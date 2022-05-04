Раз уж на то пошло, то почему бы Илона Маску не перестать повышать цены на автомобили и не снизить на них цену?

Сколько бы революций не переживал наш мир, но со временем большая часть всех ресурсов переходит к ограниченному кругу лиц. Эти ребята берут под свой контроль финансовый сектор, а после промышленность. Именно эти люди управляют всеми ключевыми сферами, а современный мир устроен так, что мы даже не знаем, кому принадлежит та или иная компания. Неудивительно, что с появлением интернета там начали формироваться структуры, которым суждено было поделить этот пирог, отхватив самые жирные куски. Поскольку основная часть денег проходит через эти компании, а их количество невелико, то в какой-то момент главы транснациональных корпораций договорились о правилах игры, что позволило сохранить гегемонию над целыми кластерами интернета. Например, Amazon контролирует большую часть онлайн-продаж, тогда как Google властвует в сфере браузеров, мобильных операционных систем, поиске и систематизации данных.

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Если все эти компании пытаются идти на уступки требованиям политиков и даже обычных пользователей, то Apple имеет жёсткую позицию, не желая отказываться от привычного течения дел. Вообще яблочную компанию можно упрекнуть во многих грехах, но в последнее время на первый план выходит борьба с внутренними и внешними конкурентами. Например, даже после решения Евросоюза разрешить оплату покупок на смартфонах с помощью сторонних систем, Apple ставит конкурентам палки в колёса, пытаясь оттянуть время. При этом обычных пользователей и разработчиков беспокоит грабительский процент, который приходится платить за размещение в магазине App Store платного контента. Напомним, если вы разместили на этой площадке приложение, получая тот или иной доход, то 30% будет себе забирать Тим Кук. Справедливости ради добавим, что существует программа поддержки для разработчиков, позволяющая снизить процент до 15, но и это кажется нам совершенно неприемлемым.

Точно такой же позиции придерживается и Илон Маск. После покупки Твиттера миллиардер явно перешёл на новый уровень. Теперь он единоличный владелец одной из самых популярных социальных сетей, поэтому может себе позволить говорить более открыто. Как оказалось, Илон недоволен 30% налогом в магазине App Store. По его словам – это налог на интернет, который забирает себе Apple. Маск полагает, что сумму нужно снизить как минимум в 10 раз, а комиссия в 3% хоть и не является в полной мере справедливой, может считаться нормальной. Если у вас есть свободное время, то мы предлагаем почитать ветку, где другие пользователи высказываются за и против слов Илона Маска.

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Ну а если присмотреться к тому, какое давление оказывают правительства стран ЕС на крупные американские компании, то можно прийти к выводу, что дни транснациональных корпораций сочтены. Уже вскоре всех игроков вынудят следовать правилам того или иного региона, когда головной офис будет решать общие вопросы, ну а ключевые моменты доверят местным командам. Где-то может 30% комиссия и останется, но в большинстве стран её ощутимо уменьшат. В Apple прекрасно это понимают, поэтому стараются оттянуть наступление этого дня как можно дольше, ведь пока идут судебные разбирательства, прибыль продолжает поступать в полном объёме. Единственное, что в данном вопросе непонятно лично нам – подешевеют ли после этого игры и приложения в App Store, или разработчики просто присвоят себе всю сумму?