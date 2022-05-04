Нельзя класть все яйца в одно лукошко, ведь в таком случае вас может ждать большое разочарование

Если заглянуть на популярные биржи, то можно убедиться, что там торгуются десятки различных криптовалют. Некоторые горячие головы доводят число пар до нескольких сотен, в то время как другие и вовсе готовы взять любой цифровой актив в оборот за разумную плату. Несмотря на такое разнообразие интернет по большей части вещает нам о Биткоинах, в то время как остальная часть информационного потока посвящена Эфиру. Иногда взлетает популярность мемных криптовалют, но со временем они отправляются на дно, где и продолжают пребывать до очередного инфоповода. В итоге обычный пользователь сталкивается со странной ситуацией: с одной стороны – он хотел бы инвестировать свои деньги в надёжный актив, с другой – выбора почти нет, ведь все вокруг только и говоря, что о Биткоинах.

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Эксперты полагают, что это неверная стратегия, результатом которой могут стать финансовые трудности. Обратите внимание на график. Если бы вы всего месяц назад купили 1 монетку за 47 000 долларов, то сегодня получили бы минус 9000 долларов. Возможно, для кого-то такая сумма и не является критичной, но в таком случае речь идёт не об инвестировании, а некой игре. Вообще в последнее время мы всё чаще слышим два противоположных мнения. В первом случае нам вещают о приближении криптовалютной зимы. Если это действительно случится, то любые советы окажутся бесполезны, ведь несколько следующих лет цифровые активы будут находиться на критически низких отметках. Ну а относительно оптимистичный сценарий предполагает, что криптозима уже наступила. Якобы, в настоящее время Биткоин нащупал дно, а уже скоро начнёт дорожать. Мы не знаем, какой из двух сценариев верный. Возможно, есть и третий, при котором криптовалюты так и будут находиться в постоянно волатильности, падая и поднимаясь, но не дорожая выше 50 000 долларов.

Если вы больше доверяете второму сценарию, то должны знать о коротких и длинных позициях. В первом случае выбираются наиболее рискованные активы, которые находятся на устах у экспертов и медийных персон. В некоторых случаях они способны принести вам многократный рост вложений. К примеру, некоторые счастливчики, купившие Dogecoin пару лет назад, в 2021 году получили шанс стать миллионерами. Поскольку многие из них начали сбрасывать горящих собак, как только цены поднялись в несколько раз, то случаев невероятного везения мало, но они есть. Что до длинных инвестиций, то здесь нужно оценивать каждый актив с точки зрения ценности и перспективы.

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Эксперты РБК полагают, что именно длинные позиции и являются инвестициями в правильном понимании, поскольку всё остальное – это обычные спекуляции. Рекомендаций для тех, кто решил вложиться в криптовалюты множество, но главные из них крайне просты. Прежде всего, нельзя покупать только один цифровой актив. Правильнее всего взять 10 и больше позиций. Важно, чтобы все они представляли собой разнообразные сферы. Это могут быть токены крупных бирж, популярные криптовалюты, токены игровых платформ и метавселенных. Очевидно, что часть из этих активов может вас разочаровать, но на то и существует диверсификация. При удачном стечении обстоятельств большая часть криптовалют будет дорожать, а потери окажутся незначительными, ведь у вас на руках останется гораздо больше прибыльных активов. Ну и стоит помнить, что не обязательно купить 10 монет и ждать с моря погоды. Никто не мешает вам выводить деньги из одной криптовалюты в другую, пытаясь реагировать на изменчивый рынок как можно быстрее и эффективнее.