнет 50 тысяч метров квадратных, а ранее предполагалось, что уже к началу 2025 года (или раньше) предприятие начнёт выпускать отечественные процессоры.

Предполагалось, что закупка оборудования будет производиться у голландской ASML, но с учётом санкций перспективы выхода на обозначенные сроки кажутся нереалистичными. В то же время не стоит исключать, что поставки могут быть осуществлены с территории Китая или других стран. Железо для создания полупроводников согласно 28-нм технологическому процессу уже давно не пользуется прежней популярностью, а желающих покупать его не так и много. Эксперты напоминают, что параллельно со строительством фабрики проводятся исследовательские работы, направленные на создание отечественного оборудования, способного выпускать микросхемы по 130-нм техпроцессу. Также планируется разработать рентген-литограф, рассчитанный на выпуск полупроводников по 28-нм нормам. Реализация проекта затянется до 2026 года и потребует свыше 6 миллиардов рублей.

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Очевидно, что какое-то время производство отечественных процессоров столкнётся со сложностями. Российские компании пока не комментируют ситуацию. Возможно, кто-то надеется на скорую отмену санкций, тогда как другие полагаются на китайских партнёров. Не исключено, что заводы Поднебесной попытаются воспользоваться сложившимися условиями, наладив производство в обход санкций. Прошло слишком мало времени, поэтому судить об этом преждевременно.