Radeon RX 6500 XT почти достигла рекомендованной для РФ стоимости на момент выхода

Мы не сомневаемся, что сторожили нашего сайта прекрасно ориентируются в названиях видеокарт. Многие из них помнят все поколения графических чипов за последние 20 лет, при этом готовы назвать год выпуска и другие подробности, включая количество памяти и ширину шины. Как бы там ни было, но большинство пользователей не обладает подобными знаниями. Кто-то пытается залатать дыры в познаниях с помощью интернета, тогда как другие обращаются к знакомым. Мы не станем перегружать вас лишней информацией, сосредоточившись исключительно на наиболее выгодных предложениях на 4 апреля 2022 года.

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Поскольку выгодное – это не всегда самое дешёвое, то мы начнём с GeForce GTX 1660. Повторимся, в продаже есть и более удачные видеокарты, которые гораздо ближе к рекомендованной цене чем этот графический чип. И всё же, ни один из них не стоит 39 тысяч рублей. GeForce GTX 1660 является единственной видеокартой из нашего списка, которая способна тянуть все игры на высоких настройках графики в народном 1080р. Все остальные так или иначе потребуют от вас компромиссных решений, но и цены там ниже.

К примеру, отличным потенциалом обладает Radeon RX 6500 XT. Видеокарта не хватает звёзд с неба, что не удивительно, ведь 64 битная шина не предполагает рекордов производительности. Несмотря на это бюджетный графический чип AMD умудряется работать почти на равных с GeForce GTX 1660 и стоит на 5000 рублей дешевле. Учтите, что в данном ценовом сегменте это довольно серьёзная сумма, поэтому выбирая один из вариантов обязательно оцените преимущества каждой видеокарты. GeForce GTX 1660 – просто быстрая видеокарта, у которой есть 6 Гб видеопамяти, шина на 192 бита и стабильная производительность. Radeon RX 6500 XT не так стабильно держит fps, иногда позволяет себе просадки ниже 25 кадров в секунду на высоких настройках графики, но пытается компенсировать недостатки с помощью технологии масштабирования FSR. Это также удаётся с переменным успехом. Узкая шина сковывает видеокарту, а 4 Гб пусть и быстрой памяти уже слишком мало.

Если у вас есть на видеокарту всего 27 тысяч рублей, то ничего лучше GeForce GTX 1650 мы вам предложить не можем. Играть в современные игры с помощью этой видеокарты можно, но настройки графики придётся снизить до средних, иногда переходя на низкие. А вообще грех жаловаться, ведь за такую сумму вы сможете остаться в разрешении 1080р. Два года назад это казалось бы дикостью, но пока GeForce GTX 1650 медленно дешевеет, скидывая по несколько тысяч рублей в неделю. Ещё месяц назад мы бы предложили вам купить GeForce GTX 1050 Ti, но в последнее время стоимость этой видеокарты не радует. Причина в том, что более быстрая GeForce GTX 1650 всего на пару тысяч рублей дороже. И вот здесь и нужны знания в моделях графических чипов, ведь без этого вы купитесь на экономию, потеряв 15% производительности на ровном месте.

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Для самых больших экономистов есть GeForce GT 1030. Мы полагаем, что её самое главное достоинство заключается в способности тянуть World of Tanks. Если ваши игровые интересы не выходят за рамки популярных танчиков, то мы не видим смысла переплачивать. Вам попросту не нужна более быстрая видеокарта, ведь GeForce GT 1030 отлично справляется с прорисовкой незамысловатой растительности и металлических контуров боевой техники.