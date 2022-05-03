А вот с процессорами Intel немного сложнее, хотя цены снижаются и на продукцию этой компании

Ничто так не согревает дом, как монотонное жужжание кулера на Core i9-12900KS. Хотя весной и тем более летом эта функция кажется не просто бесполезной, но и вредной, ведь хочется не согреться, а слегка охладить жилище. Вообще дорогие процессоры покупают единицы. Мы не говорим, что таких людей мало, ведь в масштабах страны или даже всего мира число энтузиастов приближается к миллиону, а значит флагманы востребованы. Сегодня мы уже разбирали целесообразность покупки подобных продуктов. Как оказалось, реальной пользы от частой смены флагманских процессоров нет, но это только цифры. В любом случае если вы хотите побаловать себя скоростной сборкой, то мы предлагаем как следует разобраться в вопросе.

реклама

Ни одна подборка флагманов не может обойтись без Core i9-12900K. Если вы собираете новый компьютер, который просто обязан включать дорогую материнскую плату, несколько ёмких быстрых твердотельных накопителей и видеокарту за 250 000 рублей, то без Core i9-12900K не обойтись. Не забудьте докупить продвинутую систему жидкостного охлаждения. Экономия на этом компоненте может свести на нет все ваши инвестиции.

Было бы странно не включить в подборку Ryzen 9 5950X. В данном случае вы можете как сэкономить, установив процессор на не самый быстрый комплект, так и получить даже более быстрый системный блок, чем тот, что будет включать Core i9-12900K. В первом случае главное убедиться, что система охлаждения тянет штатные частоты и не понижает их под нагрузкой. Ну а во втором случае обязательно возьмите быструю оперативную память с низкими таймингами. Разгон позволит сократить отставание, а в рабочих задачах ни один владелец Core i9-12900K никогда за вами не угонится. Ну и не забывайте, что даже самая продвинутая сборка на Ryzen 9 5950X будет дешевле аналогичной на Core i9-12900K.

Если вы просто хотите собрать производительный компьютер, но не гонитесь за новой оперативной памятью DDR5 и поддержкой интерфейса PCIe 5.0, то купите Core i9-11900KF. Он совсем немного уступает Core i9-12900K, но стоит значительно дешевле. Мало того, поскольку материнские платы под процессоры предыдущего поколения не такие дорогие, как под Alder Lake, то есть смысл взять именно камень 11-го поколения. С ним вам не придётся ломать голову над тем, где взять денег на оперативную память стандарта DDR5, не говоря уже обо всех этих новомодных интерфейсах. Вы знали, что пока нет ни одного пользовательского твердотельного накопителя под PCIe 5.0?

Сборка скоростного компьютера не обязательно предполагает наличие самого дорогого процессора. Так, если правильно подойти к Core i7-12700K, то можно с лёгкостью превратить ваш системный блок в настоящего производительного монстра. Главное не перестараться. А вообще разница между Core i7-12700K и Core i9-12900K не такая большая, при этом первый позволяет взять менее дорогую материнскую плату с оперативной памятью. В разрешении 4К ни в одной игре разницы вы не заметите.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Если вы до сих пор сидите на старом Ryzen 5 1600, то прямо здесь и сейчас мы рекомендуем вам сделать правильный апгрейд. 12-ядерный Ryzen 9 5900X в последнее время сильно просел в цене. Ещё в начале февраля он стоил больше 50 000 рублей, ну а сегодня его можно взять за 43 тысячи. Учтите, что на дворе санкционное давление, поэтому такая низкая стоимость приятно радует. Всё это не значит, что Ryzen 9 5900X не достоин для новой сборки, ведь системный блок будет относительно недорогим, но очень быстрым. И всё же, владельцам старых процессоров на сокете АМ4 мы настоятельно рекомендуем не зевать. Санкции никуда не уходят, а такой низкой цены может уже не быть, кто знает, когда поставщики наладят нормальные поставки.