Речь идёт о модели на 12 Гб, которая ещё и получила встроенную систему жидкостного охлаждения

Рано или поздно наступает тот день, когда после долгих изнурительных лет владения бюджетными видеокартами к вам приходит осознание необходимости покупки флагмана. Вы старательно откладываете деньги, экономя на бесполезных мелочах. Приходится смотреть фильмы в ужасном качестве, ведь поход в кинотеатр вам больше по карману, а на работе обязательно вспомнят о новом блокбастере. Со временем вы уже забываете, сколько лет копили. Поколения сменяются одно за другим, а в ожидании дефолта вы переводите ваши рубли в юани, ведь они надёжнее. Словом, после всего этого марафона вы, наконец, осознаёте, что уже можно идти в магазин за новой видеокартой. Если у вас примерно такой случай, то есть хорошие новости, ведь за недавно в Ситилинк пришли новые скидки.

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Это значит, что можно не мучить себя ещё месяц или два, ведь цены снижаются, что позволяет не только вернуться к привычной жизни, но и стать обладателем суперскоростной GeForce RTX 3090. Мы надеемся, что вы заранее подготовили соответствующий блок питания, ведь ваш старый на 550 Вт уже не в моде. Вообще неплохо бы обзавестись мощным процессором, достаточным количеством памяти и монитором, поддерживающим разрешение 4К, ведь GeForce RTX 3090 будет явно излишня для народного 1080р. Надеемся, что вы всё это учли, ведь в таком случае копить на нормальное железо придётся ещё много лет.

В случае, если вы планируете обойтись малой кровью, но не потерять доступа к самым новым играм в разрешении 4К, есть смысл присмотреться к видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Сплошные плюсы. Во-первых, цена на 80 тысяч рублей ниже. Во-вторых, реальная производительность почти ничем не отличается от GeForce RTX 3090. Мало того, поскольку здесь всего 12 Гб видеопамяти, то ниже энергопотребление, а сама память греется намного меньше. Получается, что вы получаете больше, а платите меньше. Нам кажется, что это отличный выбор.

Ну а фанатам Лизы Су мы предлагаем остановиться на Radeon RX 6900 XT. Вы ведь помните, что самое важное – это найти преимущества даже там, где их нет. Так вот, эта видеокарта ничем не уступает GeForce RTX 3080 Ti, но стоит дешевле. Также данная модель оснащена всем для работы с системой жидкостного охлаждения. Сам модуль СЖО не идёт в комплекте, но стоит он немного. Получается, что вы сможете разогнать свою видеокарту и даже посоревноваться с GeForce RTX 3090, которая на 100 000 рублей дороже. А вот брать Radeon RX 6800 мы вам настоятельно не рекомендуем. В данном случае производительность намного ниже, а цена всего на 20 тысяч. Разница огромна, поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупаться на скидку, отдавая себе отчёт в том, что не всегда цена определяет реальные показатели скорости той или иной модели.

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В качестве нашей правоты предлагаем взглянуть на две видеокарты, построенные на графическом чипе GeForce RTX 3080. Модель производства GIGABYTE идёт в комплекте с системой жидкостного охлаждения, тогда как Palit ограничилась стандартными кулерами. Цена разнится на 20 000 рублей, а мы рекомендуем взять более дорогую. Логика здесь простая, ведь в большинстве случаев решающее значение оказывает сам графический чип. Обратите внимание, первая модель получила 12 Гб видеопамяти, а значит перед нами обновлённый графический чип, который почти не уступает GeForce RTX 3080 Ti, хотя и стоит дешевле. Увы, но обычно наши читатели не обращают внимания на такие мелочи, желая сэкономить. Этот как раз такой случай, когда этого делать не нужно. Кстати, если вы любите скидки, то модель производства GIGABYTE ещё и идёт с немалой выгодой в 90 000 рублей.