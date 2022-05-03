Только чёткое следование правилам работы с файлами из неизвестных источников спасло блгера от взлома

Анонимность в интернете – это самое большое достижение и одновременно с этим самая большая проблема человечества. Ежедневно сотни тысяч мошенников устраивают охоту на обычных пользователей. Хакеры пытаются взломать компьютеры крупных компаний, а большие команды врываются даже в государственные учреждения. Они парализуют работу целых систем, что иногда приводит к проблемам в границах городов и целых стран. Чаще всего подобных ребят интересуют деньги, но есть среди них и борцы за идею. В то же время тысячи мелких рыбёшек распространяют спам, в котором можно встретить вирусы и другие опасные объекты. Информация давно стала ценным продуктом, поэтому даже если вам нечего скрывать, вы можете стать инструментом для взлома своих друзей и знакомых. Противостояние не прекращается ни на минуту, а десятки тысяч специалистов ежедневно отражают самые изощрённые атаки, пытаясь обнаружить объекты «нулевого дня», опасность которых в разы выше, чем у обычных зловредов.

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Вообще кажется, что всё это происходит где-то по ту сторону монитора, тогда как вы надёжно защищены. Чего вам боятся, ведь у вас ничего нет. На самом деле это не так, а добычей мошенников может стать каждый. Сегодня мы обратимся к любопытному ролику, размещённому на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Всё начиналось стандартно. Поскольку блогер имеет больше 500 000 подписчиков и генерирует интересный контент, то не удивительно, что к нему обращаются рекламодатели. Именно сегодня (3 мая) утром ему написала девушка, представившаяся менеджером компании, занимающейся выпуском популярного графического редактора. Она изложила требования, договорилась с блогером об оплате и предложила ознакомиться с тестовой версией программы, которая находится на внешнем хранилище. Файл был заархивирован с использованием пароля, который заблаговременно учтивая барышня Даниилу назвала. Оставалось только скачать, запустить и подготовить рекламный ролик.

К счастью, блогер оказался стреляным воробьём, поэтому не стал запускать находившийся в архиве файл на рабочем компьютере. Для этого он воспользовался чистым ноутбуком, который даже не был подключён к интернету. Никаких подозрений к рекламодателю во время переписки не возникало, но Даниил говорит, что не доверят файлам, полученным не из официальных сайтов. Что же, это его и спасло, ведь внутри исходника оказался злобный троян, который при первом же запуске сливает все данные с взломанного компьютера своему создателю.

Осознавая, что его пытались использовать, блогер решил попытаться получить от девушки больше информации. Он начал задавать неудобные вопросы и предложил связаться по телефону или видеосвязи, мотивируя это тем, что не может запустить файл. На другом конце занервничали. Очевидно, что на такой случай руководство сценарий не написало. В итоге мошенник заявил, что не будет сотрудничать с блогером, на чём всё и завершилось. Даниил Герасимов констатирует, что он явно не первый и точно не последний, с кем связались мошенники. В условиях, когда монетизация отключена, заработать хочется всем. Но это не значит, что вы должны терять бдительность. Помните, что ваши личные данные – это инструмент для взлома ваших друзей и знакомых. Кроме того, у вас могут быть криптовалюты и пароли от банковских карт. Не попадайтесь на удочку мошенников.

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